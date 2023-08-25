Châu Dã thanh thuần, mộc mạc chuẩn 'bạn gái quốc dân' trong bộ ảnh chào đón mùa thu

Sao quốc tế 25/08/2023 17:30

Trong tạo hình đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, Châu Dã được nhận xét xinh đẹp mộc mạc, thanh thuần.

Châu Dã sinh năm 1998 tại Trùng Khánh (Trung Quốc). Được biết, diễn xuất không phải là ước mơ thời thơ ấu của cô, vì lúc nhỏ học đàn piano, cô nghĩ rằng khi lớn lên sân khấu biểu diễn cũng là điều tự nhiên. Năm thứ ba trung học, Châu Dã tham gia thi nghệ thuật với tâm lý thử sức mình, không ngờ lại trúng tuyển vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh.

Châu Dã thanh thuần, mộc mạc chuẩn 'bạn gái quốc dân' trong bộ ảnh chào đón mùa thu - Ảnh 1Châu Dã thanh thuần, mộc mạc chuẩn 'bạn gái quốc dân' trong bộ ảnh chào đón mùa thu - Ảnh 2

Từ năm thứ hai, cô bắt đầu được gặp đạo diễn, gặp đoàn làm phim, thử hết lần này đến lần khác, cuối cùng đã có được cơ hội diễn xuất, làm một diễn viên chuyên nghiệp. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nữ diễn viên được khen ngợi sở hữu gương mặt cân đối, cuốn hút người nhìn. Vẻ ngoài kiêu sa, lạnh lùng của Châu Dã giúp cô dễ dàng nổi bật giữa dàn ngôi sao trẻ của Cbiz.

Cũng nhờ vậy, cô được đàn chị Lý Băng Băng yêu mến và o bế. Dù diễn xuất của người đẹp từng vấp phải tranh cãi vì còn quá non nớt, thiếu kinh nghiệm, song công chúng rất hy vọng trong tương lai, mỹ nhân này sẽ làm nên chuyện. 

Châu Dã thanh thuần, mộc mạc chuẩn 'bạn gái quốc dân' trong bộ ảnh chào đón mùa thu - Ảnh 3Châu Dã thanh thuần, mộc mạc chuẩn 'bạn gái quốc dân' trong bộ ảnh chào đón mùa thu - Ảnh 4

Mới đây, nữ diễn viên vừa tung bộ ảnh chào thu với tạo hình thanh thuần, đơn giản nhưng không kém phần thu hút. 

Châu Dã thanh thuần, mộc mạc chuẩn 'bạn gái quốc dân' trong bộ ảnh chào đón mùa thu - Ảnh 5

Trong trang phục nhẹ nhàng, tone makeup tự nhiên, đường nét xinh đẹp của Châu Dã nổi bần bật. Cô nàng khéo léo lựa chọn thêm phụ kiện đơn giản như mũ cói, quạt... càng làm tôn lên khí chất của Châu Dã. 

Châu Dã thanh thuần, mộc mạc chuẩn 'bạn gái quốc dân' trong bộ ảnh chào đón mùa thu - Ảnh 6

Với ngoại hình nổi bật, Châu Dã thường được khán giả ưu ái xếp vào nhóm mỹ nhân thế hệ mới hay vẻ đẹp tiêu biểu của thế hệ 9X. Nữ diễn viên đã là gương mặt quen thuộc với các tạp chí thời trang và nhãn hàng nổi tiếng.

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