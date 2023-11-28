Đàn Kiện Thứ và Châu Dã đăng bộ ảnh đôi cực ngọt ngào, tình bể bình khiến dân tình đứng ngồi không yên

Ngày 30/11 này, Đàn Kiện Thứ và Châu Dã sẽ chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh. Mới đây, cả hai đã tung ra bộ ảnh đôi cực ngọt ngào để quảng bá phim. Theo đó, những bức ảnh cặp đôi trùm khăn voan cưới khiến các fan couple đứng ngồi không yên vì màn tương tác bùng nổ, tình bể bình, thậm chí có nhiều người còn mong đợi những chemistry siêu đỉnh của cả hai trong dự án lần này.

Nhiều người còn mong đợi những chemistry siêu đỉnh của cả hai trong dự án lần này.

Được biết, Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của Mặc Bảo Phi Bảo , kể về câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, ngọt ngào giữa Mạc Thanh Thành (Đàn Kiện Thứ thủ vai) và Cố Thanh (Châu Dã thủ vai).

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của Mặc Bảo Phi Bảo.

Cố Thanh - người phụ nữ xinh đẹp, đa tài là một nghệ sĩ lồng tiếng có tâm huyết. Tài năng của cô không chỉ giới hạn ở việc phối âm và hát cổ phong, mà còn là một nghệ sĩ đánh đàn tài năng. Tuy nhiên, tên tuổi của Cố Thanh lại chẳng được biết đến nhiều trong làng nghệ thuật. Niềm đam mê lớn nhất của cô là được hợp tác với "crush" trong lòng mình.

Một cơ hội xuất hiện khi Cố Thanh có dịp hợp tác với Mạc Thanh Thành. Từ những cuộc gặp gỡ, cô nhận ra rằng anh chàng này không chỉ sở hữu giọng nói mê hoặc, mà còn có vẻ ngoài điển trai và là một bác sĩ tim mạch với học thức cao. Sự hoàn hảo của Mạc Thanh Thành khiến Cố Thanh đổ đứ đừ. Ngược lại, cô không biết rằng "crush" của mình thực sự đã trước giọng hát tuyệt vời của mình.

Qua những lần gặp gỡ và tiếp xúc, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Mạc Thanh Thành quyết định theo đuổi Cố Thanh bằng con đường “dạ dày" với những món ăn ngon do chính tay anh nấu cho cô. Sự gần gũi qua bữa ăn đã tạo nên những khoảnh khắc hài hước và đầy ý nghĩa, đồng thời làm nảy sinh những cảm xúc sâu sắc.

Rất Nhớ Rất, Nhớ Anh chính thức vượt mốc 3 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng Tencent

Hiện Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh chính thức vượt mốc 3 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng Tencent, một thành tích đáng kỳ vọng với phim hiện đại trên nền tảng này. Dự án sẽ chính thức công chiếu vào lúc 17 giờ ngày 30/11/2023 trên nền tảng WeTV, với tổng cộng 36 tập, mỗi tập có thời lượng 45 phút.