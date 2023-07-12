Nữ diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 30

Sao quốc tế 12/07/2023 10:21

Thông tin ra đi bất ngờ của nữ diễn viên hài Lee Ji-soo đã để lại nhiều tiếc thương cho các nghệ sĩ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả.

Sáng ngày 12/7, hãng tin Yonhap News đưa tin, nữ diễn viên hài Lee Ji-soo đã đột ngột qua đời ở tuổi 30 vào ngày 11/7. Nguyên nhân cái chết của cô hiện chưa được tiết lộ. Ngay khi thông tin đăng tải, gia đình tang quyến và các đồng nghiệp đã vô cùng bàng hoàng và đau buồn trước sự ra đi bất ngờ của cố nghệ sĩ. 

Nữ diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 30 - Ảnh 1
Nữ diễn viên hài Lee Ji-soo

Trên mạng xã hội, đồng nghiệp, khán giả không ngừng viết lời chia buồn gửi đến cố nghệ sĩ: “Tôi rất ngạc nhiên khi xem bài báo”, “Cảm ơn vì đã luôn cười”, “Nhờ có bạn mà tôi đã cười rất nhiều", "An nghỉ nhé Lee Ji-soo", "Hy vọng bạn sẽ tràn ngập tiếng cười trên bầu trời”,...

Lee Ji-soo sinh năm 1993, là diễn viên hài xuất thân từ sân khấu kịch nhỏ của Yoon Hyung-bin. Năm 2021, thông qua chương trình Comedy Big League của đài tvN, cô được biết đến nhiều hơn trên sóng truyền hình. Cô hoạt động tích cực trong nhiều chương trình khác nhau: Covic Enter, Odong University và My Business Journal. 

Nữ diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 30 - Ảnh 2

Nữ diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 30 - Ảnh 3
Thông tin nữ danh hài ra đi đột ngột đã để lại nhiều tiếc thương cho các nghệ sĩ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả

Hiện tại, những bức ảnh cuối cùng của nữ diễn viên hài đăng trên Instagram khiến người xem không khỏi xót xa. Thuở sinh thời, Lee Ji-soo ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ nụ cười thương hiệu, ngoại hình cá tính cùng tính cách năng động. Cô cũng được đánh giá là một trong những cây hài trẻ triển vọng trong giới giải trí Hàn Quốc.  

Nữ diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 30 - Ảnh 4

Nữ diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 30 - Ảnh 5
Thuở sinh thời, Lee Ji-soo ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ nụ cười thương hiệu, ngoại hình cá tính cùng tính cách năng động

Tang lễ của nữ diễn viên sẽ được tổ chức vào lúc 7h sáng ngày 13/7 (giờ địa phương) tại nhà tang lễ Shinhwa ở Yeongdeungpo, Seoul. Thi thể của cố nghệ sĩ sau đó sẽ được hỏa táng ở đài hóa thân hoàn vũ Seunghwawon ở tỉnh Gyeonggi.  

Nữ idol của nhiều thế hệ bất ngờ qua đời, hưởng dương 48 tuổi

Nữ idol của nhiều thế hệ bất ngờ qua đời, hưởng dương 48 tuổi

Nữ ca sĩ đình đám Coco Lee qua đời ở tuổi 48. Chị gái Coco Lee xác nhận nữ ca sĩ mắc bệnh trầm cảm và nguyên nhân của việc này là do cô đã tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   sao quốc tế sao hàn phim hàn diễn viên hài Lee Ji-soo Lee Ji-soo qua đời Comedy Big League Odong University

TIN LIÊN QUAN

Nữ idol của nhiều thế hệ bất ngờ qua đời, hưởng dương 48 tuổi

Nữ idol của nhiều thế hệ bất ngờ qua đời, hưởng dương 48 tuổi

Tin buồn: Nữ ca sĩ Đài Loan đột ngột qua đời ở tuổi 35

Tin buồn: Nữ ca sĩ Đài Loan đột ngột qua đời ở tuổi 35

Hình ảnh cuối cùng của Hoa hậu qua đời ở tuổi 26 vì bạo bệnh cùng lời tâm thư đầy xúc động

Hình ảnh cuối cùng của Hoa hậu qua đời ở tuổi 26 vì bạo bệnh cùng lời tâm thư đầy xúc động

Tin buồn: Hoa hậu đăng quang năm 2020 vừa qua đời ở tuổi 26 vì bạo bệnh

Tin buồn: Hoa hậu đăng quang năm 2020 vừa qua đời ở tuổi 26 vì bạo bệnh

Nam ca sĩ từng giả bệnh ung thư để lừa tiền qua đời hơn 3 ngày không được tổ chức tang lễ

Nam ca sĩ từng giả bệnh ung thư để lừa tiền qua đời hơn 3 ngày không được tổ chức tang lễ

Tin buồn: Nam ca sĩ từng bị tẩy chay vì giả bệnh ung thư, đột ngột qua đời ở tuổi 33

Tin buồn: Nam ca sĩ từng bị tẩy chay vì giả bệnh ung thư, đột ngột qua đời ở tuổi 33

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 51 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 18 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn