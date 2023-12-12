Ảnh ngày bé của Bạch Lộc tiếp tục bị đào lại: Nhan sắc cực đáng yêu, ghép cạnh Trương Lăng Hách hợp không tưởng

Sao quốc tế 12/12/2023 08:53

Bức ảnh của Bạch Lộc ngày bé hiện tại đang được lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội.

Sau thành công của hai dự án Dĩ Ái Vi DoanhNinh An Như MộngBạch Lộc trở thành một trong những tiểu hoa đắt giá của Cbiz. Mỹ nhân 9X ghi điểm trước khán giả với khả năng biến hóa đa dạng trước ống kính. Cô dễ dàng hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật khác nhau. Dù trước đây hay vướng phải nhiều tranh cãi về vẻ bề ngoài, thế nhưng ở thời điểm hiện tại nhan sắc và phong cách thời trang của nữ diễn viên đã ổn định hơn.

Ảnh ngày bé của Bạch Lộc tiếp tục bị đào lại: Nhan sắc cực đáng yêu, ghép cạnh Trương Lăng Hách hợp không tưởng - Ảnh 1
Bạch Lộc trở thành một trong những tiểu hoa đắt giá của Cbiz.
Ảnh ngày bé của Bạch Lộc tiếp tục bị đào lại: Nhan sắc cực đáng yêu, ghép cạnh Trương Lăng Hách hợp không tưởng - Ảnh 2
Nhan sắc và phong cách thời trang của nữ diễn viên đã ổn định hơn.

Quay về lúc Bạch Lộc vẫn đang là hot girl mạng, sở hữu chiếc răng khểnh, gương mặt bầu bĩnh cùng đường nét gương mặt hài hòa, nụ cười rạng rỡ đã giúp cô gây ấn tượng đến đông đảo cộng đồng mạng.  Vừa qua, bức ảnh Bạch Lộc đang trong khoảng thời gian tập nói đã được dân tình đào mộ lại và nhanh chóng gây sốt cõi mạng. Chỉ cần nhìn qua, chắc chắn ai cũng sẽ ngay đến nữ diễn viên bởi lẽ vẻ ngoài của cô không khác hiện tại là mấy.

Ảnh ngày bé của Bạch Lộc tiếp tục bị đào lại: Nhan sắc cực đáng yêu, ghép cạnh Trương Lăng Hách hợp không tưởng - Ảnh 3
Bạch Lộc ngày bé

Không những thế, nhiều fan couple Bạch Lộc - Trương Lăng Hách còn ghép ảnh cả hai ngày bé ngồi cạnh nhau, tạo nên một bức hình trông khá thú vị, thậm chí nhìn cả hai còn có nét "phu thê" từ nhỏ. 

Ảnh ngày bé của Bạch Lộc tiếp tục bị đào lại: Nhan sắc cực đáng yêu, ghép cạnh Trương Lăng Hách hợp không tưởng - Ảnh 4
Bức ảnh của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách được fan couple ghép. 

Trương Lăng Hách và Bạch Lộc bị khui tin đồn hẹn hò vào cuối tháng 9/2022, trong khoảng thời gian cả hai cùng hợp tác đóng Ninh An Như Mộng. Chuyện tình cảm của cặp đôi này luôn là chủ đề được bàn tán nhiều trên mạng xã hội. Tuy không lên tiếng xác nhận đã từng hẹn hò hay chia tay nhưng cả hai vẫn dành cho nhau nhiều hành động đặc biệt.

Ảnh ngày bé của Bạch Lộc tiếp tục bị đào lại: Nhan sắc cực đáng yêu, ghép cạnh Trương Lăng Hách hợp không tưởng - Ảnh 5
Chuyện tình cảm của cặp đôi này luôn là chủ đề được bàn tán nhiều trên mạng xã hội.
Ảnh ngày bé của Bạch Lộc tiếp tục bị đào lại: Nhan sắc cực đáng yêu, ghép cạnh Trương Lăng Hách hợp không tưởng - Ảnh 6
Cả hai luôn dành cho nhau những hành động đặc biệt.

Bạch Lộc sinh năm 1994, cô vốn xuất thân là hot girl mạng rồi lọt vào "mắt xanh" của biên kịch Vu Chính vào năm 2016 sau đó được nhân vật này tích cực lăng xê và dần dần trở thành nữ diễn viên trẻ sáng giá của màn ảnh xứ Trung. Bạch Lộc đang được kỳ vọng sẽ bật lên hàng ngũ sao hạng A trong làng giải trí Hoa ngữ.

Ảnh ngày bé của Bạch Lộc tiếp tục bị đào lại: Nhan sắc cực đáng yêu, ghép cạnh Trương Lăng Hách hợp không tưởng - Ảnh 7

Ảnh ngày bé của Bạch Lộc tiếp tục bị đào lại: Nhan sắc cực đáng yêu, ghép cạnh Trương Lăng Hách hợp không tưởng - Ảnh 8

Ảnh ngày bé của Bạch Lộc tiếp tục bị đào lại: Nhan sắc cực đáng yêu, ghép cạnh Trương Lăng Hách hợp không tưởng - Ảnh 9
Bạch Lộc đang được kỳ vọng sẽ bật lên hàng ngũ sao hạng A trong làng giải trí Hoa ngữ.

Dù bước chân vào con đường diễn xuất chưa lâu nhưng nữ diễn viên đã góp mặt trong hàng loạt phim hot như: Phượng Tù Hoàng, Chiêu Diêu, Học Viện Liệt Hỏa, Nửa Là Đường Mật - Nửa Là Đau Thương, Châu Sinh Như Cố, Ninh Anh Như Mộng, Dĩ Ái Vi Doanh…

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Khi đứng chung khung hình cùng tình cũ và tình mới, Bạch Lộc đã có hành động 'đánh dấu chủ quyền' với Trương Lăng Hách, đập tan tin đồn chia tay.

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