Trương Lăng Hách, Vương Hạc Đệ 'thua đau' khi Bạch Lộc công khai thừa nhận chỉ muốn gả cho người này

Sau khi kết tham gia vào dự án Ninh An Như Mộng, đóng cặp với Trương Lăng Hách, Bạch Lộc được "đẩy thuyền" nhiệt tình vì loạt phản ứng hoá học trong phim, hậu trường và cả khi đi show vô cùng ngọt ngào. Thậm chí, netizen còn đồn đoán cả 2 "phim giả tình thật". Tuy nhiên, người trong cuộc lại chưa 1 lần lên tiếng phủ nhận lại càng khiến dân tình đồn đoán ngày một tăng.

Hiện, sau khi hoàn tất ghi hình cho Bắc Thượng, Bạch Lộc hiện đang nhập đoàn Bạch Nguyệt Phạn Tinh, hợp tác cùng Ngao Thụy Bằng , lễ khai máy của phim được tổ chức vào ngày 5/11/2023. Dù chỉ mới hé lộ 1 số cảnh hậu trường, song dự án này đã ngay lập tức được cư dân mạng quan tâm. Nguyên nhân đến từ mối quan hệ của cặp nam - nữ chính: Ngao Thuỵ Bằng - Bạch Lộc.

Đoạn clip lồng tiếng vui được cặp đôi thực hiện với mục đích giao lưu cùng khán giả, khiến không ít netizen phải thốt lên rằng cả hai trông quá đáng yêu, tới độ họ quên luôn Trương Lăng Hách và Vương Hạc Đệ, chỉ muốn chuyển sang "chèo thuyền" Bạch Lộc - Ngao Thụy Bằng.

Theo đó, Bạch Lộc đảm nhận nhân vật nữ trong đoạn clip, đã nói với nhân vật nam của Ngao Thụy Bằng là: "Cửa tre là cửa tre, cửa gỗ là cửa gỗ. Giữa hai chúng ta không có khả năng đâu, trừ khi luoluoluo... ta sẽ gả cho ngươi". Mặc dù không rõ cụm từ "luoluoluo" nghĩa là gì, song màn kết hợp của cả 2 vẫn khiến fan couple "mừng như bắt được vàng".

Dù chưa hé lộ nhiều về nội dung, tình tiết phim cũng như các cảnh quay nhưng thông qua tạo hình cổ trang của dàn sao đã nhận về sự chú ý lớn từ phía khán giả. Netizen đánh giá cao tạo hình nhân vật của Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng với trang phục được thiết kế chi tiết, tỉ mỉ và không diêm dúa, tạo cảm giác thoải mái cho người xem.

Được biết, Bạch Nguyệt Phạn Tinh thuộc dự án cấp S do IQIYI sản xuất, chuyển thể từ tiểu thuyết "Bạch Thước Thượng Thần" của tác giả Tinh Linh.

Ngoài tạo hình hấp dẫn và phim được đầu tư lớn, một lí do khác khiến khán giả mong chờ dự án này là phim được cầm trịch bởi đạo diễn Chu Duệ Bân. Nam đạo diễn là người đứng sau thành công của Hương mật tựa khói sương, Ngự giao ký... Chính điều này càng làm cho khán giả thêm kì vọng vào tác phẩm hơn.