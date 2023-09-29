'Đệ nhất mỹ nhân' cổ trang Hồ Tịnh kỷ niệm 15 năm về chung một nhà với chồng doanh nhân

Mới đây, nữ mỹ nhân cổ trang Hồ Tịnh đã đăng ảnh bên ông xã trong dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới, cô chia sẻ: "Cảm giác như 15 năm đã trôi qua trong chớp mắt. Người ta nói 15 năm là đám cưới pha lê nên tôi đăng ảnh để kỷ niệm ngày đặc biệt này. Cảm ơn vì đã có anh trong đời".

Nữ mỹ nhân cổ trang Hồ Tịnh đã đăng ảnh bên ông xã trong dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới.

Được biết, doanh nhân Chu Thiệu Tường và Hồ Tịnh gặp nhau trong một bữa tiệc tối tại Bắc Kinh năm 2004 và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Khi sự nghiệp đang phát triển rực rỡ, Hồ Tịnh quyết định kết hôn với anh vào năm 2008. Một năm sau, cô hạ sinh con trai kháu khỉnh. Thời điểm này, người đẹp tạm xa làng giải trí để chăm lo cho gia đình.