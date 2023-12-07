'Thái tử tra nam' Vương Tinh Việt thừa nhận 'mê' Bạch Lộc như điếu đổ, một lòng một dạ với đàn chị

Mới đây, Bạch Lộc vừa tham dự Đêm hội tầm nhìn Weibo 2023 và nhận giải Nữ diễn viên có sức ảnh hưởng của năm. Sau sự kiện, ngoài tạo hình xinh đẹp thì khoảnh khắc Bạch Lộc hội ngộ Vương Tinh Việt cũng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Đáng chú ý, Vương Tinh Việt còn không ngần ngại thừa nhận bản thân đã theo dõi Bạch Lộc từ năm 17 tuổi. Cụ thể, nam diễn viên cho biết: “Tôi đã theo dõi chị Lộc từ năm 17 tuổi, khi đối mặt nói chuyện với chị Lộc, tôi không cần phải suy nghĩ quá nhiều”.

Sao nam sinh năm 2002 có thể nói chính là fan cứng số 1 của đàn chị trong giới giải trí và không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho nàng Khương Tuyết Ninh.

Nhiều cư dân mạng không khỏi thích thú trước tình cảm tốt đẹp của cặp chị em này. Một số netizen còn "trêu ghẹo" Vương Tinh Việt đích thị là fan đu idol khá thành công khi được cùng công ty với Bạch Lộc và từ khi ra mắt tới này đã hợp tác với cô qua 3 tác phẩm là Ngọc Lâu Xuân, Châu Sinh Như Cố và Ninh An Như Mộng.

Trong Châu Sinh Như Cố do Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc đóng chính, dù còn trẻ nhưng Vương Tinh Việt đã hoàn thành rất xuất sắc vai diễn của mình, để lại ấn tượng trong lòng khán giả và hứa hẹn sẽ còn bứt phá hơn trong tương lai. Thậm chí, sao nam còn có hôn lễ rình rang dù không có được tình yêu của Thời Nghi.

Đặc biệt, ở Ninh An Như Mộng, vai diễn Trương Già của Vương Tinh Việt còn là “ánh trăng sáng” trong lòng nữ chính Khương Tuyết Ninh mà Bạch Lộc thể hiện. Ngôi sao sinh năm 2002 xuất hiện không nhiều nhưng được khen ngợi có diễn xuất duyên dáng, tự nhiên, tư thế chuẩn mực, giọng thoại thậm chí còn được đánh giá tốt hơn nam chính Trương Lăng Hách.

Cả hai đóng vai đối đầu nhau, nên có nhiều cảnh để người xem so sánh. Trong nhiều bảng thống kê chỉ số truyền thông, lượng fan, Vương Tinh Việt còn vượt qua Trương Lăng Hách. Điều này cho thấy sự công nhận của người xem với màn thể hiện của Vương Tinh Việt.