Những bức ảnh cuối cùng của nữ diễn viên hài đăng trên Instagram khiến người xem không khỏi xót xa.

Diễn viên hài Lee Ji-soo qua đời ở tuổi 30 Sáng ngày 12/7, thông tin nữ diễn viên hài Lee Ji-soo đột ngột qua đời ở tuổi 30 vào ngày 11/7 khiến nhiều khán giả không khỏi xót thương. Được biết, các nghệ sĩ hài từng làm việc với cô đều rất sốc và đau buồn trước tin buồn bất ngờ của đồng nghiệp. Hiện tại, nguyên nhân cái chết của cô hiện chưa được tiết lộ.

Nữ diễn viên hài Lee Ji-soo Thuở sinh thời, Lee Ji-soo ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ nụ cười thương hiệu, ngoại hình cá tính cùng tính cách năng động. Cô cũng được đánh giá là một trong những cây hài trẻ triển vọng trong giới giải trí Hàn Quốc. Tiểu sử của cố diễn viên hài Lee Ji-soo Lee Ji-soo sinh năm 1993, đến từ Yangpyeong tỉnh Gyeonggi. Là một diễn viên hài mới nổi, xuất thân từ sân khấu kịch nhỏ của Yoon Hyung-bin. Sau khi ra mắt trong chương trình "Comedy Big League" của đài tvN vào năm 2021, cô được khán giả biết đến nhiều hơn và tích cực hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong những ngày đầu sự nghiệp, Lee Ji-soo không ngần ngại đóng nhiều vai ngắn khác nhau để củng cố sự hiện diện của mình.

Thông tin nữ nghệ sĩ ra đi đột ngột đã để lại nhiều tiếc thương cho các nghệ sĩ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả Sự xuất hiện của Lee Ji-soo trong chương trình "Comedy Big League" của đài tvN năm 2021 Cùng năm 2021, Lee Ji-soo tham gia với tư cách là một diễn viên nhạc kịch trong chương trình"Covic Enter" và thể hiện kỹ năng diễn xuất xuất sắc. Năm 2022, Lee Ji-soo tiếp tục hoạt động với tư cách là thành viên nữ của "The Great Show Theater", "Odong University". Ngoài thể hiện kỹ năng diễn xuất trên sân khấu, Lee Ji-soo còn mang đến tiếng cười cho người hâm mộ thông qua nhiều hoạt động khác nhau trên mạng xã hội. Cô luôn thể hiện một khía cạnh tươi sáng và tươi cười với mọi người xung quanh. Đáng buồn thay, cô đã qua đời ở tuổi 30 với biết bao hoài bão. Những bức ảnh cuối cùng của nữ diễn viên hài đăng trên Instagram khiến người xem không khỏi xót xa Trên mạng xã hội, đồng nghiệp, khán giả không ngừng viết lời chia buồn gửi đến cố nghệ sĩ: “Tôi rất ngạc nhiên khi xem bài báo”, “Cảm ơn vì đã luôn cười”, “Nhờ có bạn mà tôi đã cười rất nhiều", "An nghỉ nhé Lee Ji-soo", "Hy vọng bạn sẽ tràn ngập tiếng cười trên bầu trời”,... Tang lễ của Lee Ji-soo sẽ được tổ chức vào lúc 7h sáng ngày 13/7 (giờ địa phương) tại nhà tang lễ Shinhwa ở Yeongdeungpo, Seoul. Thi thể của nữ diễn viên sau đó sẽ được hỏa táng ở đài hóa thân hoàn vũ Seunghwawon ở tỉnh Gyeonggi.

Nữ diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 30 Thông tin ra đi bất ngờ của nữ diễn viên hài Lee Ji-soo đã để lại nhiều tiếc thương cho các nghệ sĩ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả.

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