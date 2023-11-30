Khoe ảnh sánh đôi bên người yêu, Bạch Lộc bất ngờ kém sắc, bị ‘chị em thân thiết’ 'chặt' đẹp không thương tiếc

Đáng chú ý, cặp đôi chính Ninh An Như Mộng cũng liên tục có những tương tác thân thiết dù bị xếp ngồi khác bàn. Đặc biệt, bức ảnh chụp chung giữa Bạch Lộc, Trương Lăng Hách và nữ phụ Lưu Tá Ninh mới đây đã trở nên nổi tiếng trên các mạng xã hội.

Xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện Đêm hội iQIYI 2023, Bạch Lộc , Trương Lăng Hách cùng đoàn phim Ninh An Như Mộng đã gây ấn tượng với nhan sắc sáng sân khấu cùng thần thái khác biệt.

Tuy nhiên, các netizen cũng nhanh chóng soi ra Bạch Lộc dù xinh đẹp nhưng vẫn bị Lưu Tá Ninh "chặt đẹp". Trong khi Bạch Lộc chỉ được nhận xét là xinh xắn, Lưu Tá Ninh lại nhanh chóng gây sốt vì nhan sắc hoàn mỹ cùng thần thái sang trọng không kém cạnh các mỹ nhân hàng đầu CBiz hiện nay.

Trong loạt ảnh, có thể thấy dù là đang chụp ảnh tập thể nhưng khoảng cách đứng giữa Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khá gần nhau, trong khi nam chính Ninh An Như Mộng lại giữ khoảng cách khá xa với Lưu Tá Ninh. Động thái này khiến cư dân mạng không khỏi đặt ra nghi vấn cặp đôi Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đang hẹn hò.

Lưu Tá Ninh được phần đông khán giả đánh giá cao vì hợp với cả hiện đại lẫn cổ trang.

Có thể thấy, đây không phải là lần đầu Lưu Tá Ninh lu mờ Bạch Lộc. Ngay cả khi lên phim, nhan sắc của nữ phụ Ninh An Như Mộng cũng nhiều lần khiến Bạch Lộc trông kém sắc hơn hẳn. Mặc dù chỉ đảm nhận vai diễn phụ nhưng nhan sắc của Lưu Tá Ninh được phần đông khán giả đánh giá cao vì hợp với cả hiện đại lẫn cổ trang. Có khán giả còn cho rằng cô nàng sẽ “đảo khách thành chủ” chiếm spotlight của nữ chính Bạch Lộc.

Lưu Tá Ninh vốn xuất thân là một idol trong nhóm nhạc thần tượng.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Lưu Tá Ninh cũng được chú ý không kém. Ít ai biết rằng, Lưu Tá Ninh vốn xuất thân là một idol trong nhóm nhạc thần tượng, nhưng vì gặp nhiều trắc trở nên phải tạm rẽ hướng sang diễn xuất.