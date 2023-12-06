Bạch Lộc bị khán giả chê EQ thấp vì có phát ngôn gây tranh cãi, không biết khiêm tốn

Sao quốc tế 06/12/2023 08:44

Phát biểu gần đây của Bạch Lộc đã khiến cô nàng nhận về vô số 'gạch đá'.

Vừa qua, đêm hội gào thét IQIYI đã diễn ra thu hút sự chú ý đông đảo từ khán giả. Không chỉ vinh danh những dự án phim ảnh thành công nhất của iQIYI, sự kiện còn hút người xem nhờ sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Thành Nghị, Vương Hạc Đệ, Trương Lăng HáchNhững câu chuyện buồn cười chỉ có tại Đêm Hội Gào Thét Iqiyi 2023 - BlogAnChoi. Vào đêm 25/11 vừa qua, Đêm Hội Gào Thét Iqiyi 2023 tổ chức vô cùng thành công với sự tham dự nhiều ngôi sao nổi tiếng như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Thành . Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Thành Nghị, Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách, Ngu Thư Hân, Bạch Lộc,…. https://bloganchoi.com/nhung-cau-chuyen-buon-cuoi-chi-co-tai-dem-hoi-gao-thet-iqiyi-2023/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Những câu chuyện buồn cười chỉ có tại Đêm Hội Gào Thét Iqiyi 2023 - BlogAnChoi. Vào đêm 25/11 vừa qua, Đêm Hội Gào Thét Iqiyi 2023 tổ chức vô cùng thành công với sự tham dự nhiều ngôi sao nổi tiếng như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Thành . Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Thành Nghị, Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách, Ngu Thư Hân, Bạch Lộc,…. https://bloganchoi.com/nhung-cau-chuyen-buon-cuoi-chi-co-tai-dem-hoi-gao-thet-iqiyi-2023/Những câu chuyện buồn cười chỉ có tại Đêm Hội Gào Thét Iqiyi 2023 - BlogAnChoi. Vào đêm 25/11 vừa qua, Đêm Hội Gào Thét Iqiyi 2023 tổ chức vô cùng thành công với sự tham dự nhiều ngôi sao nổi tiếng như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Thành . Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Thành Nghị, Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách, Ngu Thư Hân, Bạch Lộc,…. https://spress.net/, Ngu Thư Hân, Bạch Lộc,… Do đó, hầu hết 'nhất cử nhất động' của dàn sao đều không tránh khỏi sự soi xét của cư dân mạng. 

Bạch Lộc bị khán giả chê EQ thấp vì có phát ngôn gây tranh cãi, không biết khiêm tốn - Ảnh 4
Đêm hội gào thét IQIYI đã diễn ra thu hút sự chú ý đông đảo từ khán giả.
Bạch Lộc bị khán giả chê EQ thấp vì có phát ngôn gây tranh cãi, không biết khiêm tốn - Ảnh 5

Hầu hết 'nhất cử nhất động' của dàn sao đều không tránh khỏi sự soi xét của cư dân mạng.

Đặc biệt chính là phát biểu của Bạch Lộc khi được vinh danh Nữ diễn viên gào thét (Nữ thần gào thét) trong Đêm hội đã tạo ra chủ đề thảo luận sôi nổi. Cụ thể, cô xúc động bày tỏ: “Tôi vô cùng biết ơn vinh dự này và cảm ơn đoàn làm phim Ninh An Như Mộng, lần trước tôi đứng trên sân khấu Đêm hội gào thét là vào năm 2019. Tương lai còn rất dài, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, thuyền nhẹ vượt qua muôn trùng non!” .

Bạch Lộc bị khán giả chê EQ thấp vì có phát ngôn gây tranh cãi, không biết khiêm tốn - Ảnh 6
Phát biểu của Bạch Lộc khi được vinh danh Nữ diễn viên gào thét (Nữ thần gào thét) trong Đêm hội đã tạo ra chủ đề thảo luận sôi nổi.

Cô nàng đã dùng câu thơ nổi tiếng của Lý Bạch “Thuyền nhẹ vượt qua muôn trùng non”, nhằm thể hiện việc bản thân phải vượt qua nhiều khó khăn mới có thể đi đến thành công như ngày hôm nay. 

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng cho rằng có thật là nữ diễn viên đã "vượt qua muôn trùng non" hay không khi 13/15 bộ phim Bạch Lộc tham gia đều đóng vai nữ chính, rồi trở thành thành viên thường trú của Keep Running,... những điều như vậy còn gian khổ sao? Ngược lại, fan của Bạch Lộc cho rằng câu nói này không có gì sai, cô nàng luôn cố gắng chăm chỉ làm việc, 'toàn tâm toàn lực' phát triển sự nghiệp để gặt hái được 'hoa thơm trái ngọt'.

Trước đó, Bạch Lộc cũng có phát ngôn gây tranh cãi vào thời điểm tham gia phim Chiêu Diêu. Khi đó cô đã gọi nam chính (Hứa Khải) là cún nhỏ còn nhân vật nữ chính là "Tiểu mẫu cẩu". Ở Trung Quốc, từ này được cho là xúc phạm nữ giới.

Bạch Lộc hiện là "gà cưng" của công ty Hoan Ngu và được biên kịch vàng Vu Chính dốc sức nâng đỡ. Cô là nữ chính của nhiều bộ phim như Chiêu Diêu, Châu Sinh Như Cố, Trường Quân Sự Liệt Hỏa,...Gần đây nhất là Ninh An Như Mộng và Dĩ Ái Vi Doanh.

Bạch Lộc bị khán giả chê EQ thấp vì có phát ngôn gây tranh cãi, không biết khiêm tốn - Ảnh 7

Bạch Lộc bị khán giả chê EQ thấp vì có phát ngôn gây tranh cãi, không biết khiêm tốn - Ảnh 8

Bạch Lộc bị khán giả chê EQ thấp vì có phát ngôn gây tranh cãi, không biết khiêm tốn - Ảnh 9

Bạch Lộc hiện là "gà cưng" của công ty Hoan Ngu và được biên kịch vàng Vu Chính dốc sức nâng đỡ.

Năm 2021, Bạch Lộc vươn lên hàng ngũ diễn viên trẻ nổi bật nhờ thành công của phim Châu Sinh Như CốMột Đời Một Kiếp. Sự nổi tiếng của Bạch Lộc được thể hiện ở việc cô nhận hàng chục hợp đồng quảng cáo, trở thành thành viên chính thức của show truyền hình Keep Running.

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