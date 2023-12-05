Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc nhận thành tích mới, vượt luôn siêu phẩm Trường Tương Tư

Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ vì 'phá đảo' bảng xếp hạng, vượt luôn Trường Tương Tư.
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Ra mắt vào đầu tháng 4, Trường Nguyệt Tẫn Minh nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả xứ Trung. Ngay từ khi dự án còn chưa lên sóng, bộ phim Hoa ngữ này đã nhận được quan tâm rất lớn. Một trong những yếu tố giúp Trường Nguyệt Tẫn Minh gặt hái được thành tích nổi bật là nhờ sự góp mặt của dàn diễn viên vô cùng cuốn hút, ngoài ra phim đánh dấu sự trở lại của Bạch Lộc sau hai năm vắng bóng kể từ bộ phim Châu Sinh Như Cố. Đây cũng là dự án thứ hai mà La Vân Hi và Bạch Lộc hợp tác, sau thành công của Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương.
Mới đây nhất, tác phẩm đánh dấu màn tái hợp của cả hai tiếp tục được xướng tên ở vị trí đầu bảng, với dấu ấn "Phim truyền hình có lượng video ngắn phổ biến nhất Weibo 2022 - 2023" nhiệt độ ghi nhận gần 5 tỷ. Vượt luôn Trường Tương Tư của Dương Tử đang đứng ở hạng 2.
Trường Nguyệt Tẫn Minh là bộ phim cổ trang, tiên hiệp xoay quanh mối tình ngang trái giữa Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi thủ vai) và Lê Tô Tô/Diệp Tịch Vụ (Bạch Lộc thủ vai). Sau khi chứng kiến ma thần Đàm Đài Tẫn tiêu diệt cả tiên môn của mình, Lê Tô Tô quay về 500 năm trước, khi Đàm Đài Tẫn chưa trở thành kẻ đáng sợ nhất tam giới, để ngăn chặn mối hiểm họa, cứu tiên tộc và chúng sinh. Sau đó, cả hai lại yêu nhau và mối tình của họ gặp phải vô vàn sóng gió, đau thương.