Bắt chước Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc bị chê như cộng thêm vài tuổi, thời nên duyên với Nhậm Gia Luân mới là đỉnh nhất

Bạch Lộc sinh năm 1994, là cái tên sáng giá trong dòng phim cổ trang, cô được gọi là "con cưng" của biên kịch Vu Chính khi nhận về tay hàng loạt tác phẩm phim đình đám. Đặc biệt là Châu Sinh Như Cố và Trường Nguyệt Tẫn Minh đều gây tiếng vang lớn và là phim hot nhất của năm.

Trong năm 2023, sao nữ này tiếp tục oanh tạc Cbiz khi "đóng phim nào - hot phim đó". Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng là 2 dự án phim mà mỹ nhân này tham gia đóng chính, hiện đã phát sóng hết nhưng chủ đề bàn luận vẫn được cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, Bạch Lộc bất ngờ trở thành chủ đề hot nhưng thay vì được khen vì diễn xuất thì cô nàng lại bị chê bắt chước Cúc Tịnh Y ở phiên bản "kém sắc".

Theo đó, cnet phân tích chỉ ra rằng lối trang điểm của nàng Khương Tuyết Ninh - Ninh An Như Mộng, gần đây đã thay đổi, đặc biệt là phần đánh lông mày rậm dáng cong. Kiểu lông mày này là đặc trưng gắn liền với Cúc Tịnh Y suốt nhiều năm.

Nếu như cách trang điểm này khi áp vào mặt Cúc Tịnh Y làm tôn lên được nét thanh tú, kiều diễm của mỹ nhân 4000 năm có 1. Thì đối với Bạch Lộc, lại khiến tổng thể khuôn mặt nặng nề, như cộng thêm vài tuổi.

Người hâm mộ khẳng định dáng lông mày nhạt, gọn như trong Châu Sinh Như Cố vẫn dịu mắt và phù hợp với Bạch Lộc nhất.

Việc bị bàn luận về phong cách thảm đỏ, kiểu trang điểm,... là điều thường xuyên xảy ra đối với Bạch Lộc. Mặc dù khả năng diễn xuất ngày càng lên tay xong địa hạt thời trang chưa từng là thế mạnh của sao nữ Châu Sinh Như Cố. Nữ diễn viên thường xuyên bị chê gu thời trang "phèn", trang phục thảm đỏ sến, không toát được khí chất sang chảnh. Tuy nhiên, ở những sự kiện gần đây, mỹ nhân sinh năm 1994 đang dần chú trọng và lấy được phong độ khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.