Bạch Lộc vượt mặt nhiều tên tuổi có tiếng, dẫn đầu bảng xếp hạng sao Trung được tìm kiếm nhiều nhất 2023 trên Baidu

Mới đây, bảng thống kê những minh tinh xứ Trung có lượt tìm kiếm trung bình/ ngày nhiều nhất trên Baidu của năm 2023 (tính đến ngày 25/12/2023) đã được công bố. Theo đó, Bạch Lộc 'ngồi chễm chệ' ở vị trí đầu bảng với 26.639 lần tìm kiếm/ ngày. Trong khi đó,Tiêu Chiến chỉ có 26.620 lượt tìm kiếm trung bình/ ngày, Lưu Diệc Phi 25.591 lần tìm kiếm/ ngày, Vương Nhất Bác - Dương Tử thì cách con số 20.000 lượt tìm kiếm trung bình/ ngày quá xa.

Ngoài ra, trong bảng xếp hạng còn có sự góp mặt của Trương Tụng Văn, Trương Dịch, Vương Hạc Đệ, Dương Mịch, Thành Nghị, Triệu Lộ Tư, Châu Kiệt Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba,...