“Đệ nhất paparazzi” Trác Vỹ sẵn sàng bóc chuyện cả cbiz chỉ trừ Lưu Diệc Phi vì lý do này?

Sao quốc tế 25/06/2022 16:00

Trác Vỹ là cơn ác mộng đối với các ngôi sao Hoa ngữ nhưng với đông đảo khán giả thì người đàn ông này báo hiệu cho “mùa dưa” đến. Thế nhưng, người chuyên “bóc” cả Cbiz lại dành sự ưu ái đặc biệt cho Lưu Diệc Phi.

Cách đây không lâu, “đệ nhất paparazzi” Trác Vỹ đã tuyên bố comeback, khiến cộng đồng mạng thích “ăn dưa, hóng thị” vui như mở hội. Có lẽ, Trác Vỹ là cơn ác mộng đối với các ngôi sao Hoa ngữ nhưng với đông đảo khán giả thì người đàn ông này báo hiệu cho “mùa dưa” đến. Thế nhưng, người chuyên “bóc” cả Cbiz lại dành sự ưu ái đặc biệt cho Lưu Diệc Phi.

“Đệ nhất paparazzi” Trác Vỹ sẵn sàng bóc chuyện cả cbiz chỉ trừ Lưu Diệc Phi vì lý do này? - Ảnh 1
“Đệ nhất paparazzi” Trác Vỹ đã tuyên bố comeback, khiến cộng đồng mạng thích “ăn dưa, hóng thị” vui như mở hội - Ảnh: Internet

 

Có thông tin cho rằng: “Trác Vỹ mà ra tay thì chắc chắn có tin hot, hơn nữa là ‘dưa’ siêu to khổng lồ luôn chứ chẳng đùa”. Nói một cách công tâm thì mình thấy ông chủ studio Phong Hành quả thực từng khiến netizen phải mắt tròn mắt dẹt khi khui ra hàng loạt những bí ẩn showbiz với bằng chứng rõ rành rành, khiến đương sự không thể nào chối cãi nổi.

Ngẫm lại thì Trác Vỹ quả thực có “chiến tích” cực xịn sò, “bóc chuyện” hàng loạt nhân vật có tiếng tăm trong showbiz, từ các ngôi sao đình đám tới các đại đạo diễn “thét ra lửa” của làng giải trí xứ Trung. Thậm chí, lời hẹn “Thứ hai gặp” của người đàn ông được mệnh danh là “Dispatch Trung Quốc” từng khiến bao nghệ sĩ phải nơm nớp lo lắng .

Điểm qua trong thời gian tác nghiệp, Trác Vỹ đã khui ra hàng loạt lùm xùm chấn động, những thông tin “nóng hôi hổi”. Chẳng hạn như sau khi “theo đuôi” Cao Viên Viên 2 tháng, Trác Vỹ phát hiện người đẹp này có quan hệ mờ ám với Hạ Vũ, dù nhà trai khi đó đã có bạn gái 8 năm (nữ diễn viên Viên Tuyền) và sắp sửa tiến tới hôn nhân. Điều này khiến hình ảnh của nàng ngọc nữ họ Cao bị rơi rớt trong lòng công chúng.

“Đệ nhất paparazzi” Trác Vỹ sẵn sàng bóc chuyện cả cbiz chỉ trừ Lưu Diệc Phi vì lý do này? - Ảnh 2
Trác Vỹ vạch trần Cao Viên Viên có quan hệ mờ ám với Hạ Vũ, dù nhà trai khi đó đã có bạn gái 8 năm - Ảnh: Internet

 

Hay như việc Trác Vỹ xé tan hình tượng người chồng mẫu mực của Văn Chương, tố anh có quan hệ thân mật với nữ diễn viên Diêu Địch trong lúc bà xã Mã Y Lợi đang bầu bí. Điều này khiến hình tượng, sự nghiệp của Văn Chương tụt dốc không phanh, bị dư luận chỉ trích nặng nề.

“Đệ nhất paparazzi” Trác Vỹ sẵn sàng bóc chuyện cả cbiz chỉ trừ Lưu Diệc Phi vì lý do này? - Ảnh 3
Trác Vỹ xé tan hình tượng người chồng mẫu mực của Văn Chương, tố anh có quan hệ thân mật với nữ diễn viên Diêu Địch trong lúc bà xã Mã Y Lợi đang bầu bí - Ảnh: Internet

 

Ngoài ra, còn 7749 tin hot khác mà Trác Vỹ tiết lộ với công chúng như việc Trần Tư Thành “ăn nem”, Mã Nhã Thư nhân lúc đóng phim, lén “ăn vụng một món ăn Tây” sau lưng Ngô Kỳ Long (giờ thì là chồng cũ rồi nha), “người chồng tốt” Trần Hách có quan hệ ngoài luồng, Lưu Khải Uy – Vương Âu hẹn “đọc kịch bản giữa đêm khuya”, Lý Tiểu Lộ “làm tóc” với PGone, Triệu Lệ Dĩnh chưa cưới đã bầu...

“Đệ nhất paparazzi” Trác Vỹ sẵn sàng bóc chuyện cả cbiz chỉ trừ Lưu Diệc Phi vì lý do này? - Ảnh 4
Lưu Khải Uy – Vương Âu hẹn “đọc kịch bản giữa đêm khuya” - Ảnh: Internet

 

Đến cả những đạo diễn đình đám của showbiz Hoa ngữ, Trác Vỹ cũng chẳng hề kiêng nể, sẵn sàng bóc trần chuyện xấu của họ. Chẳng hạn như vị đạo diễn đã kết hôn Phùng Tiểu Cương cùng với nữ MC nổi tiếng Thẩm Tinh hẹn nhau “đàm đạo” tận 8 tiếng đồng hồ giữa đêm khuya vào năm 2009.

Đạo diễn Cố Trường Vệ hẹn “nói chuyện” với một nữ sinh Học viện Điện ảnh Bắc Kinh trên xe những hơn 1 tiếng đồng hồ, dù đã có vợ con. Nghe đồn Cố Trường Vệ đã gặp mặt để năn nỉ Trác Vỹ nhưng “đệ nhất paparazzi” vẫn quyết không nể mặt.

Nhiều năm làm paparazzi, chắc hẳn điều Trác Vỹ khiến dân tình nể phục nhất là việc ông đã minh oan cho Phan Việt Minh. Nhớ năm đó, nàng ngọc nữ “vạn người mê” Đổng Khiết gây xôn xao dư luận khi tuyên bố ly hôn, lại còn tố Phan Việt Minh có nhiều thói xấu, khiến cô khổ đủ đường. Cũng vì điều này, tài tử Bạch Dạ Truy Hung bị bao người chỉ trích, bao gồm mình nữa, bởi hồi đó mọi người đều Đổng Khiết mà.

“Đệ nhất paparazzi” Trác Vỹ sẵn sàng bóc chuyện cả cbiz chỉ trừ Lưu Diệc Phi vì lý do này? - Ảnh 5
Trác Vỹ - Ảnh: Internet

 

Giữa tâm bão dư luận chỉ có mình Trác Vỹ tin tưởng Phan Việt Minh. Theo nhiều nguồn tin, ông trùm Phong Hành đã hóa thân thành Spiderman, tìm cách “chộp” được khoảnh khắc thân mật giữa Đổng Khiết và nam diễn viên đã có vợ Vương Đại Trị. Phải nói rằng, chính Trác Vỹ đã vạch trần sự thực về Đổng Khiết và giải cứu Phan Việt Minh khỏi chuỗi ngày tăm tối. Chắc chắn là tài tử Bạch Dạ Truy Hung cần phải cảm ơn “đệ nhất paparazzi” thật nhiều.

“Đệ nhất paparazzi” Trác Vỹ sẵn sàng bóc chuyện cả cbiz chỉ trừ Lưu Diệc Phi vì lý do này? - Ảnh 6
Sẵn sàng “bóc chuyện” cả Cbiz nhưng có một ngôi sao lại được Trác Vỹ ưu ái hết mực, đó là “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

 

Sẵn sàng “bóc chuyện” cả Cbiz nhưng có một ngôi sao lại được Trác Vỹ ưu ái hết mực, đó là “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi. Ông chủ Phong Hành từng chia sẻ, ông sẽ vĩnh viễn ủng hộ nữ diễn viên Mộng Hoa Lục vì cô gặp quá nhiều trắc trở trong chốn showbiz lắm thị phi: “Lưu Diệc Phi từng trải qua những chuyện mà không phải cô gái nào trong làng giải trí này cũng có thể đối mặt được. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, tôi cũng mong muốn cô ấy được hạnh phúc”.

 

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Trác Vỹ Lưu Khải Uy Cao Viên Viên Đổng Khiết

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