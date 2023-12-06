Tròn 1 năm tái hợp, Bạch Lộc và La Vân Hi chính thức nhận 'trái ngọt', fan chúc mừng không ngớt

Sau 7 tháng kết thúc Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhận về thành quả xứng đáng khiến fan vỡ òa cảm xúc.

Cách đây không lâu, Bạch Lộc và La Vân Hi gây sốt màn ảnh nhỏ khi tái hợp trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Mối tình bi thương cùng tạo hình đẹp xuất sắc của đôi chính trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả. Bạch Lộc và La Vân Hi trong Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương. Trước đó, cả hai từng khiến người xem đứng ngồi không yên với mối tình “ngọt như đường” ở Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương. Nhiều khán giả còn đùa vui rằng Viên Soái – Giang Quân chính là kiếp sau của Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn. Với màn bùng nổ ở dự án tiên hiệp lên sóng năm 2023 Bạch Lộc và La Vân Hi trở thành những cái tên nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng.

Bạch Lộc và La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Và mới đây, trong Đêm Hội Tầm Nhìn Weibo 2023, Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi đã được vinh danh tại hạng mục Tác phẩm có sức ảnh hưởng của năm. Giải thưởng này được cho là rất xứng đáng với những thành quả mà bộ phim mới của Bạch Lộc và La Vân Hi đem lại. Sau 7 tháng ra mắt, bộ phim này cũng liên tục đứng top trong nhiều bảng xếp hạng về phim ảnh. Trong Đêm Hội Tầm Nhìn Weibo 2023, Trường Nguyệt Tẫn Minh đã được vinh danh tại hạng mục Tác phẩm có sức ảnh hưởng của năm. Tuy diễn xuất của Bạch Lộc ở Trường Nguyệt Tẫn Minh không được đánh giá cao bằng thời đóng Châu Sinh Như Cố, thế nhưng cô nàng vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ. Trong khi đó La Vân Hi có màn thể hiện quá xuất sắc, tạo hình cực mãn nhãn. Trường còn được khen ngợi là có kỹ xảo đã mắt, bối cảnh đẹp…

Sau 2 bộ phim hợp tác rất thành công, Bạch Lộc và La Vân Hi thường xuyên được “đẩy thuyền” cùng nhau. Có thể nói, Trường Nguyệt Tẫn Minh là tác phẩm đánh dấu sự thành công lớn của Bạch Lộc và La Vân Hi khi tái hợp cùng nhau. Sau khi phim kết thúc, cả hai ngôi sao đều nhận được hồng lợi lớn. Bạch Lộc và La Vân Hi đều là những ngôi sao sở hữu ngoại hình đẹp, lại thêm chemistry cực tốt nên họ thường xuyên được “đẩy thuyền” cùng nhau. Công chúng vẫn mong đợi Bạch Lộc và La Vân Hi có thể hợp tác lần 3. Thậm chí, nhiều người còn đẩy thuyền cặp đôi hẹn hò ngoài đời thực. Tuy nhiên, không khó để thấy Bạch Lộc và La Vân Hi chỉ là anh em thân thiết mà thôi. Nhiều khán giả hi vọng Bạch Lộc và La Vân Hi có thể tái hợp trong một dự án thứ 3. Trường Nguyệt Tẫn Minh là bộ phim cổ trang, tiên hiệp xoay quanh mối tình ngang trái giữa Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi đóng) và Lê Tô Tô/Diệp Tịch Vụ (Bạch Lộc thủ vai). Sau khi chứng kiến ma thần Đàm Đài Tẫn tiêu diệt cả tiên môn của mình, Lê Tô Tô quay về 500 năm trước, khi Đàm Đài Tẫn chưa trở thành kẻ đáng sợ nhất tam giới, để ngăn chặn mối hiểm họa, cứu tiên tộc và chúng sinh. Sau đó, cả hai lại yêu nhau và mối tình của họ gặp phải vô vàn sóng gió, đau thương.

‘Chị em’ Bạch Lộc bất ngờ ‘thua đau’ khi đụng hàng cùng một kiểu tạo hình với đàn em 14 tuổi kém tiếng Hai “chị em” Bạch Lộc và Trần Đô Linh vừa bị một mỹ nhân kém tiếng vượt mặt khi xuất hiện cùng một kiểu tạo hình, nhan sắc sáng bừng trong khung ảnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tron-1-nam-tai-hop-bach-loc-va-la-van-hi-chinh-thuc-nhan-trai-ngot-fan-chuc-mung-khong-ngot-636026.html