Sáng ngày 12/7, hãng tin Yonhap News đưa tin, nữ diễn viên hài Lee Ji-soo đã đột ngột qua đời ở tuổi 30 vào ngày 11/7. Nguyên nhân cái chết của cô hiện chưa được tiết lộ. Ngay khi thông tin đăng tải, gia đình tang quyến và các đồng nghiệp đã vô cùng bàng hoàng và đau buồn trước sự ra đi bất ngờ của cố nghệ sĩ.

Nữ diễn viên hài Lee Ji-soo

Trên mạng xã hội, đồng nghiệp, khán giả không ngừng viết lời chia buồn gửi đến cố nghệ sĩ: “Tôi rất ngạc nhiên khi xem bài báo”, “Cảm ơn vì đã luôn cười”, “Nhờ có bạn mà tôi đã cười rất nhiều", "An nghỉ nhé Lee Ji-soo", "Hy vọng bạn sẽ tràn ngập tiếng cười trên bầu trời”,...