'Búp bê cổ trang' thế hệ mới bị chỉ trích vì 'cọ nhiệt' với tình cũ Bạch Lộc, 'xào couple' quá đà giữa thời điểm nhạy cảm

Xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng mới đây, Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi thoải mái tương tác cực kỳ thân thiết, đáng yêu. Cặp đôi khoác tay tình tứ trên thảm đỏ, xuyên suốt sự kiện cũng ngồi cạnh nhau và thường xuyên chung khung hình.

Thậm chí, sau khi sự kiện đã kết thúc được 2 ngày, một số blogger xứ Trung vẫn đăng bài có nội dung “Bóng lưng của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi” ghi lại ảnh chụp từ đăng sau của cả hai, còn xuất hiện cả trên top hotsearch.

Tuy nhiên, cư dân mạng đánh giá hotsearch này xuất hiện không đúng thời điểm. Bởi vừa có một trận động đất 6,2 độ xảy ra tại huyện Tích Thạch Sơn, châu Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, lúc nửa đêm 18/12, với tâm chấn ở độ sâu 10 km. Trận động đất đã khiến hơn 100 người thiệt mạng và phá hủy nhiều nhà cửa, tài sản.

Trong hotsearch, fan Vương Hạc Đệ tập trung đẩy top các bài viết tuyên truyền thông tin và hỗ trợ thiên tai. Trong khi đó, một bộ phận fan của mỹ nhân sinh năm 1997 vẫn mải mê PR nhan sắc thần tượng, khen ngợi dáng người. Điều này khiến nhiều netizen tỏ ra không hài lòng và cho rằng Điền Hi Vi đang cố “cọ nhiệt” với Vương Hạc Đệ, PR quá lố.

Đại Phụng Đả Canh Nhân là dự án vừa mới đóng máy của cả hai, được Tencent quảng bá nhiệt tình, trở thành một trong những bộ phim được mong đợi nhất trong thời gian tới.

Đại Phụng Đả Canh Nhân là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân, lấy đề tài xuyên không kết hợp với yếu tố trinh thám.

Nội dung xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An (Vương Hạc Đệ thủ vai) đang sống ở thời thời hiện đại. Vốn là một cảnh sát, Hứa Thất An sở hữu sức phán đoán và óc quan sát cực kỳ nhạy bén. Khi vô tình xuyên không về vương triệu Đại Phụng, anh nhanh chóng trở thành bổ khoái của huyện nha tại phủ Kinh Triệu.

Điền Hi Vi đảm nhận vai nữ chính Lâm An, nhị công chúa với tính tình ngây thơ, hoạt bát, vừa có chút cao ngạo, vừa ngây thơ, đáng yêu. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An và cả hai bắt đầu câu chuyện tình cảm giữa hai con người ở hai thế giới khác nhau.