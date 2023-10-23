Khi chung khung hình, Châu Dã dễ dàng 'lấn át' gà cưng của Vu Chính bởi điều này

Vi Hữu Ám Hương Lai do Châu Dã và Triệu Tình đóng chính đang là bộ phim cổ trang đang nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Đáng chú ý, nữ diễn viên sinh năm 2000 - Triệu Tình đang là gà cưng mới của Vu Chính, được vị biên kịch thị phi hết lòng nâng đỡ trong dự án phim này.

Triệu Tình từng được cư dân mạng chú ý và quan tâm khi "nổ ra" tin đồn hẹn hò với Hứa Khải. Không chỉ vậy, nữ diễn viên trẻ được giới thiệu nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào và sở hữu những nét đặc biệt ấn tượng. Vậy nên, không ít khán giả không khỏi mong chờ tác phẩm của Triệu Tình để cô chứng tỏ thực lực.

Tuy nhiên, trong Vi Hữu Ám Hương Lai, mọi kỳ vọng đã biến thành thất vọng khi Triệu Tình trở nên lép vế hoàn toàn so với Châu Dã. Từ nhan sắc, vóc dáng cho tới diễn xuất, gà cưng Vu Chính đều thua toàn tập.

Với tạo hình kén nhan sắc trong phim, Triệu Tình lộ rõ gương mặt kém thon gọn, vóc dáng khi đứng cạnh Châu Dã gần như to gấp đôi. Không chỉ vậy, diễn xuất của nữ diễn viên cũng bị chê lờ đờ, khó chịu, khiến khán giả càng ác cảm với nhân vật. Nhân vật Mục Dao do Triệu Tình diễn từ bạch nguyệt quang trở thành nữ phụ "trà xanh" đầy tâm cơ.

Ngay sau đó, biên kịch Vu Chính phải lên thanh minh cho gà nhà rằng đúng là trong khoảng thời gian quay Vi Hữu Ám Hương Lai thì Triệu Tình đã bị tăng cân.

Hiện tại, nữ diễn viên nỗ lực điều chỉnh vóc dáng và giảm 3kg trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, người xem chỉ nhìn nhân vật trong phim và thể hiện của Triệu Tình trên màn ảnh còn việc cô giảm cân ở thời điểm hiện tại dường như không liên quan lắm.