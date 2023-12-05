Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc nhận quả ngọt dù 'sinh sau đẻ muộn' nhưng cuối cùng vẫn phải 'lép vế' trước Ngu Thư Hân, hóa ra là vì điều này!

Sao quốc tế 05/12/2023 14:58

Dù có thành tích vô cùng tốt, nhưng dự án Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc vẫn "lép vế" trước Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân.

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy nhộn nhịp của màn Hoa ngữ với sự đổ bộ của dàn sao nổi tiếng như Lưu Diệc Phi, Dương Tử, Tiêu Chiến, Dương Dương, Bạch Lộc, Thành Nghị, Ngu Thư Hân... 

Mới đây, Cnet đã chọn ra bốn bộ phim tiêu biểu nhất của bốn nền tảng phim lớn tại Trung Quốc là IQIYI, Tencent, YOUKU và Mango TV.

Dù "sinh sau đẻ muộn" song Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc đóng cặp với Trương Lăng Hách lại nhận về vô số thành tích đáng nể. Dù vậy, phim của nàng tiểu hoa này vẫn phải lép vế trước VÂn Chi Vũ của Ngu Thư Hân.

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc nhận quả ngọt dù 'sinh sau đẻ muộn' nhưng cuối cùng vẫn phải 'lép vế' trước Ngu Thư Hân, hóa ra là vì điều này! - Ảnh 1

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc nhận quả ngọt dù 'sinh sau đẻ muộn' nhưng cuối cùng vẫn phải 'lép vế' trước Ngu Thư Hân, hóa ra là vì điều này! - Ảnh 2

Theo danh sách Vân Hợp, thống kê lượt xem trung bình mỗi tập phim của dàn diễn viên nữ lứa 90/95 trên IQIYI, Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân, hợp tác cùng Trương Lăng Hách là dự án có lượt view trung bình/ tập cao nhất, sau đó mới tới Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc (nhất phiên) và Hoa Nhung của Cúc Tịnh Y. 

Nhận định về 2 phim, không ít người cho rằng diễn xuất của dàn cast chính Vân Chi Vũ và Ninh An Như Mộng đều vấp phải ý kiến trái chiều. Nam thần 9x - Trương Lăng Hách dù nhận được cả 2 kịch bản ngon nghẻ, thiết lập nhân vật tốt nhưng anh lại không thể dựa vào đó để phi thăng lên hàng lưu lượng cao trong giới, nguyên nhân bởi kỹ thuật diễn còn hạn chế. 

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc nhận quả ngọt dù 'sinh sau đẻ muộn' nhưng cuối cùng vẫn phải 'lép vế' trước Ngu Thư Hân, hóa ra là vì điều này! - Ảnh 3

Bên cạnh diễn xuất của Trương Lăng Hách, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân cũng bị chê bai về trạng thái. Nhiều người nhận xét 2 sao nữ này chỉ diễn nhỉnh hơn nam chính đôi chút nhưng để gọi là tròn vai thì không.

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc nhận quả ngọt dù 'sinh sau đẻ muộn' nhưng cuối cùng vẫn phải 'lép vế' trước Ngu Thư Hân, hóa ra là vì điều này! - Ảnh 4

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại bày tỏ sự tiếc nuối cho Bạch Lộc. Cụ thể, một số netizen cho rằng Ninh An Như Mộng gặp rất nhiều khó khăn khi lên sóng. Trước hết phải kể đến việc hoãn phát sóng bởi lý do kỹ thuật hoặc cũng có thể liên quan tới scandal của nam phụ Châu Tuấn Vỹ (đảm nhiệm vai Yến Lâm), nên đoàn phim buộc phải dời lịch chiếu liên tục.

Theo đó, để phim được lên sóng, ê-kíp buộc phải cắt bỏ phần có Châu Tuấn Vỹ đóng. Điều này cũng khiến cho mạch phim bị loãng và có phần thiếu logic. Nếu không có sự cố này, nhiều người cho rằng phim còn đạt nhiều thành tích hơn thế.

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