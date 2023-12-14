'Tình cũ' của Bạch Lộc đón tin vui khi nên duyên cùng Điền Hi Vi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân

Sao quốc tế 14/12/2023 11:03

Dự án truyền hình có sự tham gia đóng chính của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi là "Đại Phụng Đả Canh Nhân" đã tung ra trailer đầu tiên.

Ngay từ khi những poster đầu tiên được công bố, nhan sắc của hai diễn viên chính Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đã thu hút sự chú ý của khán giả. Trong khi "tình cũ Bạch Lộc" gây ấn tượng với phong thái uy vũ, sao nữ Điền Canh Kỷ lại khiến khán giả không khỏi rời mắt vì vẻ đẹp ngọt ngào. Ngoài các nhân vật chính gây bão bởi tạo hình hợp lòng phần đông khán giả, bối cảnh của Đại Phụng Đả Canh Nhân được quay ở Tân cương cũng khiến người xem háo hứng về độ đầu tư của bộ phim.

'Tình cũ' của Bạch Lộc đón tin vui khi nên duyên cùng Điền Hi Vi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 1

Vào sáng 12/12, đoàn phim đã chính thức tung ra trailer đầu tiên, hiện đang thu hút được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.

Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ từ lúc phát hành, đoạn trailer dài gần 2 phút đã nhanh chóng vượt mốc 10 triệu lượt xem (và tính đến chiều tối cùng ngày là gần 13 triệu view). Vượt mốc 10.000 điểm nhiệt, đứng Top 1 trong những trailer được tung ra trên nền tảng Tencent. 

'Tình cũ' của Bạch Lộc đón tin vui khi nên duyên cùng Điền Hi Vi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 2

Thông qua hình ảnh và trailer đầu tiên, bên cạnh tạo hình xuất sắc của 2 nhân vật chính, thì màu phim cũng nhận được cơn mưa lời khen vì chân thật và bắt mắt. Bên cạnh đó, trailer được dựng vô cùng hài hước và mạnh mẽ, khác biệt với những phim tiên hiệp, cổ trang có nội dung uỷ mị. Vậy nên, đến thời điểm hiện tại, dù Đại Phụng Đả Canh Nhân mới chỉ đóng máy, chưa hoàn thiện khâu hậu kỳ và chưa lên sóng, bộ phim cũng đã vượt một trăm triệu lượt đặt xem trước.

'Tình cũ' của Bạch Lộc đón tin vui khi nên duyên cùng Điền Hi Vi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 3

'Tình cũ' của Bạch Lộc đón tin vui khi nên duyên cùng Điền Hi Vi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 4

Đại Phụng Đả Canh Nhân chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân, nguyên tác lấy đề tài xuyên không kết hợp với yếu tố trinh thám. Nội dung xoay quanh nam chính Hứa Thất An (Vương Hạc Đệ) vốn là một cảnh sát thời hiện đại, vô tình xuyên không về thời vương triều Đại Phụng, trở thành bổ khoái tại huyện nha phủ Kinh Triệu. 

Còn Điền Hi Vi đảm nhận vai nữ chính Lâm An, nhị công chúa ngây thơ, hoạt bát. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An, cả hai cùng viết nên câu chuyện tình yêu đầy thú vị giữa hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau. 

'Tình cũ' của Bạch Lộc đón tin vui khi nên duyên cùng Điền Hi Vi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 5

Ngoài bộ đôi chính Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi, phim còn có sự góp mặt của Lưu Dịch Quân, Yến Tử Đông, Trương Miểu Di, Mao Hiểu Tuệ, Nhạc Dương, Trương Hiểu Thần,... 

Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng máy, đoạn trailer đầu tiên thu hút hàng triệu lượt xem

Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng máy, đoạn trailer đầu tiên thu hút hàng triệu lượt xem

Sau Dĩ Ái Vi Doanh hợp tác cùng Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ hiện tại đang đón nhận thành công đầu tiên của Đại Phụng Đả Canh Nhân.

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