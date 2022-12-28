Dự án ngôn tình Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của Châu Dã và Đàn Kiện Thứ chính thức đóng máy

Sau gần 3 tháng, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo do Châu Dã và Đàn Kiện Thứ đảm nhận vai chính, đã chính thức đóng máy vào ngày 27/11. Đoàn phim vừa tổ chức buổi lễ ăn mừng và công bố loạt ảnh nhân vật chính.

Kể từ khi xuất hiện những thông tin đầu tiên, Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh và cặp đôi diễn viên chính liên tục trở thành đề tài được thảo luận sôi nổi. Không những vậy, ảnh leak chất lượng từ phim trường cũng đủ cho thấy sự ngọt ngào và ăn ý của cả hai. Tạo hình của nam nữ chính luôn là tâm điểm chú ý của cộng đồng mọt phim và cả fan nguyên tác.

Đều là những diễn viên trẻ, cả hai mang trong mình đầy hơi thở thanh xuân tươi mới. Cách họ nhìn nhau và trao nhau nụ cười thực sự khiến người xem cảm thấy ấm áp, như thể nhìn thấy được sự cưng chiều từ trong mắt nhà trai. Cả hai cũng không chênh lệch nhau quá nhiều cả về độ tuổi, chiều cao hay kinh nghiệm nên nhìn vào có cảm giác rất xứng đôi.

Chưa biết trong phim Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh, cả hai sẽ yêu nhau như thế nào, câu chuyện tình của họ sẽ đi đến đâu. Nhưng với những bức ảnh leak "tình bể bình" được tung ra thì thật sự có thể khiến người hâm mộ vô cùng trông đợi.

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh kể về mối tình ngọt ngào và ấm áp như ly chocolate nóng ngày đông nhưng cũng không kém phần thú vị của Cố Thanh và Mạc Thanh Thành.

Cố Thanh (Châu Dã thủ vai) một nữ diễn viên lồng tiếng nghiệp dư, không nổi tiếng và ít được biết đến, chuyên hát Cổ Phong và là một người phối âm. Cô nàng còn có tài lẽ là đánh đàn. Cô say mê giọng nói trầm ấm và quyến rũ của đàn anh trong nghề là Mạc Thanh Thành (Đàn Kiện Thứ thủ vai).

Cả hai tình cờ có cơ hội họp tác với nhau, Cố Thanh không ngờ rằng Mạc Thanh Thành không những có giọng nói mê hoặc mà còn sở hữu vẻ ngoài đẹp trai và học thức cao siêu, vì ngoài là trụ cột của một nhóm lồng tiếng nổi tiếng, anh còn là bác sĩ tim mạch. Cô lại càng không ngờ người con trai này lại đổ đứ đừ trước giọng hát của mình.

Mạc Thanh Thành chinh phục Cố Thanh bằng những món anh ngon mà hằng ngày anh nấu cho cô. Họ cứ thế ở cạnh nhau, nhẹ nhàng, yên bình, cùng nắm tay nhau đi qua hết mọi chông gai.