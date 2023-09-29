'Đệ nhất mỹ nhân' cổ trang Hồ Tịnh kỷ niệm 15 năm về chung một nhà với chồng doanh nhân

Sao quốc tế 29/09/2023 09:56

Nữ diễn viên Hồ Tịnh đã có 15 năm hôn nhân với chồng doanh nhân giàu có bậc nhất Malaysia.

Mới đây, nữ mỹ nhân cổ trang Hồ Tịnh đã đăng ảnh bên ông xã trong dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới, cô chia sẻ: "Cảm giác như 15 năm đã trôi qua trong chớp mắt. Người ta nói 15 năm là đám cưới pha lê nên tôi đăng ảnh để kỷ niệm ngày đặc biệt này. Cảm ơn vì đã có anh trong đời".

'Đệ nhất mỹ nhân' cổ trang Hồ Tịnh kỷ niệm 15 năm về chung một nhà với chồng doanh nhân - Ảnh 1
Nữ mỹ nhân cổ trang Hồ Tịnh đã đăng ảnh bên ông xã trong dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới.

Được biết, doanh nhân Chu Thiệu Tường và Hồ Tịnh gặp nhau trong một bữa tiệc tối tại Bắc Kinh năm 2004 và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Khi sự nghiệp đang phát triển rực rỡ, Hồ Tịnh quyết định kết hôn với anh vào năm 2008. Một năm sau, cô hạ sinh con trai kháu khỉnh. Thời điểm này, người đẹp tạm xa làng giải trí để chăm lo cho gia đình. 

'Đệ nhất mỹ nhân' cổ trang Hồ Tịnh kỷ niệm 15 năm về chung một nhà với chồng doanh nhân - Ảnh 2
 Khi sự nghiệp đang phát triển rực rỡ, Hồ Tịnh quyết định kết hôn vào năm 2008.

Tập đoàn ông xã Hồ Tịnh quản lý ngoài việc tổ chức các dịch vụ báo hiếu còn kinh doanh nhiều ngành "hái ra tiền" như bất động sản, xây dựng, du lịch và tài chính. Cũng vì thế, cuộc sống của cô sau khi kết hôn vô cùng dư dả, sung túc.

Hồ Tịnh sinh năm 1978 tại Vân Nam, Trung Quốc. Với đam mê diễn xuất mãnh liệt, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô đã dự thi vào Học viện Hí kịch trung ương. Người đẹp ghi dấu ấn với những tác phẩm như Dương Môn nữ tướng, Thiếu niên Trương Tam Phong, Đại Minh cung từ, Đại Thanh hậu cung, Khang triều bí sử...

'Đệ nhất mỹ nhân' cổ trang Hồ Tịnh kỷ niệm 15 năm về chung một nhà với chồng doanh nhân - Ảnh 3
Hồ Tịnh sinh năm 1978 tại Vân Nam, Trung Quốc.

Nữ diễn viên được người hâm mộ bình chọn là một trong những mỹ nhân cổ trang đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ. Hiện tại, ở tuổi 45, mỹ nhân cổ trang nổi tiếng một thời vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, năng động và xinh đẹp đến khó tin. Sự nghiệp thăng tiến, hôn nhân thì viên mãn đã giúp Hồ Tịnh trở thành những người đẹp sở hữu cuộc sống đáng mơ ước nhất nhì showbiz Hoa ngữ.

'Đệ nhất mỹ nhân' cổ trang Hồ Tịnh kỷ niệm 15 năm về chung một nhà với chồng doanh nhân - Ảnh 4
Nữ diễn viên được người hâm mộ bình chọn là một trong những mỹ nhân cổ trang đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ. 

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