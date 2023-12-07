Một gương mặt trẻ chuẩn bị vượt mặt Bạch Lộc, phim vừa ra mắt đã lập nên thành tích ấn tượng

Nhiều khán giả dự đoán Châu Dã sẽ vượt mặt Bạch Lộc bởi vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và nét diễn ngây ngô trong Rất Nhớ Rất Nhớ Anh.

Không ngoa khi nói, Bạch Lộc hiện tại đang sở hữu khối tài nguyên hàng đầu Cbiz. Sự nghiệp của Bạch Lộc trong năm 2023 có sự thăng hạng thấy rõ nhờ tiếng vang của hai bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng. Tuy nhiên, dù sở hữu ngoại hình hút mắt nhưng khả năng diễn xuất của cô nàng dường như không được đánh giá cao. Dù sở hữu ngoại hình hút mắt nhưng khả năng diễn xuất của Bạch Lộc dường như không được đánh giá cao. Sự nghiệp của Bạch Lộc sẽ sớm thụt lùi và bị người khác vượt mặt nếu diễn xuất của cô mãi 'chán ngắt'. Thậm chí, nhiều người còn nhận định sự nghiệp của Bạch Lộc sẽ sớm thụt lùi và bị người khác vượt mặt nếu diễn xuất của cô mãi 'chán ngắt' như thế. Điển hình là Châu Dã - một đối thủ đáng gờm của nữ diễn viên hiện tại.

Châu Dã hiện tại đang gây sốt trong bộ phim Rất Nhớ Rất Nhớ Anh. Vào vai nữ chính, Châu Dã gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn đem lại sự gần gũi, sống động cho cả fan tiểu thuyết và bộ phim. Ngoài ra tài năng diễn xuất của cô nàng không có điểm nào để chê. Theo đó, ngoại hình bé nhỏ, mỏng manh của Châu Dã rất phù hợp khi đóng nữ chính của một bộ phim thanh xuân vườn trường như Rất Nhớ Rất Nhớ Anh. Dù không cần vận dụng quá nhiều kỹ năng diễn xuất, Châu Dã vẫn tạo được dấu ấn mạnh với người xem. Tuy mô típ phim không mới nhưng với sự thể hiện của Châu Dã, tin rằng tác phẩm vẫn sẽ được đông đảo mọt phim yêu thích.

Châu Dã hiện tại đang gây sốt trong bộ phim Rất Nhớ Rất Nhớ Anh. Tài năng diễn xuất của cô nàng không có điểm nào để chê. Ngoại hình bé nhỏ, mỏng manh của Châu Dã rất phù hợp khi đóng nữ chính của một bộ phim thanh xuân vườn trường như Rất Nhớ Rất Nhớ Anh. Tuy mô típ phim không mới nhưng với sự thể hiện của Châu Dã, tin rằng tác phẩm vẫn sẽ được đông đảo mọt phim yêu thích. Sau khi phát sóng, phim thu về loạt thành tích ấn tượng. Tính đến 1/12, phim đứng thứ 10 Khốc Vân với 15,46 triệu lượt xem, thứ 9 Vân Hợp với 10,5 triệu lượt xem. Tại bảng xếp hạng MaoYan và DataWin phim lần lượt đứng thứ 2 và 5 với 9.509 điểm và 1.882 điểm. Ngoài ra, nhiệt độ nền tảng Tencent đạt 24.000 điểm nhiệt. Sau khi phát sóng, phim thu về loạt thành tích ấn tượng. Trước đó, phim cũng đạt 3,5 triệu lượt đặt xem trước. Trailer ngày công bố lịch chiếu phá 11.000 điểm nhiệt, là phim ngôn tình hiện đại có nhiệt trailer cao nhất trên Tencent trong năm nay và đứng thứ 3 trên toàn nền tảng. Có thể thấy, cùng chuyển thể tiểu thuyết với câu chuyện tình yêu "màu hường" mơ mộng, ấy thế mà cả nội dung và diễn xuất của Châu Dã trong Rất Nhớ Rất Nhớ Anh đều trội hơn hẳn Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-guong-mat-tre-chuan-bi-vuot-mat-bach-loc-phim-vua-ra-mat-a-lap-nen-thanh-tich-an-tuong-636069.html