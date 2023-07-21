Năm 2021, Chung Lim kết hôn, dần rút lui khỏi giới giải trí, chuyển sang đại diện bán hàng cho công ty môtô do chưa thể bứt phá thành sao hạng A.

Tối 20/7, tờ Heraldpop đưa tin nam diễn viên Chung Lim phim "Xin Lỗi, Anh Yêu Em" đã qua đời ở tuổi 37 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp đau xót trước sự ra đi của nam diễn viên phim Xin lỗi, anh yêu em. Cho Min Ah (cựu thành viên nhóm Jewelry) chia sẻ trên trang cá nhân: "Chung Lim là chàng trai sở hữu ngoại hình sáng. Nụ cười của anh ấy vương vấn tâm trí tôi. Tôi tiếc nuối vì không còn được thấy nụ cười đó nữa".

Tối 20/7, tờ Heraldpop đưa tin nam diễn viên Chung Lim phim "Xin Lỗi, Anh Yêu Em" đã qua đời ở tuổi 37 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng Chung Lim sinh năm 1986, tốt nghiệp chuyên ngành múa từ trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Năm 2004, anh chính thức ra mắt làng giải trí qua bộ phim kinh điển Xin Lỗi, Anh Yêu Em. Thời gian sau đó, nam diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn trong các tác phẩm như Dream (2009), Smile, Mom (2010)… Bên cạnh diễn xuất, Chung Lim còn có niềm đam mê với âm nhạc. Cố nghệ sĩ đã phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên Step vào năm 2009. Năm 2021, Chung Lim kết hôn, dần rút lui khỏi giới giải trí, chuyển sang đại diện bán hàng cho công ty môtô do chưa thể bứt phá thành sao hạng A. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn có lượng khán giả nhất định, một thời gian được báo chí Hàn Quốc gọi là phiên bản nam của Kim Tae Hee nhờ nụ cười trong trẻo, theo Koreaboo.

Năm 2021, Chung Lim kết hôn, dần rút lui khỏi giới giải trí, chuyển sang đại diện bán hàng cho công ty môtô do chưa thể bứt phá thành sao hạng A Thời gian qua, làng giải trí Hàn Quốc nhận nhiều tin buồn khi độ tuổi diễn viên, ca sĩ qua đời đều khá trẻ. Giữa tháng 7, Wikitree đưa tin Lee Ji Soo mất ở tuổi 30. Tin tức diễn viên hài qua đời đột ngột khiến nhiều đồng nghiệp đau buồn, nhất là những người nhiều năm làm việc cùng Lee Ji Soo. Lee Ji Soo xuất thân là diễn viên sân khấu kịch Yun Hyung Bin nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cô được Wikitree nhận định là diễn viên đang lên trong làng hài kịch. Cô được nhiều khán giả yêu mến khi tham gia chương trình Comedy Big League của đài tvN, sau đó liên tục xuất hiện ở các show lớn.

Giữa tháng 7, Wikitree đưa tin Lee Ji Soo mất ở tuổi 30. Tin tức diễn viên hài qua đời đột ngột khiến nhiều đồng nghiệp đau buồn, nhất là những người nhiều năm làm việc cùng Lee Ji Soo Lee Ji Soo xuất thân là diễn viên sân khấu kịch Yun Hyung Bin nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cô được Wikitree nhận định là diễn viên đang lên trong làng hài kịch. Cô được nhiều khán giả yêu mến khi tham gia chương trình Comedy Big League của đài tvN, sau đó liên tục xuất hiện ở các show lớn. Chưa đầy một tuần trước, thông tin nữ ca sĩ Lee Sang Eun được phát hiện đột tử trong phòng tắm trước giờ diễn ít phút ở tuổi 46 cũng gây chú ý dư luận Hàn Quốc. Theo người có mặt tại hiện trường, trong buổi diễn ngày 6/7, nhân viên không thấy Lee Sang Eun dù cách giờ diễn vài phút. Người này sau đó phát hiện Lee Sang Eun bất động trên sàn nhà vệ sinh tầng 3, ngay tại điểm biểu diễn.

Mỹ nhân chuyển giới đột ngột qua đời ở tuổi 27 sau một năm ly hôn, cảnh sát nghi tự tử Mỹ nhân chuyển giới qua đời chỉ 1 ngày sau khi vợ cũ là người mẫu Peco đăng tải bức ảnh con trai họ ăn mừng sinh nhật 5 tuổi cùng một chiếc bánh kem lớn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-dien-vien-trong-phim-inh-am-xin-loi-anh-yeu-em-qua-oi-o-tuoi-37-sau-thoi-gian-dai-chong-choi-voi-ung-thu-603932.html