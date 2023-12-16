Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục nhận tin vui dù Ninh An Như Mộng đã kết thúc gần 1 tháng

Dù dự án Ninh An Như Mộng với sự góp mặt của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã kết thúc từ lâu nhưng cả hai vẫn tiếp tục nhận được tin vui mới.

Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính là một trong nhưng dự án 'khuấy đảo' màn ảnh Hoa ngữ cuối năm nay. Sau khi kết thúc, dù phim vấp phải hàng loạt những tranh cãi về phục trang, tạo hình, cảnh quay, nhưng tác phẩm vẫn thu về hàng loạt những thành tích khá tốt. Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính là một trong nhưng dự án 'khuấy đảo' màn ảnh Hoa ngữ cuối năm nay. Cụ thể, phim từng được Vân Hợp đánh giá là dự án thu hút của năm, vượt mốc 100 triệu view/ngày, thị phần chiếm tới 35.2%, nhiệt độ (độ hot, phủ sóng) toàn mạng là 18.818 điểm, đứng top 1 trên bảng xếp hạng (ghi nhận ngày 25.11). Bên cạnh đó, đây cũng là một trong 3 phim năm nay đạt được cột mốc hơn 100 triệu view/ngày bên cạnh Cuồng Phong (Bão Táp) của Trương Dịch, Trương Tụng Văn và Trường Tương Tư do Dương Tử diễn chính.

Mới đây, tính tới ngày 15/12, Ninh An Như Mộng đã được Khốc Vân ghi nhận số lượt xem trung bình mỗi tập vượt 50 triệu lượt xem/tập. Đây là một con số vô cùng ấn tượng đối với một bộ phim đã kết thúc được một khoảng thời gian dài. Và để cảm ơn sự ủng hộ của khán giả, vào ngày 16/12, buổi gặp gỡ của đoàn phim Ninh An Như Mộng sẽ chính thức được diễn ra. Ninh An Như Mộng đã được Khốc Vân ghi nhận số lượt xem trung bình mỗi tập vượt 50 triệu lượt xem/tập.

Buổi gặp gỡ của đoàn phim Ninh An Như Mộng sẽ chính thức được diễn ra vào ngày 16/12. Động thái này của đoàn làm phim đã khiến khán giả đứng ngồi không yên, hiện ai nấy cũng đang rất mong chờ vào sự xuất hiện và những tương tác ngọt ngào của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách, đặc biệt là sau khi tin đồn "phim giả tình thật" bùng nổ.

Được biết, cặp đôi Bạch Lộc - Trương Lăng Hách nhiều lần vướng vào tin đồn hẹn hò nhưng cả hai đều chưa từng lên tiếng làm rõ. Cả hai đã liên tục bị netizen khui ra bằng chứng đang ở bên nhau, cụ thể ngày 8/9/2022, sau khi kết thúc quá trình quay phim Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc và trợ lý đã đến nhà riêng của Trương Lăng Hách. Sau đó 2 tuần, Sina đưa tin Bạch Lộc bị tung bằng chứng thường xuyên tới nhà nam diễn viên Trương Lăng Hách qua đêm. Cặp đôi Bạch Lộc - Trương Lăng Hách nhiều lần vướng vào tin đồn hẹn hò nhưng cả hai đều chưa từng lên tiếng làm rõ. Cả hai đã liên tục bị netizen khui ra bằng chứng đang ở bên nhau. Trước đó, cánh săn tin tung bằng chứng cặp đôi Bạch Lộc - Trương Lăng Hách phim giả tình thật vào tháng 7/2022. Trong một tập của chương trình thực tế ăn khách Keep Running, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách có dịp hội ngộ và cùng nhau tuyên truyền cho Ninh An Như Mộng.

Rầm rộ tin Bạch Lộc lộ ảnh thân mật với Trương Lăng Hách, thực hư thế nào? Bức ảnh thân mật của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã và đang được lan truyền rộng rãi trên các kênh truyền thông.

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