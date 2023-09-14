Châu Dã khoe nhan sắc trong veo, chuẩn 'em gái thanh xuân' trong bộ ảnh chào thu

Sao quốc tế 14/09/2023 22:44

Visual trong trẻo của Châu Dã trong bộ ảnh mùa thu được đăng tải trên trang cá nhân khiến cư dân mạng choáng ngợp.

Châu Dã là diễn viên thuộc thế hệ 9x, sở hữu nhan sắc nổi bật trong làng giải trí Hoa ngữ. Cô trúng tuyển vào chuyên ngành diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, với thứ hạng 36 trên cả nước. Châu Dã là sinh viên đầu tiên của thành phố Huệ Châu vào học khoa diễn xuất của học viện này.

Châu Dã khoe nhan sắc trong veo, chuẩn 'em gái thanh xuân' trong bộ ảnh chào thu - Ảnh 1

Năm 2019, cô bắt đầu ra mắt với các vai diễn nhỏ. Bộ phim đầu tay của cô là tác phẩm Ly kỳ đại hanh – phim hài kịch thời dân quốc. Cô ghi điểm bằng sự trẻ trung, tươi mới và nhan sắc ngọt ngào.

Tuy nhiên, phải đến phim Em của thời niên thiếu, Châu Dã mới thực sự gây ấn tượng với khán giả. Với vai phản diện trong Em của thời niên thiếu, Châu Dã được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của Giải Bách Hoa lần thứ 35 và Giải Kim Kê Điện ảnh Trung Quốc lần thứ 33.

Châu Dã khoe nhan sắc trong veo, chuẩn 'em gái thanh xuân' trong bộ ảnh chào thu - Ảnh 2

Ngoài khả năng diễn xuất tương đối chắc tay, nhan sắc của Châu Dã cũng được đánh giá cao. Trong bộ ảnh chào thu được đăng tải trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên tiếp tục minh chứng vẻ ngoài thanh thuần cực ấn tượng.

Trong ảnh, Châu Dã diện váy 2 dây hoạ tiết hoa nhí đơn giản. Mái tóc được buộc lơi nhẹ cùng lối trang điểm trong veo, thuần khiết càng làm tôn lên vẻ đẹp tươi tắn, trẻ trung của nữ diễn viên. 

Châu Dã khoe nhan sắc trong veo, chuẩn 'em gái thanh xuân' trong bộ ảnh chào thu - Ảnh 3

Sắp tới đây, mỹ nhân 9x có sự kết hợp với Đàn Kiện Thứ trong dự án Rất Nhớ Rất Nhớ Anh .

Rất Nhớ Rất Nhớ Anh kể về một câu chuyện tình nhẹ nhàng và ngọt ngào giống như làn gió mùa thu. Ngoài nội dung “ngọt sâu răng”, sự kết hợp của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã cũng khiến cho khán giả cảm thấy hứng thú.

Châu Dã khoe nhan sắc trong veo, chuẩn 'em gái thanh xuân' trong bộ ảnh chào thu - Ảnh 4

Chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của Mặc Bảo Phi Bảo, Rất Nhớ Rất Nhớ Anh là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, ngọt ngào giữa Mạc Thanh Thành (Đàn Kiện Thứ) và Cố Thanh (Châu Dã).

Cố Thanh vốn là một ca sĩ cover vô danh và đã phải lòng Mạc Thanh Thành dù chưa gặp anh bao giờ, nguyên nhân cũng chỉ vì giọng nói quá hay của đối phương. Đương nhiên, không chỉ có mình Cố Thanh đơn phương mà Mạc Thanh Thành cũng chú ý đến cô nhờ bản nhạc do cô phối khí. Để rồi, câu chuyện tình ấy cũng vì thế mà bắt đầu, nhẹ nhàng, bình dị và cũng sâu lắng. Nếu như Rất Nhớ Rất Nhớ Anh bám sát theo nguyên tác thì khán giả chắc chắn sẽ được chứng kiến một tình yêu ngọt ngào từ đầu đến cuối.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã nhận tin vui bất ngờ trong tháng 10 này.

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