Đếm Ngược Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã tung poster cặp đôi mới nhất, dân tình phấn khích vì quá đẹp đôi

Trong hình ảnh poster được công bố, có thể thấy Trần Phi Vũ và Châu Dã nhận được nhiều lời khen từ fan nguyên tác bởi độ đẹp đôi của cả hai. Sự chênh lệch chiều cao và ngoại hình tương xứng khiến cặp đôi không khó để tạo ra những phân cảnh ngọt ngào.

Đếm Ngược Nói Yêu Em được chuyển thể từ tiểu thuyết My tomorrow, your yesterday của nhà văn người Nhật Nanatsuki Takafumi, nội dung gốc của truyện kể về hai người bạn ở hai thế giới song song. Cứ 5 năm một lần, cả hai được gặp nhau. Vì dòng thời gian thay đổi, ngày đầu tiên của người này lại trở thành ngày cuối cùng của người kia.

Sau khi chuyển thể, tình tiết của Đếm Ngược Nói Yêu Em đã được thay đổi theo yêu cầu kiểm duyệt tại Trung Quốc. Theo Douban, Đếm Ngược Nói Yêu Em sẽ kể về mối tình của cặp đôi thanh mai trúc mã Cốc Vũ Hiên (Trần Phi Vũ đóng) và Hàn Thư Nghiên (Châu Dã thủ vai).

Cả hai từng yêu nhau, từng chia xa rồi có cơ hội gặp lại sau nhiều năm để viết tiếp chuyện tình còn dang dở. Thế nhưng một tai nạn bất ngờ đã xảy ra, phá vỡ khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi. Và những kỉ niệm tuổi thơ chính là 'bảo pháp' duy nhất giúp cặp đôi viết lại số mệnh của mình…

Được biết, bộ phim được đạo diễn bởi Lý Hiếu Khiêm, anh từng có kinh nghiệm sản xuất phim ngôn tình chuyển thể và sở hữu hai tác phẩm nổi tiếng là More than blue (2019) và One week friends (2022). Trong đó, More than blue thu về thành tích với doanh thu đạt 681 triệu NDT (94 triệu USD).

Với sự đầu tư chỉn chu cùng sự góp mặt của những diễn viên tiềm năng, thực của Cbiz, nhiều khán giả mong đợi Đếm Ngược Nói Yêu Em sẽ bứt phá và mang đến trải nghiệm tình yêu thú vị, bùng nổ như nguyên tác và bản phim Nhật Bản trước đó.