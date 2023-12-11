Bị đồn chia tay, Bạch Lộc gây sốt vì hành động 'đánh dấu chủ quyền' với Trương Lăng Hách giữa chốn đông người

Sao quốc tế 11/12/2023 15:22

Khi đứng chung khung hình cùng tình cũ và tình mới, Bạch Lộc đã có hành động 'đánh dấu chủ quyền' với Trương Lăng Hách, đập tan tin đồn chia tay.

 

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách là cặp đôi “phim giả tình thật” nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ. Cả hai quen biết và dần nảy sinh tình cảm trong quá trình hợp tác quay phim Ninh An Như Mộng. Bộ phim đã kết thúc nhưng nhưng dư âm của nó thì vẫn còn kéo dài tới tận hiện tại. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng cặp đôi thường bắt cặp những lúc hẹn hò riêng tư.

Bị đồn chia tay, Bạch Lộc gây sốt vì hành động 'đánh dấu chủ quyền' với Trương Lăng Hách giữa chốn đông người - Ảnh 1
Bạch Lộc và Trương Lăng Hách là cặp đôi “phim giả tình thật” nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ sau khi hợp tác cùng nhau trong Ninh An Như Mộng.

Sau khi bộ phim Ninh An Như Mộng lên sóng, khán giả càng tin tưởng về thông tin này khi Trương Lăng Hách nhiều lần thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt chỉ dành riêng cho Bạch Lộc. Cả hai có nhiều sự hiểu ngầm, luôn nhìn đối phương bằng ánh mắt trìu mến và hiểu được sở thích của nhau.

Được biết sắp tới, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ tham gia vào những dự án mới, đồng thời cũng sẽ kết đôi với những người bạn diễn khác giới mới. Mới đây, cư dân mạng đã đưa ra dự đoán về người tình màn ảnh sắp tới của Bạch Lộc thông qua Đêm hội GQ Thịnh Điển.

Bị đồn chia tay, Bạch Lộc gây sốt vì hành động 'đánh dấu chủ quyền' với Trương Lăng Hách giữa chốn đông người - Ảnh 2
Trong đêm hội GQ Thịnh Điển 2023, Bạch Lộc bất ngờ ghép cặp với Tăng Thuấn Hy.

Mới đây, trong đêm hội GQ Thịnh Điển 2023, Bạch Lộc bất ngờ ghép cặp với Tăng Thuấn Hy. Cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì những tương tác đáng yêu và tự nhiên như thể cả hai vốn đã quen biết nhau từ lâu. Thậm chí, Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy còn được cộng đồng mạng dành cho tên gọi "cặp đôi tiểu phẩm" vì quá đỗi hài hước và đáng yêu.

Bị đồn chia tay, Bạch Lộc gây sốt vì hành động 'đánh dấu chủ quyền' với Trương Lăng Hách giữa chốn đông người - Ảnh 3
Bạch Lộc "đánh dấu chủ quyền" khi chụp ảnh cùng Trương Lăng Hách và đồng nghiệp. 

Thế nhưng, trong Đêm hội GQ Thịnh Điển còn có sự xuất hiện của Trương Lăng Hách và cả 3 đã có bức ảnh chụp cùng với các nghệ sĩ khác. Trong bức ảnh, đáng chú ý là Bạch Lộc đứng rất gần, thậm chí còn nắm mấy sợi tua rua ở bộ vest của Trương Lăng Hách đầy ám muội.

Ngay sau Đêm hội, một bức ảnh chụp chung giữa bộ ba cùng các nghệ sĩ khác đã được tung ra đã gây sốt. Hành động đáng yêu này của mỹ nhân Ninh An Như Mộng khiến khán giả phải đưa ra suy đoán đây chính là cách cô nàng đánh dấu chủ quyền người yêu của mình.

Bị đồn chia tay, Bạch Lộc gây sốt vì hành động 'đánh dấu chủ quyền' với Trương Lăng Hách giữa chốn đông người - Ảnh 4
Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tay trong tay dắt nhau lên sân khấu. 

Hay hình ảnh vào tối ngày 7-12, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách lần nữa làm dậy sóng cộng đồng mạng khi tay trong tay dắt nhau lên sân khấu, dẹp tan tin đồn tránh né đối phương. Bên cạnh đó, netizen còn phát hiện Trương Lăng Hách liên tục dõi mắt về phía Bạch Lộc tại sự kiện, đôi mắt của những người đang yêu là không thể giấu diếm.

Dù trước đó từng có thông tin cho rằng Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã chia tay sau khi Ninh An Như Mộng kết thúc. Hai diễn viên đều là sao trẻ đang lên và bận rộn với lịch quay phim dày đặc, không có nhiều thời gian để yêu đương.

Bị đồn chia tay, Bạch Lộc gây sốt vì hành động 'đánh dấu chủ quyền' với Trương Lăng Hách giữa chốn đông người - Ảnh 5
Từ một hot girl mạng, Bạch Lộc trở thành diễn viên có tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ. 

Bạch Lộc tên thật là Bạch Mộng Nghiên, sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc năm 1994. Cô xuất là hot girl mạng nhưng cô lọt vào "mắt xanh" của Vu Chính.

Các bộ phim Bạch Lộc từng tham gia để lại ấn tượng như: Phượng Tù Hoàng, Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Nửa Là Đường Mật - Nửa Là Đau Thương, Châu Sinh Như Cố…

Bị đồn chia tay, Bạch Lộc gây sốt vì hành động 'đánh dấu chủ quyền' với Trương Lăng Hách giữa chốn đông người - Ảnh 6
Năm 2023, Bạch Lộc cũng được trao giải Nữ diễn viên có sức ảnh hưởng của năm.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, năm 2023 được xem là một năm khá thành công của Bạch Lộc. Đêm hội Gào Thét IQIYI 2023 cũng đã được công bố. Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ là King – Queen Đêm hội Gào Thét 2023.

Tiếp đó, vào chiều ngày 5/12, Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2023 đã được tổ chức và quy tụ dàn sao khủng của Cbiz đến tham dự. Đây cũng được biết đến là một trong những sự kiện lớn nhất dịp cuối năm của giới giải trí Hoa ngữ. Bạch Lộc cũng được trao giải Nữ diễn viên có sức ảnh hưởng của năm.

Cái kết đẹp trong Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nhận thêm tin vui lớn

Cái kết đẹp trong Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nhận thêm tin vui lớn

Tập cuối của Ninh An Như Mộng có cái kết quá đẹp giúp bộ phim do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính lập thành tích khủng.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Cái kết đẹp trong Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nhận thêm tin vui lớn

Cái kết đẹp trong Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nhận thêm tin vui lớn

Tròn 1 năm tái hợp, Bạch Lộc và La Vân Hi chính thức nhận 'trái ngọt', fan chúc mừng không ngớt

Tròn 1 năm tái hợp, Bạch Lộc và La Vân Hi chính thức nhận 'trái ngọt', fan chúc mừng không ngớt

Hậu chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi xô đổ kỷ lục của ‘người yêu’ nhưng so với Trương Lăng Hách vẫn còn kém xa

Hậu chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi xô đổ kỷ lục của ‘người yêu’ nhưng so với Trương Lăng Hách vẫn còn kém xa

So kè ảnh chưa qua chỉnh sửa, Bạch Lộc, Cúc Tịnh Y ‘thua thảm’ trước một mỹ nhân mới nổi này

So kè ảnh chưa qua chỉnh sửa, Bạch Lộc, Cúc Tịnh Y ‘thua thảm’ trước một mỹ nhân mới nổi này

Khoe ảnh sánh đôi bên người yêu, Bạch Lộc bất ngờ kém sắc, bị ‘chị em thân thiết’ 'chặt' đẹp không thương tiếc

Khoe ảnh sánh đôi bên người yêu, Bạch Lộc bất ngờ kém sắc, bị ‘chị em thân thiết’ 'chặt' đẹp không thương tiếc

'Thái tử tra nam' Vương Tinh Việt thừa nhận 'mê' Bạch Lộc như điếu đổ, một lòng một dạ với đàn chị

'Thái tử tra nam' Vương Tinh Việt thừa nhận 'mê' Bạch Lộc như điếu đổ, một lòng một dạ với đàn chị

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 16 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 12 giờ 59 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 1 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 4 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 21 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều