Thông tin ra đi bất ngờ của nữ diễn viên hài Lee Ji-soo đã để lại nhiều tiếc thương cho các nghệ sĩ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả.
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Sáng ngày 12/7, hãng tin Yonhap News đưa tin, nữ diễn viên hài Lee Ji-soo đã đột ngột qua đời ở tuổi 30 vào ngày 11/7. Nguyên nhân cái chết của cô hiện chưa được tiết lộ. Ngay khi thông tin đăng tải, gia đình tang quyến và các đồng nghiệp đã vô cùng bàng hoàng và đau buồn trước sự ra đi bất ngờ của cố nghệ sĩ.
Trên mạng xã hội, đồng nghiệp, khán giả không ngừng viết lời chia buồn gửi đến cố nghệ sĩ: “Tôi rất ngạc nhiên khi xem bài báo”, “Cảm ơn vì đã luôn cười”, “Nhờ có bạn mà tôi đã cười rất nhiều", "An nghỉ nhé Lee Ji-soo", "Hy vọng bạn sẽ tràn ngập tiếng cười trên bầu trời”,...
Lee Ji-soo sinh năm 1993, là diễn viên hài xuất thân từ sân khấu kịch nhỏ của Yoon Hyung-bin. Năm 2021, thông qua chương trình Comedy Big League của đài tvN, cô được biết đến nhiều hơn trên sóng truyền hình. Cô hoạt động tích cực trong nhiều chương trình khác nhau: Covic Enter, Odong University và My Business Journal.
Hiện tại, những bức ảnh cuối cùng của nữ diễn viên hài đăng trên Instagram khiến người xem không khỏi xót xa. Thuở sinh thời, Lee Ji-soo ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ nụ cười thương hiệu, ngoại hình cá tính cùng tính cách năng động. Cô cũng được đánh giá là một trong những cây hài trẻ triển vọng trong giới giải trí Hàn Quốc.
Tang lễ của nữ diễn viên sẽ được tổ chức vào lúc 7h sáng ngày 13/7 (giờ địa phương) tại nhà tang lễ Shinhwa ở Yeongdeungpo, Seoul. Thi thể của cố nghệ sĩ sau đó sẽ được hỏa táng ở đài hóa thân hoàn vũ Seunghwawon ở tỉnh Gyeonggi.