Trương Bân Bân chính thức nên duyên với mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh trong một dự án cổ trang, ngoại hình 'kém sắc' gây tranh cãi

Sao quốc tế 09/10/2023 13:05

Mới đây, Trương Bân Bân chính thức nên duyên với mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh trong một dự án cổ trang, ngoại hình 'kém sắc' gây tranh cãi.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai (tạm dịch: Ngàn Đóa Hoa Đào Một Đời Nở Hoa) do Youku sản xuất đã chính thức khai máy. Theo đó, dự án công bố Trương Bân Bân và Tôn Trân Ny sẽ là nam nữ chính chính thức của bộ phim.

Trương Bân Bân chính thức nên duyên với mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh trong một dự án cổ trang, ngoại hình 'kém sắc' gây tranh cãi - Ảnh 1

Xuất hiện trong buổi lễ khai máy, nữ chính Tôn Trân Ny được khen ngợi hết lời trong tạo hình cổ trang lần này. Trước đó, cô nàng từng gây chú ý với khán giả qua vai diễn ‘hồ ly’ Phiên Nhiên trong dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh. Vơi vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, cô nàng được khen ngợi nhan sắc thu hút, lấn át cả nữ chính Bạch Lộc.

Trương Bân Bân chính thức nên duyên với mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh trong một dự án cổ trang, ngoại hình 'kém sắc' gây tranh cãi - Ảnh 2

Ngược lại, tạo hình cổ trang của nam chính Trương Bân Bân khiến cư dân mạng thất vọng tràn trề vì quá kém sắc. Nhiều khán giả nhận xét anh như già đi một thế hệ, trông ‘lệch pha’ hẳn với nữ chính. Mặc dù vậy, khán giả vẫn đón chờ những hình ảnh hậu trường để xem vẻ ngoài của nam chính xem có khá khẩm hơn hay không.

Trương Bân Bân chính thức nên duyên với mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh trong một dự án cổ trang, ngoại hình 'kém sắc' gây tranh cãi - Ảnh 3

Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tùy Vũ Nhi An. Nội dung có bối cảnh vào thời thượng cổ, Hoàng đế nhân tộc Chiêu Minh vì dân chúng mà hy sinh bản thân chống lại Thần giới. Khi Chiêu Minh ngã xuống, Hỗn Độn Châu đã liều chết cứu lấy hồn phách của người yêu, bố trí thế cục vạn kiếp luân hồi. Sau đó, Chiêu Minh chuyển thế thành Tiên Minh Minh chủ Tạ Tuyết Thần, Hỗn Độn Châu cũng trở thành Thánh nữ Ám Vực Mộ Huyền Linh. Hai người cuối cùng gặp lại nhau ở nhân gian nhưng cả hai đều đã quên hết quá khứ và trở thành đối thủ “chính tà lưỡng lập”.

Trương Bân Bân chính thức nên duyên với mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh trong một dự án cổ trang, ngoại hình 'kém sắc' gây tranh cãi - Ảnh 4

Mộ Huyền Linh cứu được Tạ Tuyết Thần đang bị trọng thương tại Ám vực. Sau đó dùng ơn cứu mạng ép buộc chàng phải đồng hành. Trên đường đi từ ban đầu mỗi người đều chất chứa lòng riêng đến sóng vai tác chiến rồi buông bỏ phòng bị và dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên hai người lại rơi vào thử thách sinh tử trong âm mưu tranh đoạt thần khí "Hỗn độn châu".

Trương Bân Bân chính thức nên duyên với mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh trong một dự án cổ trang, ngoại hình 'kém sắc' gây tranh cãi - Ảnh 5

Mộ Huyền Linh đã hy sinh vì cứu thế, Tạ Tuyết Thần nghịch thiên cải mệnh, quay ngược về quá khứ để cứu Mộ Huyền Linh. Sau khi kiếp nạn vạn thế kết thúc, linh hồn Tạ Tuyết Thần đã trở về Chiêu Minh, nhưng bản thể của Chiêu Minh lại trở thành Đọa thần. Mộ Huyền Linh dùng tình yêu thức tỉnh Đọa Thần, trừ tai kiếp, thiên hạ thái bình.

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