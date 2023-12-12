Rầm rộ tin Bạch Lộc lộ ảnh thân mật với Trương Lăng Hách, thực hư thế nào?

Không những thế, trong một video hậu trường của đoàn phim Ninh An Như Mộng, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc có nhiều cử chỉ thân mật bất ngờ. Tuy nhiên, trước những lời đồn đoán hẹn hò của cư dân mạng, phía Bạch Lộc và Trương Lăng Hách chưa từng lên tiếng xác nhận.

Cùng hợp tác trong Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã vướng nhiều tin đồn hẹn hò. Theo đó, Bạch Lộc và trợ lý từng bị bắt gặp đã đến nhà riêng của Trương Lăng Hách. Cả hai còn có hình ảnh qua đêm tại nhà riêng, chứng tỏ mối quan hệ trên mức đồng nghiệp thông thường.

Cùng hợp tác trong Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã vướng nhiều tin đồn hẹn hò.

Phía Bạch Lộc và Trương Lăng Hách chưa từng lên tiếng xác nhận.

Cả hai hay có những cử chỉ thân mật.

Giữa lúc thật giả chưa rõ, fan của cặp đôi Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn quyết tâm "đẩy thuyền". Thậm chí, mới đây trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh 'nhạy cảm' giữa Bạch Lộc và Trương Lăng Hách. Trong loạt ảnh, có một bức hình chụp lại khoảnh khắc Trương Lăng Hách ôm Bạch Lộc trong lúc ngủ. Ngay sau khi xuất hiện, hình ảnh trên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Thế nhưng, thực chất đây chỉ là sản phẩm được cắt ghép của người hâm mộ Bạch Lộc và Trương Lăng Hách và hoàn toàn không có thật.

Thực chất đây chỉ là sản phẩm được cắt ghép của người hâm mộ Bạch Lộc và Trương Lăng Hách.

Fan của cặp đôi Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn quyết tâm "đẩy thuyền" bằng loạt ảnh ghép.

Bạch Lộc sinh năm 1994. Dưới bàn tay nâng đỡ của biên kịch vàng Vu Chính, nữ diễn viên từng tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm Phượng Tù Hoàng, Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc, Triều Ca, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Chiêu Diêu, Châu Sinh Như Cố, Một Đời Một Kiếp. Hiện tại, cô là tiểu hoa đán có tiếng ở Trung Quốc.

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, kém Bạch Lộc 3 tuổi. Sự nghiệp của Trương Lăng Hách chưa có nhiều điểm sáng, nhờ tiếng vang của Thương Lan Quyết mà tên tuổi của anh đến gần hơn với công chúng.

Hiện tại, Bạch Lộc là tiểu hoa đán có tiếng ở Trung Quốc.