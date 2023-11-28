Chồng người Hàn của Từ Hy Viên tổ chức offline, số lượng người tham dự chỉ vỏn vẹn vài chục người

Sohu đưa tin gần đây, vào 27/11 DJ Koo (Koo Jun Yup) - chồng của Từ Hy Viên đã tổ chức fan meeting tại một quán bar ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Điều gây chú ý chính là số lượng người tham dự chỉ có 18 fan nữ, trong đó có 4 trẻ em. Hầu hết họ đều là người hâm mộ của Từ Hy Viên, đến họp fan của DJ Koo với hy vọng được gặp nữ minh tinh đình đám.

Dù số lượng người tham dự không được như kỳ vọng, Koo Jun Yup vẫn nhiệt tình trò chuyện, tương tác và trình diễn phục vụ khán giả.

Nhiều lời chê bai anh nhanh chóng xuất hiện trên các trang mạng xã hội, cư dân mạng cười cợt và mỉa mai anh có một buổi họp fan "đáng xấu hổ", thậm chí nhiều người còn cho rằng nếu không có danh xưng 'ông xã Từ Hy Viên', sẽ không ai tham dự buổi họp fan của anh.

Nhiều người còn cho rằng nếu không có danh xưng 'ông xã Từ Hy Viên', sẽ không ai tham dự buổi họp fan của anh.

Theo nhiều nguồn thông tin, sau khi kết hôn với Từ Hy Viên, danh tiếng của DJ Koo gia tăng đáng kể. Hiện tại, nam ca sĩ làm việc tại Đài Loan, anh nhận mức thù lao khoảng 10.000 USD cho mỗi đêm biểu diễn.

Sau khi kết hôn với Từ Hy Viên, danh tiếng của DJ Koo gia tăng đáng kể.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Cô từng chung sống 10 năm Uông Tiểu Phi và ly hôn cuối năm 2021, hai con do cô nuôi dưỡng tại Đài Loan.

Koo Jun Yup và Từ Hy Viên gặp nhau lần đầu từ 25 năm trước. Sau khi Từ Hy Viên ly hôn, DJ Koo chủ động liên lạc với nữ diễn viên theo số điện thoại cô dùng 20 năm trước, nối lại mối quan hệ. Cả hai nhanh chóng kết hôn chỉ sau vài lần trò chuyện. Ngày 28/3/2022, họ hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn ở Đài Loan. Kể từ đó, DJ Koo và Từ Hy Viên trở thành một trong những cặp đôi thu hút nhiều sự quan tâm của làng giải trí Hoa ngữ.