Trong năm 2023, Bạch Lộc liên tiếp cho ra mắt khán giả những dự án phim hấp dẫn như Trường Nguyệt Tẫn Minh, Dĩ Ái Vi Doanh, Ninh An Như Mộng. Các bộ phim dù có nhiều điểm gây tranh cãi thế nhưng vẫn ghi nhận những thành tích tương đối khả quan, còn được công nhận là dự án "bạo khoản".

Là một trong những ngôi sao nữ hot nhất nhì showbiz Hoa ngữ hiện tại, mọi đề tài quanh Bạch Lộc đều bị cư dân mạng đem ra bàn luận. Mới đây, cư dân mạng phát hiện dáng đứng của Bạch Lộc khá bất ổn. Theo đó, vì xương chậu của nữ diễn viên nghiêng về phía trước nên nhìn tổng thể khá giống nhân vật hoạt hình mèo Tom.

Mọi đề tài quanh Bạch Lộc đều bị cư dân mạng đem ra bàn luận.

Cư dân mạng phát hiện dáng đứng của Bạch Lộc khá bất ổn.

Một vài người khẳng định Bạch Lộc đang cố tình đứng như vậy để có dáng chữ S khi chụp ảnh. Tuy nhiên vì tạo dáng quá đà nên dẫn đến dáng đứng buồn cười này. Thế nhưng, nàng tiểu hoa từng chia sẻ, lúc bé cô từng đại phẫu gây tê tuỷ sống nên để lại tác dụng phụ. Khi hoạt động mạnh, Bạch Lộc cũng thường xuyên bị đau và phải tái khám định kỳ.

Dáng đứng của Bạch Lộc gây tranh cãi.

Bạch Lộc sinh năm 1994, trước khi trở thành một trong những diễn viên đình đám như hiện tại, cô từng được biết đến là một hotgirl mạng đình đám giống như Triệu Lộ Tư. Năm 2016, sau khi lọt vào “mắt xanh” của Vu Chính, Bạch Lộc đã được trao cho rất nhiều dự án phim đắt giá, nữ diễn viên hiện đang sở hữu tài nguyên phim ảnh hàng đầu. 13/15 bộ phim Bạch Lộc tham gia đều đóng vai nữ chính, điển hình như Phượng Tù Hoàng, Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương...

Bạch Lộc từng được biết đến là một hotgirl mạng đình đám giống như Triệu Lộ Tư.

Nữ diễn viên hiện đang sở hữu tài nguyên phim ảnh hàng đầu.

Sau khi bước vào hàng ngũ tiểu hoa nổi bật trong Cbiz, Bạch Lộc đã biết chăm chút cho ngoại hình hơn, dám thử nhiều phong cách thời trang khác nhau, cũng nhận được vô vàn lời khen có cánh từ công chúng.