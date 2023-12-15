Tưởng chỉ có nhan sắc mới bị chê 'tả tơi', dáng đứng của Bạch Lộc cũng gây tranh cãi không kém

Sao quốc tế 15/12/2023 08:44

Cô nàng Bạch Lộc vừa qua đã nhận nhiều lời 'đàm tiếu' vì dáng đứng bất ổn.

Trong năm 2023, Bạch Lộc liên tiếp cho ra mắt khán giả những dự án phim hấp dẫn như Trường Nguyệt Tẫn Minh, Dĩ Ái Vi Doanh, Ninh An Như Mộng. Các bộ phim dù có nhiều điểm gây tranh cãi thế nhưng vẫn ghi nhận những thành tích tương đối khả quan, còn được công nhận là dự án "bạo khoản". 

Tưởng chỉ có nhan sắc mới bị chê 'tả tơi', dáng đứng của Bạch Lộc cũng gây tranh cãi không kém - Ảnh 1

Tưởng chỉ có nhan sắc mới bị chê 'tả tơi', dáng đứng của Bạch Lộc cũng gây tranh cãi không kém - Ảnh 2

Tưởng chỉ có nhan sắc mới bị chê 'tả tơi', dáng đứng của Bạch Lộc cũng gây tranh cãi không kém - Ảnh 3
Trong năm 2023, Bạch Lộc liên tiếp cho ra mắt khán giả những dự án phim hấp dẫn.

Là một trong những ngôi sao nữ hot nhất nhì showbiz Hoa ngữ hiện tại, mọi đề tài quanh Bạch Lộc đều bị cư dân mạng đem ra bàn luận. Mới đây, cư dân mạng phát hiện dáng đứng của Bạch Lộc khá bất ổn. Theo đó, vì xương chậu của nữ diễn viên nghiêng về phía trước nên nhìn tổng thể khá giống nhân vật hoạt hình mèo Tom. 

Tưởng chỉ có nhan sắc mới bị chê 'tả tơi', dáng đứng của Bạch Lộc cũng gây tranh cãi không kém - Ảnh 4
Mọi đề tài quanh Bạch Lộc đều bị cư dân mạng đem ra bàn luận.
Tưởng chỉ có nhan sắc mới bị chê 'tả tơi', dáng đứng của Bạch Lộc cũng gây tranh cãi không kém - Ảnh 5
Cư dân mạng phát hiện dáng đứng của Bạch Lộc khá bất ổn.

Một vài người khẳng định Bạch Lộc đang cố tình đứng như vậy để có dáng chữ S khi chụp ảnh. Tuy nhiên vì tạo dáng quá đà nên dẫn đến dáng đứng buồn cười này. Thế nhưng, nàng tiểu hoa từng chia sẻ, lúc bé cô từng đại phẫu gây tê tuỷ sống nên để lại tác dụng phụ. Khi hoạt động mạnh, Bạch Lộc cũng thường xuyên bị đau và phải tái khám định kỳ.

Tưởng chỉ có nhan sắc mới bị chê 'tả tơi', dáng đứng của Bạch Lộc cũng gây tranh cãi không kém - Ảnh 6
Dáng đứng của Bạch Lộc gây tranh cãi.

 

Bạch Lộc sinh năm 1994, trước khi trở thành một trong những diễn viên đình đám như hiện tại, cô từng được biết đến là một hotgirl mạng đình đám giống như Triệu Lộ Tư. Năm 2016, sau khi lọt vào “mắt xanh” của Vu Chính, Bạch Lộc đã được trao cho rất nhiều dự án phim đắt giá, nữ diễn viên hiện đang sở hữu tài nguyên phim ảnh hàng đầu. 13/15 bộ phim Bạch Lộc tham gia đều đóng vai nữ chính, điển hình như Phượng Tù Hoàng, Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương...

 

Tưởng chỉ có nhan sắc mới bị chê 'tả tơi', dáng đứng của Bạch Lộc cũng gây tranh cãi không kém - Ảnh 7

 

Tưởng chỉ có nhan sắc mới bị chê 'tả tơi', dáng đứng của Bạch Lộc cũng gây tranh cãi không kém - Ảnh 8
Bạch Lộc từng được biết đến là một hotgirl mạng đình đám giống như Triệu Lộ Tư. 

Tưởng chỉ có nhan sắc mới bị chê 'tả tơi', dáng đứng của Bạch Lộc cũng gây tranh cãi không kém - Ảnh 9
Nữ diễn viên hiện đang sở hữu tài nguyên phim ảnh hàng đầu.

Sau khi bước vào hàng ngũ tiểu hoa nổi bật trong Cbiz, Bạch Lộc đã biết chăm chút cho ngoại hình hơn, dám thử nhiều phong cách thời trang khác nhau, cũng nhận được vô vàn lời khen có cánh từ công chúng. 

'Tình cũ' của Bạch Lộc đón tin vui khi nên duyên cùng Điền Hi Vi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân

'Tình cũ' của Bạch Lộc đón tin vui khi nên duyên cùng Điền Hi Vi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân

Dự án truyền hình có sự tham gia đóng chính của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi là "Đại Phụng Đả Canh Nhân" đã tung ra trailer đầu tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

'Tình cũ' của Bạch Lộc đón tin vui khi nên duyên cùng Điền Hi Vi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân

'Tình cũ' của Bạch Lộc đón tin vui khi nên duyên cùng Điền Hi Vi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/12/2023: Bạch Lộc khá hào phóng với bạn bè, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều thiếu tác phẩm thực tích trong lĩnh vực điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/12/2023: Bạch Lộc khá hào phóng với bạn bè, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều thiếu tác phẩm thực tích trong lĩnh vực điện ảnh?

Người trong đoàn làm phim Dĩ Ái Vi Doanh tiết lộ: Vương Hạc Đệ không có tiếng nói, Bạch Lộc vô cùng kém duyên

Người trong đoàn làm phim Dĩ Ái Vi Doanh tiết lộ: Vương Hạc Đệ không có tiếng nói, Bạch Lộc vô cùng kém duyên

Rầm rộ tin Bạch Lộc lộ ảnh thân mật với Trương Lăng Hách, thực hư thế nào?

Rầm rộ tin Bạch Lộc lộ ảnh thân mật với Trương Lăng Hách, thực hư thế nào?

Bắt chước Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc bị chê như cộng thêm vài tuổi, thời nên duyên với Nhậm Gia Luân mới là đỉnh nhất

Bắt chước Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc bị chê như cộng thêm vài tuổi, thời nên duyên với Nhậm Gia Luân mới là đỉnh nhất

Ảnh ngày bé của Bạch Lộc tiếp tục bị đào lại: Nhan sắc cực đáng yêu, ghép cạnh Trương Lăng Hách hợp không tưởng

Ảnh ngày bé của Bạch Lộc tiếp tục bị đào lại: Nhan sắc cực đáng yêu, ghép cạnh Trương Lăng Hách hợp không tưởng

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 59 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 11 giờ 1 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 4 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 21 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 6 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều