Khoe ảnh sánh đôi bên người yêu, Bạch Lộc bất ngờ kém sắc, bị ‘chị em thân thiết’ 'chặt' đẹp không thương tiếc

Sao quốc tế 30/11/2023 13:35

Chỉ trong khoảnh khắc chụp ảnh cùng Trương Lăng Hách và Lưu Tá Ninh tại sự kiện Đêm hội iQIYI 2023, Bạch Lộc bỗng trở nên kém sắc, làm nổi bật nữ phụ Ninh An Như Mộng.

Xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện Đêm hội iQIYI 2023, Bạch Lộc, Trương Lăng Hách cùng đoàn phim Ninh An Như Mộng đã gây ấn tượng với nhan sắc sáng sân khấu cùng thần thái khác biệt.

Đáng chú ý, cặp đôi chính Ninh An Như Mộng cũng liên tục có những tương tác thân thiết dù bị xếp ngồi khác bàn. Đặc biệt, bức ảnh chụp chung giữa Bạch Lộc, Trương Lăng Hách và nữ phụ Lưu Tá Ninh mới đây đã trở nên nổi tiếng trên các mạng xã hội.

Khoe ảnh sánh đôi bên người yêu, Bạch Lộc bất ngờ kém sắc, bị ‘chị em thân thiết’ 'chặt' đẹp không thương tiếc - Ảnh 1
Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tại sự kiện Đêm hội iQIYI 2023. Cả 2 được đồn đang hẹn hò bí mật. 

Trong loạt ảnh, có thể thấy dù là đang chụp ảnh tập thể nhưng khoảng cách đứng giữa Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khá gần nhau, trong khi nam chính Ninh An Như Mộng lại giữ khoảng cách khá xa với Lưu Tá Ninh. Động thái này khiến cư dân mạng không khỏi đặt ra nghi vấn cặp đôi Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đang hẹn hò.

Khoe ảnh sánh đôi bên người yêu, Bạch Lộc bất ngờ kém sắc, bị ‘chị em thân thiết’ 'chặt' đẹp không thương tiếc - Ảnh 2
Khoảnh khắc 3 diễn viên trong Ninh An Như Mộng chụp cùng nhau, Lưu Tá Ninh nổi bật thu hút mọi ánh nhìn, lưu mờ nữ chính Bạch Lộc. 

Tuy nhiên, các netizen cũng nhanh chóng soi ra Bạch Lộc dù xinh đẹp nhưng vẫn bị Lưu Tá Ninh "chặt đẹp". Trong khi Bạch Lộc chỉ được nhận xét là xinh xắn, Lưu Tá Ninh lại nhanh chóng gây sốt vì nhan sắc hoàn mỹ cùng thần thái sang trọng không kém cạnh các mỹ nhân hàng đầu CBiz hiện nay.

Khoe ảnh sánh đôi bên người yêu, Bạch Lộc bất ngờ kém sắc, bị ‘chị em thân thiết’ 'chặt' đẹp không thương tiếc - Ảnh 3
Lưu Tá Ninh được phần đông khán giả đánh giá cao vì hợp với cả hiện đại lẫn cổ trang.

Có thể thấy, đây không phải là lần đầu Lưu Tá Ninh lu mờ Bạch Lộc. Ngay cả khi lên phim, nhan sắc của nữ phụ Ninh An Như Mộng cũng nhiều lần khiến Bạch Lộc trông kém sắc hơn hẳn. Mặc dù chỉ đảm nhận vai diễn phụ nhưng nhan sắc của Lưu Tá Ninh được phần đông khán giả đánh giá cao vì hợp với cả hiện đại lẫn cổ trang. Có khán giả còn cho rằng cô nàng sẽ “đảo khách thành chủ” chiếm spotlight của nữ chính Bạch Lộc.

Khoe ảnh sánh đôi bên người yêu, Bạch Lộc bất ngờ kém sắc, bị ‘chị em thân thiết’ 'chặt' đẹp không thương tiếc - Ảnh 4
Lưu Tá Ninh vốn xuất thân là một idol trong nhóm nhạc thần tượng. 

Bên cạnh đó, diễn xuất của Lưu Tá Ninh cũng được chú ý không kém. Ít ai biết rằng, Lưu Tá Ninh vốn xuất thân là một idol trong nhóm nhạc thần tượng, nhưng vì gặp nhiều trắc trở nên phải tạm rẽ hướng sang diễn xuất.

Ngày 16/6/2016, Lưu Tà Ninh lần đầu ra mắt công chúng với vai trò ca sĩ, vũ công của nhóm nhạc gu9udan Hàn Quốc. Trong thời gian đầu hợp tác với gu9udan, nhóm đã phát hành mini album đầu tiên với ca khúc chủ đề “Wonderland”.

Ngày 20/5/2020, cô tham gia chương trình Creative Business 2020, để lại nhiều thành tích ấn tượng và đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng chung cuộc.

Ngày 30/12/2020, nhóm gu9udan chính thức tan rã, Lưu Tà Ninh quyết định hoạt động solo và chuyển hướng sang diễn xuất. Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Lưu Tá Ninh đóng vai phụ Hứa Trì trong bộ phim truyền hình “Này Trao Em Trái Tim Nhỏ”.

Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Lưu Tà Ninh được chọn vào vai nữ chính Lạc Thành, đóng cặp với Quân Nhạc trong bộ phim giả tưởng thành thị Dạ Sắc Khuynh Tâm.

Gần đây nhất, vào ngày 21/5/2022, Lưu Tá Ninh tham gia bộ phim cổ trang đầu tay Ninh An Như Mộng. Trong phim này, cô đóng vai phụ nữ Thẩm Chí Y.

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