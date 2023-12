'Tình cũ' của Bạch Lộc đón tin vui khi nên duyên cùng Điền Hi Vi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân

Ngay từ khi những poster đầu tiên được công bố, nhan sắc của hai diễn viên chính Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đã thu hút sự chú ý của khán giả. Trong khi "tình cũ Bạch Lộc" gây ấn tượng với phong thái uy vũ, sao nữ Điền Canh Kỷ lại khiến khán giả không khỏi rời mắt vì vẻ đẹp ngọt ngào. Ngoài các nhân vật chính gây bão bởi tạo hình hợp lòng phần đông khán giả, bối cảnh của Đại Phụng Đả Canh Nhân được quay ở Tân cương cũng khiến người xem háo hứng về độ đầu tư của bộ phim.

Thông qua hình ảnh và trailer đầu tiên, bên cạnh tạo hình xuất sắc của 2 nhân vật chính, thì màu phim cũng nhận được cơn mưa lời khen vì chân thật và bắt mắt. Bên cạnh đó, trailer được dựng vô cùng hài hước và mạnh mẽ, khác biệt với những phim tiên hiệp, cổ trang có nội dung uỷ mị. Vậy nên, đến thời điểm hiện tại, dù Đại Phụng Đả Canh Nhân mới chỉ đóng máy, chưa hoàn thiện khâu hậu kỳ và chưa lên sóng, bộ phim cũng đã vượt một trăm triệu lượt đặt xem trước.

Đại Phụng Đả Canh Nhân chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân, nguyên tác lấy đề tài xuyên không kết hợp với yếu tố trinh thám. Nội dung xoay quanh nam chính Hứa Thất An (Vương Hạc Đệ) vốn là một cảnh sát thời hiện đại, vô tình xuyên không về thời vương triều Đại Phụng, trở thành bổ khoái tại huyện nha phủ Kinh Triệu.

Còn Điền Hi Vi đảm nhận vai nữ chính Lâm An, nhị công chúa ngây thơ, hoạt bát. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An, cả hai cùng viết nên câu chuyện tình yêu đầy thú vị giữa hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau.

Ngoài bộ đôi chính Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi, phim còn có sự góp mặt của Lưu Dịch Quân, Yến Tử Đông, Trương Miểu Di, Mao Hiểu Tuệ, Nhạc Dương, Trương Hiểu Thần,...