Bạch Lộc vượt mặt nhiều tên tuổi có tiếng, dẫn đầu bảng xếp hạng sao Trung được tìm kiếm nhiều nhất 2023 trên Baidu

Sao quốc tế 26/12/2023 10:21

Vượt qua nhiều tên tuổi 'đỉnh lưu' Bạch Lộc vươn mình trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất 2023 trên Baidu.

Mới đây, bảng thống kê những minh tinh xứ Trung có lượt tìm kiếm trung bình/ ngày nhiều nhất trên Baidu của năm 2023 (tính đến ngày 25/12/2023) đã được công bố. Theo đó, Bạch Lộc 'ngồi chễm chệ' ở vị trí đầu bảng với 26.639 lần tìm kiếm/ ngày. Trong khi đó,Tiêu Chiến chỉ có 26.620 lượt tìm kiếm trung bình/ ngày, Lưu Diệc Phi 25.591 lần tìm kiếm/ ngày, Vương Nhất Bác - Dương Tử thì cách con số 20.000 lượt tìm kiếm trung bình/ ngày quá xa. 

Ngoài ra, trong bảng xếp hạng còn có sự góp mặt của Trương Tụng Văn, Trương Dịch, Vương Hạc Đệ, Dương Mịch, Thành Nghị, Triệu Lộ Tư, Châu Kiệt Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba,...

Bạch Lộc vượt mặt nhiều tên tuổi có tiếng, dẫn đầu bảng xếp hạng sao Trung được tìm kiếm nhiều nhất 2023 trên Baidu - Ảnh 1
Bảng thống kê những minh tinh xứ Trung có lượt tìm kiếm trung bình/ ngày nhiều nhất trên Baidu của năm 2023 (tính đến ngày 25/12/2023) đã được công bố.
Bạch Lộc vượt mặt nhiều tên tuổi có tiếng, dẫn đầu bảng xếp hạng sao Trung được tìm kiếm nhiều nhất 2023 trên Baidu - Ảnh 2
Bạch Lộc 'ngồi chễm chệ' ở vị trí đầu bảng với 26.639 lần tìm kiếm/ ngày.

Có thể nói trong năm 2023, sự nghiệp của Bạch Lộc phất lên như diều gặp gió khi cô nàng ra mắt khán giả tới ba dự án phim là Trường Nguyệt Tẫn Minh, Dĩ Ái Vi Doanh và cuối cùng là Ninh An Như Mộng. Nữ diễn viên còn biết cách "hâm nóng" tên tuổi của mình bằng việc hoạt động nghệ thuật năng nổ, chăm chỉ gameshow giải trí.

Bạch Lộc vượt mặt nhiều tên tuổi có tiếng, dẫn đầu bảng xếp hạng sao Trung được tìm kiếm nhiều nhất 2023 trên Baidu - Ảnh 3 
Có thể nói trong năm 2023, sự nghiệp của Bạch Lộc phất lên như diều gặp gió.

 

Bạch Lộc vượt mặt nhiều tên tuổi có tiếng, dẫn đầu bảng xếp hạng sao Trung được tìm kiếm nhiều nhất 2023 trên Baidu - Ảnh 4
Cô hoạt động nghệ thuật năng nổ, chăm chỉ gameshow giải trí.

Bạch Lộc tên khai sinh là Bạch Mộng Nghiên, sinh ngày 23/9/1994 tại Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Cô là một nữ diễn viên, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng của Trung Quốc. Tháng 9/2016, Bạch Lộc bắt đầu được Vu Chính để mắt và kí hợp đồng với công ty Hoan Ngu. 

Bạch Lộc vượt mặt nhiều tên tuổi có tiếng, dẫn đầu bảng xếp hạng sao Trung được tìm kiếm nhiều nhất 2023 trên Baidu - Ảnh 5
 Cô là một nữ diễn viên, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng của Trung Quốc.

Sau vài năm đóng phim, từ một diễn viên không nhiều người biết đến, cô đã có nhiều bứt phá trong sự nghiệp. Một số dự án phim tiêu biểu có sự góp mặt của cô nàng phải kể đến như Châu Sinh Như Cố, Tường Nguyệt Tẫn Minh, Phượng Tù Hoàng, Chiêu Diêu,...

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