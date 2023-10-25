Sau thành công của Vi Hữu Ám Tương Lai, 'biên kịch vàng' Vu Chính tuyên bố muốn tiếp tục mời Châu Dã tham gia dự án mới

Sao quốc tế 25/10/2023 13:05

Mới đây, 'biên kịch vàng' Vu Chính đã tuyên bố muốn tiếp tục mời Châu Dã tham gia dự án mới sau thành công của Vi Hữu Ám Tương Lai.

Những ngày qua, dự án Vi Hữu Ám Tương Lai do Vu Chính cầm trịch đã lên sóng, nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả với thành tích tốt. Đáng chú ý, nhan sắc lẫn diễn xuất của nữ chính Châu Dã được dân tình đánh giá cao.

Sau thành công của Vi Hữu Ám Tương Lai, 'biên kịch vàng' Vu Chính tuyên bố muốn tiếp tục mời Châu Dã tham gia dự án mới - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ với khoảnh khắc Vu Chính chụp ảnh chung cùng Châu Dã tại Ô Trấn, Trung Quốc. Bên cạnh đó, 'vị biên kịch vàng' cũng tiết lộ đã mời Châu Dã tham gia dự án tiếp theo của mình. Có thể thấy, sau thành công của Vi Hữu Ám Hương Lai, Vu Chính đang đặt kỳ vọng rất lớn vào Châu Dã và muốn nâng đỡ cô nàng như Bạch Lộc trước đó.

Sau thành công của Vi Hữu Ám Tương Lai, 'biên kịch vàng' Vu Chính tuyên bố muốn tiếp tục mời Châu Dã tham gia dự án mới - Ảnh 2Sau thành công của Vi Hữu Ám Tương Lai, 'biên kịch vàng' Vu Chính tuyên bố muốn tiếp tục mời Châu Dã tham gia dự án mới - Ảnh 3Sau thành công của Vi Hữu Ám Tương Lai, 'biên kịch vàng' Vu Chính tuyên bố muốn tiếp tục mời Châu Dã tham gia dự án mới - Ảnh 4

Được biết, vai diễn 'ác nữ quay đầu' Hoa Thiển trong bộ phim với màn thể hiện của Châu Dã đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Khán giả thích thú khi sự tương phản giữa Hoa Thiển phản diện với Hoa Thiển ở hành trình làm lại cuộc đời được Châu Dã khắc họa tương đối rõ nét, làm tăng sự hấp dẫn cho câu chuyện. Chính sự nhạy bén của Châu Dã đã giúp một kịch bản không mới trở nên dễ xem, dễ chịu hơn.

Sau thành công của Vi Hữu Ám Tương Lai, 'biên kịch vàng' Vu Chính tuyên bố muốn tiếp tục mời Châu Dã tham gia dự án mới - Ảnh 5

Bên cạnh đó, trang phục và style make-up trong phim bị chê không đẹp nhưng cũng khó lòng dìm nhan sắc và khí chất nữ chính Châu Dã. Cô thậm chí còn lên top hotsearch với nội dung “Châu Dã danh môn quý nữ”. Trong những cảnh quay cận mặt, làn da Châu Dã không tỳ vết cũng không hề có góc chết, dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn xinh đẹp.

Sau thành công của Vi Hữu Ám Tương Lai, 'biên kịch vàng' Vu Chính tuyên bố muốn tiếp tục mời Châu Dã tham gia dự án mới - Ảnh 6

Có thể thấy, dự án Vi Hữu Ám Tương Lai đã 'gỡ gạc' phần nào tên tuổi của Châu Dã sau thất bại của các dự án trước đó. Được biết, trong năm nay, Châu Dã được ưu ái khi có 5 phim truyền hình lẫn điện ảnh liên tục được lên sóng. Tuy nhiên, dự án nào của cô nàng cũng bị than phiền về diễn xuất. Trước đó có cả Thanh Xuân Trong Chiến Hoả nhận rating 0%. Theo đó, cô nàng gây thất vọng nặng khi thường xuyên cho thấy đôi mắt vô hồn, cảnh nào cũng như nhau và giọng thoại không cảm xúc.

Sau thành công của Vi Hữu Ám Tương Lai, 'biên kịch vàng' Vu Chính tuyên bố muốn tiếp tục mời Châu Dã tham gia dự án mới - Ảnh 7

Cùng với sự nâng đỡ của Vu Chính và việc duy trì tạo hình xinh đẹp, diễn xuất tốt thì trong tương lai, Châu Dã sẽ thăng hạng hơn trong sự nghiệp. Đồng thời, cô nàng cũng sẽ có cơ hội đứng ngang hàng về nhiệt thu hút khán giả không thua kém gì 'đàn chị' Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc,...

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