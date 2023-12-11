Sau khi bộ phim Ninh An Như Mộng lên sóng, khán giả càng tin tưởng về thông tin này khi Trương Lăng Hách nhiều lần thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt chỉ dành riêng cho Bạch Lộc. Cả hai có nhiều sự hiểu ngầm, luôn nhìn đối phương bằng ánh mắt trìu mến và hiểu được sở thích của nhau.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách là cặp đôi “phim giả tình thật” nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ. Cả hai quen biết và dần nảy sinh tình cảm trong quá trình hợp tác quay phim Ninh An Như Mộng. Bộ phim đã kết thúc nhưng nhưng dư âm của nó thì vẫn còn kéo dài tới tận hiện tại. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng cặp đôi thường bắt cặp những lúc hẹn hò riêng tư.

Mới đây, trong đêm hội GQ Thịnh Điển 2023, Bạch Lộc bất ngờ ghép cặp với Tăng Thuấn Hy. Cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì những tương tác đáng yêu và tự nhiên như thể cả hai vốn đã quen biết nhau từ lâu. Thậm chí, Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy còn được cộng đồng mạng dành cho tên gọi "cặp đôi tiểu phẩm" vì quá đỗi hài hước và đáng yêu.

Được biết sắp tới, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ tham gia vào những dự án mới, đồng thời cũng sẽ kết đôi với những người bạn diễn khác giới mới. Mới đây, cư dân mạng đã đưa ra dự đoán về người tình màn ảnh sắp tới của Bạch Lộc thông qua Đêm hội GQ Thịnh Điển.

Bạch Lộc "đánh dấu chủ quyền" khi chụp ảnh cùng Trương Lăng Hách và đồng nghiệp.

Thế nhưng, trong Đêm hội GQ Thịnh Điển còn có sự xuất hiện của Trương Lăng Hách và cả 3 đã có bức ảnh chụp cùng với các nghệ sĩ khác. Trong bức ảnh, đáng chú ý là Bạch Lộc đứng rất gần, thậm chí còn nắm mấy sợi tua rua ở bộ vest của Trương Lăng Hách đầy ám muội.

Ngay sau Đêm hội, một bức ảnh chụp chung giữa bộ ba cùng các nghệ sĩ khác đã được tung ra đã gây sốt. Hành động đáng yêu này của mỹ nhân Ninh An Như Mộng khiến khán giả phải đưa ra suy đoán đây chính là cách cô nàng đánh dấu chủ quyền người yêu của mình.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tay trong tay dắt nhau lên sân khấu.

Hay hình ảnh vào tối ngày 7-12, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách lần nữa làm dậy sóng cộng đồng mạng khi tay trong tay dắt nhau lên sân khấu, dẹp tan tin đồn tránh né đối phương. Bên cạnh đó, netizen còn phát hiện Trương Lăng Hách liên tục dõi mắt về phía Bạch Lộc tại sự kiện, đôi mắt của những người đang yêu là không thể giấu diếm.

Dù trước đó từng có thông tin cho rằng Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã chia tay sau khi Ninh An Như Mộng kết thúc. Hai diễn viên đều là sao trẻ đang lên và bận rộn với lịch quay phim dày đặc, không có nhiều thời gian để yêu đương.

Từ một hot girl mạng, Bạch Lộc trở thành diễn viên có tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ.

Bạch Lộc tên thật là Bạch Mộng Nghiên, sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc năm 1994. Cô xuất là hot girl mạng nhưng cô lọt vào "mắt xanh" của Vu Chính.

Các bộ phim Bạch Lộc từng tham gia để lại ấn tượng như: Phượng Tù Hoàng, Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Nửa Là Đường Mật - Nửa Là Đau Thương, Châu Sinh Như Cố…

Năm 2023, Bạch Lộc cũng được trao giải Nữ diễn viên có sức ảnh hưởng của năm.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, năm 2023 được xem là một năm khá thành công của Bạch Lộc. Đêm hội Gào Thét IQIYI 2023 cũng đã được công bố. Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ là King – Queen Đêm hội Gào Thét 2023.

Tiếp đó, vào chiều ngày 5/12, Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2023 đã được tổ chức và quy tụ dàn sao khủng của Cbiz đến tham dự. Đây cũng được biết đến là một trong những sự kiện lớn nhất dịp cuối năm của giới giải trí Hoa ngữ. Bạch Lộc cũng được trao giải Nữ diễn viên có sức ảnh hưởng của năm.