Vừa đóng máy, bộ phim Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh đã 'thả thính' dân tình bằng loạt khoảnh khắc hậu trường cực phẩm của Châu Dã

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo với sự tham gia của hai diễn viên chính là Châu Dã và Đàn Kiện Thứ . Vừa qua ngày 27/12, sau gần 3 tháng quay hình, bộ phim đã chính thức đóng máy.

Mới đây, đoàn làm phim vừa tung loạt khoảnh khắc xinh đẹp của Châu Dã trong video hậu trường làm nhiều fan xao xuyến. Xuất hiện trong đoạn clip, Châu Dã diện những trang phục đơn giản mà thanh lịch, khoe trọn nét đẹp trong trẻo, dịu dàng vốn có của mình. Ngay từ những hình ảnh hậu trường đầu tiên, tạo hình của nữ diễn viên đã gây ấn tượng nhờ ngoại hình rất giống với nhân vật Cố Thanh Thanh trong nguyên tác, đặc biệt là hình ảnh cô nàng mỉm cười hay tập trung làm việc ghi chú gì đó trong vở.

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh kể về một câu chuyện tình yêu quen biết qua online giữa Mạc Thanh Thành (Đàn Kiện Thứ đóng) và Cố Thanh (Châu Dã đóng).

Cố Thanh hiện tại chỉ là một ca sĩ cover vô danh không ai biết đến, nhưng cô có một hoài bão lớn lao rằng sẽ có một ngày được hợp tác với đại thần trong giới lồng tiếng Mạc Thanh Thành. Trong một lần được cô chị em tốt mời tham dự buổi kỷ niệm ngày thành lập công ty, may mắn thay sự kiện này đã giúp cho danh tiếng của Cố Thanh được nhiều người biết đến hơn.

Về phía Mạc Thanh Thành, thật không ngờ, dù anh là một người có giọng nói tuyệt vời, được ví như một đại thần đứng đầu giới lồng tiếng khiến bao người si mê ấy lại bị quyến rũ, thu hút bởi tiếng hát của một ca sĩ vô danh trên mạng chưa một lần gặp mặt - Cố Thanh. Từ đây, câu chuyện tình cảm ngọt ngào, lãng mạn giữa cặp đôi được gieo mầm và họ đã tạo nên một mối tình đầy thơ mộng.

Thông qua loạt hình ảnh hậu trường được đoàn làm phim tung ra trong thời gian quay phim, khán giả có thể cảm nhận được độ ngọt sâu răng của cặp đôi chính, vì vậy bộ phim đang nóng dần lên và được đông đảo khán giả chào đón.