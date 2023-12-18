Dĩ Ái Vi Doanh đã kết thúc nhưng ‘kiếp nạn’ của Bạch Lộc vẫn còn, bị chê kém duyên, phản cảm, thiếu tôn trọng bạn diễn

Chỉ tính riêng trong năm 2023, nữ diễn viên đã có tới 3 phim ra mắt khán giả, tần suất phủ sóng có thể nói là dày đặc, bao gồm 2 dự án cổ trang và 1 tác phẩm hiện tại: Trường Nguyệt Tẫn Minh, Ninh An Như Mộng và Dĩ Ái Vi Doanh. Cái tên Bạch Lộc xuất hiện trong các bài thảo luận của cư dân mạng. Có những bài viết thể hiện sự tích cực, cũng có không ít ý kiến lên tiếng chê bai cô.

Sau thành công của Châu Sinh Như Cố, danh tiếng của Bạch Lộc thăng hạng thấy rõ. Tài nguyên tăng lên, kịch bản tìm tới tay cũng ngày một nhiều, giúp cái tên Bạch Lộc càng tới gần hơn với công chúng.

Cụ thể trong video hậu trường ghi lại, khi Vương Hạc Đệ đề xuất đạo diễn Dĩ Ái Vi Doanh - Quách Hổ có thể quay phim như Goblin - một siêu phẩm đến từ Hàn Quốc để tạo cảm giác không khí, đạo diễn ngay lập tức phản đối và cho rằng Goblin đã lỗi thời.

Đặc biệt là nhân vật Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) trong Dĩ Ái Vi Doanh vừa mới bị lên án không lâu vì khắc họa nghề nghiệp xa rời thực tế, xây dựng hình tượng nữ chính có lối suy nghĩ lệch lạc. Dư luận chưa kịp lắng xuống thì mới đây, một đoạn hậu trường được tung lên mạng, Bạch Lộc tiếp tục nhận về cơn mưa gạch đá từ netizen vì hành xử quá kém duyên.

Tình huống kém duyên của Bạch Lộc.

Đạo diễn vừa dứt câu nói, Bạch Lộc đã cười như được mùa, âm thanh to một cách đặc biệt, khiến dân tình cực kỳ khó hiểu, thậm chí họ đã phải hỏi đi hỏi lại bản thân nhiều lần rằng câu nói của đạo diễn Quách Hổ có thực sự đáng cười tới mức nào.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Sao nghe giọng cười Bạch Lộc vô duyên thế nhỉ? Kiểu cứ hô hố cố cười thật to nhưng chẳng hiểu để thể hiện cái gì lắm.

- Vô duyên thật sự, bạn diễn người ta góp ý không tán thành thì thôi còn cười như kiểu hả hê lắm vậy.

- Chưa bao giờ thấy Bạch Lộc kém duyên như này luôn đó, bạn diễn (Vương Hạc Đệ) đang nói chuyện mà cười như chưa bao giờ được cười vậy, mà thực sự thấy cũng chẳng có gì đáng để buồn cười luôn ấy.

- Giọng cười khó chịu ghê, bỗng dưng thấy tội Vương Hạc Đệ.

Bạch Lộc xuất phát điểm là hit girl mạng, chưa từng được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp.

Bạch Lộc tên thật là Bạch Mộng Nghiên, sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc năm 1994. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp và tươi tắn, tính cách lương thiện và chân thành, khi trang điểm, cô có khí chất tinh tế và khuôn mặt thanh nhã, vừa tươi sáng vừa trong trẻo nên đã được đạo diễn Miêu Đích Thụ mời tham gia quay nhiều phim ngắn. Và dự án Trên đời này không có cái gọi là nói đùa, vì việc quay loạt phim chữa lành này mà các video đã giúp cô trở nên nổi tiếng trong giới trẻ.

Bạch Lộc ngày càng thu hút sự chú ý và trở thành "nữ thần quốc dân" thế hệ mới của màn ảnh xứ Trung.

Bạch Lộc, người chưa bao giờ được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, đã dựa vào nỗ lực và cơ hội của bản thân để làm việc với các diễn viên nổi tiếng khác, điều này đã giúp cô xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh. Chỉ trong hai năm qua, Bạch Lộc ngày càng thu hút sự chú ý và trở thành "nữ thần quốc dân" thế hệ mới của màn ảnh xứ Trung.