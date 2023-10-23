Mỹ nhân từng 'lấn át' nhan sắc Bạch Lộc bị chỉ trích 'lặp lại' tạo hình nhân vật của Trường Nguyệt Tẫn Minh trong phim mới

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của nữ chính Tôn Trân Ny trên phim trường Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai. Có thể thấy, với những hình ảnh diện trang phục trắng, cô nàng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' với nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Tuy nhiên, với trang phục đỏ, nhiều khán giả liên tưởng đến hình ảnh nhân vật 'hồ ly' Phiên Nhiên mà Tôn Trân Ny từng thủ vai trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Việc lập lại tạo hình của nhân vật trước đó khiến nhiều dân tình tranh luận tạo hình này thiếu tính mới mẻ, không đủ tạo động lực cho họ dành sự quan tâm đến bộ phim.

Tôn Trân Ny từng được biết đến khi hoạt động âm nhạc, cô tham gia một số dự án phim âm nhạc cùng các thành viên nhóm SNH48 nhưng không gây nhiều ấn tượng.

May mắn thay, sau vai diễn hồ ly Phiên Nhiên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, tương lai của Tôn Trân Ny đã trở nên rộng mở hơn. Nhiều khán giả ngợi khen ngợi cô nàng có khí chất của mỹ nữ cổ trang. Thậm chí, thời điểm phim lên sóng, cô nàng còn được đánh giá có nhan sắc 'lấn át' đàn chị Bạch Lộc.

Sau thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh, Tôn Trân Ny đã có vai chính đầu tay trong bộ phim Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai. Mặc dù có nhiều tranh luận về tạo hình lần này nhưng khán giả giả vẫn kỳ vọng vào diễn xuất của cô nàng khi dự án này lên sóng.