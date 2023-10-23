Hơn 1 triệu người mong chờ 'tình cũ màn ảnh' của Dương Tử và Châu Dã 'công khai' tình cảm

Sao quốc tế 23/10/2023 12:08

Ở thời điểm hiện tại, có hơn 1 triệu người mong chờ 'tình cũ màn ảnh' của Dương Tử và Châu Dã 'công khai' tình cảm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh do Đàn Kiện Thứ và Châu Dã đóng chính đã chính thức phá 1 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng Tencent. Có thể thấy sức hút của bộ phim khá lớn trong lòng khán giả.

Hơn 1 triệu người mong chờ 'tình cũ màn ảnh' của Dương Tử và Châu Dã 'công khai' tình cảm - Ảnh 1

Kể từ sau thành công của Trường Tương Tư phần 1, tên tuổi của Đàn Kiện Thứ được chú ý nhiều hơn. Khán giả yêu thích nhân vật rắn 9 đầu Tương Liễu với tạo hình đầy siêu thực của anh chàng cùng tính cách bên ngoài lạnh lùng, bên trong nhu tình. Chính vì thế, trong khi chờ đợi phần 2 của Trường Tương Tư lên sóng, khán giả luôn hóng những dự án khác của Đàn Kiện Thứ được trình làng.

Hơn 1 triệu người mong chờ 'tình cũ màn ảnh' của Dương Tử và Châu Dã 'công khai' tình cảm - Ảnh 2

Bên cạnh đó, những ảnh leak chất lượng của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã trên phim trường Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh cũnng thu hút sự quan tâm của netizen. Theo đó, nhan sắc mãn nhãn lẫn những khoảnh khắc ngọt ngào, ngập chemistry của cặp đôi khiến dân tình thích thú.

Hơn 1 triệu người mong chờ 'tình cũ màn ảnh' của Dương Tử và Châu Dã 'công khai' tình cảm - Ảnh 3

Rất Nhớ Rất Nhớ Anh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mặc Bảo Phi Bảo. Bộ phim có nội dung xoay quanh chuyện tình kì lạ của cặp đôi chính Mạc Thanh Thành (Đàn Kiện Thứ) và Cố Thanh (Châu Dã), hai người phải lòng đối phương khi lần đầu nghe qua giọng nói mà chưa một lần gặp mặt.

Hơn 1 triệu người mong chờ 'tình cũ màn ảnh' của Dương Tử và Châu Dã 'công khai' tình cảm - Ảnh 4Hơn 1 triệu người mong chờ 'tình cũ màn ảnh' của Dương Tử và Châu Dã 'công khai' tình cảm - Ảnh 5

Thanh Thành vừa là bác sĩ vừa là 'đại thần' trong giới lồng tiếng. Còn Cố Thanh là ca sĩ mạng chuyên hát dòng nhạc cổ phong, ngoài ra cô còn có khả năng biên khúc và chơi nhạc cụ giỏi. Cố Thanh không chỉ có niềm yêu thích vô tận với thanh âm, mà còn có niềm đam mê sâu sắc với các món ăn. Đây chính là con đường để Mạc Thanh Thành chinh phục trái tim cô bởi anh ngoài lồng tiếng hay, còn nấu ăn cực ngon, dần dần như gần như xa đưa Cố Thanh về bên cạnh mình, khiến cô yêu anh say đắm không thể kháng cự.

Hiện tại, có nhiều nguồn tin Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh do Đàn Kiện Thứ và Châu Dã đóng chính sẽ lên sóng vào tháng 11 tới. Nhiều khán giả tiếp tục hóng chờ xác nhận chính thức từ phía đoàn phim.

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