Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục nhận tin vui dù Ninh An Như Mộng đã kết thúc gần 1 tháng

Sao quốc tế 16/12/2023 10:01

Dù dự án Ninh An Như Mộng với sự góp mặt của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã kết thúc từ lâu nhưng cả hai vẫn tiếp tục nhận được tin vui mới.

Ninh An Như Mộng do Bạch LộcTrương Lăng Hách đóng chính là một trong nhưng dự án 'khuấy đảo' màn ảnh Hoa ngữ cuối năm nay. Sau khi kết thúc, dù phim vấp phải hàng loạt những tranh cãi về phục trang, tạo hình, cảnh quay, nhưng tác phẩm vẫn thu về hàng loạt những thành tích khá tốt. 

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục nhận tin vui dù Ninh An Như Mộng đã kết thúc gần 1 tháng - Ảnh 1
Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính là một trong nhưng dự án 'khuấy đảo' màn ảnh Hoa ngữ cuối năm nay.

Cụ thể, phim từng được Vân Hợp đánh giá là dự án thu hút của năm, vượt mốc 100 triệu view/ngày, thị phần chiếm tới 35.2%, nhiệt độ (độ hot, phủ sóng) toàn mạng là 18.818 điểm, đứng top 1 trên bảng xếp hạng (ghi nhận ngày 25.11). Bên cạnh đó, đây cũng là một trong 3 phim năm nay đạt được cột mốc hơn 100 triệu view/ngày bên cạnh Cuồng Phong (Bão Táp) của Trương Dịch, Trương Tụng Văn và Trường Tương Tư do Dương Tử diễn chính.

Mới đây, tính tới ngày 15/12, Ninh An Như Mộng đã được Khốc Vân ghi nhận số lượt xem trung bình mỗi tập vượt 50 triệu lượt xem/tập. Đây là một con số vô cùng ấn tượng đối với một bộ phim đã kết thúc được một khoảng thời gian dài. Và để cảm ơn sự ủng hộ của khán giả, vào ngày 16/12, buổi gặp gỡ của đoàn phim Ninh An Như Mộng sẽ chính thức được diễn ra.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục nhận tin vui dù Ninh An Như Mộng đã kết thúc gần 1 tháng - Ảnh 2
Ninh An Như Mộng đã được Khốc Vân ghi nhận số lượt xem trung bình mỗi tập vượt 50 triệu lượt xem/tập.
Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục nhận tin vui dù Ninh An Như Mộng đã kết thúc gần 1 tháng - Ảnh 3
Buổi gặp gỡ của đoàn phim Ninh An Như Mộng sẽ chính thức được diễn ra vào ngày 16/12.

Động thái này của đoàn làm phim đã khiến khán giả đứng ngồi không yên, hiện ai nấy cũng đang rất mong chờ vào sự xuất hiện và những tương tác ngọt ngào của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách, đặc biệt là sau khi tin đồn "phim giả tình thật" bùng nổ. 

Được biết, cặp đôi Bạch Lộc - Trương Lăng Hách nhiều lần vướng vào tin đồn hẹn hò nhưng cả hai đều chưa từng lên tiếng làm rõ. Cả hai đã liên tục bị netizen khui ra bằng chứng đang ở bên nhau, cụ thể ngày 8/9/2022, sau khi kết thúc quá trình quay phim Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc và trợ lý đã đến nhà riêng của Trương Lăng Hách. Sau đó 2 tuần, Sina đưa tin Bạch Lộc bị tung bằng chứng thường xuyên tới nhà nam diễn viên Trương Lăng Hách qua đêm.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục nhận tin vui dù Ninh An Như Mộng đã kết thúc gần 1 tháng - Ảnh 4
Cặp đôi Bạch Lộc - Trương Lăng Hách nhiều lần vướng vào tin đồn hẹn hò nhưng cả hai đều chưa từng lên tiếng làm rõ.
Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục nhận tin vui dù Ninh An Như Mộng đã kết thúc gần 1 tháng - Ảnh 5
Cả hai đã liên tục bị netizen khui ra bằng chứng đang ở bên nhau.

Trước đó, cánh săn tin tung bằng chứng cặp đôi Bạch Lộc - Trương Lăng Hách phim giả tình thật vào tháng 7/2022. Trong một tập của chương trình thực tế ăn khách Keep Running, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách có dịp hội ngộ và cùng nhau tuyên truyền cho Ninh An Như Mộng.

 

Rầm rộ tin Bạch Lộc lộ ảnh thân mật với Trương Lăng Hách, thực hư thế nào?

Rầm rộ tin Bạch Lộc lộ ảnh thân mật với Trương Lăng Hách, thực hư thế nào?

Bức ảnh thân mật của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã và đang được lan truyền rộng rãi trên các kênh truyền thông.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc Trương Lăng Hách sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Rầm rộ tin Bạch Lộc lộ ảnh thân mật với Trương Lăng Hách, thực hư thế nào?

Rầm rộ tin Bạch Lộc lộ ảnh thân mật với Trương Lăng Hách, thực hư thế nào?

Ảnh ngày bé của Bạch Lộc tiếp tục bị đào lại: Nhan sắc cực đáng yêu, ghép cạnh Trương Lăng Hách hợp không tưởng

Ảnh ngày bé của Bạch Lộc tiếp tục bị đào lại: Nhan sắc cực đáng yêu, ghép cạnh Trương Lăng Hách hợp không tưởng

Bị đồn chia tay, Bạch Lộc gây sốt vì hành động 'đánh dấu chủ quyền' với Trương Lăng Hách giữa chốn đông người

Bị đồn chia tay, Bạch Lộc gây sốt vì hành động 'đánh dấu chủ quyền' với Trương Lăng Hách giữa chốn đông người

Cái kết đẹp trong Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nhận thêm tin vui lớn

Cái kết đẹp trong Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nhận thêm tin vui lớn

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khiến dân tình ngán ngẩm vì cảnh hôn cực 'cảm lạnh' trong Ninh An Như Mộng

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khiến dân tình ngán ngẩm vì cảnh hôn cực 'cảm lạnh' trong Ninh An Như Mộng

Phản ứng đặc biệt của Trương Lăng Hách khi thấy Bạch Lộc thân thiết với diễn viên nam khác

Phản ứng đặc biệt của Trương Lăng Hách khi thấy Bạch Lộc thân thiết với diễn viên nam khác

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 51 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 53 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 56 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 58 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 13 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 58 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều