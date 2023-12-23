Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục có động thái 'ngầm khẳng định' mối quan hệ

Hành động của Trương Lăng Hách và Bạch Lộc vừa qua đã khiến cho fan couple đứng ngồi không yên.
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Mới đây, cặp đôi Bạch Lộc và Trương Lăng Hách lại tiếp tục có hành động gây bão mạng xã hội. Cụ thể, vào ngày 22/12 vừa qua, Bạch Lộc đã đăng tải hình ảnh trên Weibo cá nhân kèm dòng trạng thái: “Đông chí vui vẻ. Nhớ ăn há cáo nhé”. Không lâu sau đó, Trương Lăng Hách cũng đăng ảnh chụp đang ăn há cảo trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: “Đông chí vui vẻ”.
Nhiều người hâm mộ của cả hai diễn viên cho rằng động thái của Trương Lăng Hách chính là 'ngầm' trả lời bài viết của Bạch Lộc cũng như công khai mối quan hệ với cô nàng. Được biết trước đó, paparazzi từng khui tin cặp đôi đi ăn cùng nhau tới khuya. Tuy nhiên, sự thật là bữa ăn này có cả Vương Tinh Việt, chỉ là nam diễn viên đã vô tình bị làm mờ trong đoạn video.
Trương Lăng Hách và Bạch Lộc hiện là cặp đôi được đông đảo khán giả quan tâm. Trong quá trình quay Ninh An Như Mộng, hai diễn viên có nhiều cử chỉ thân mật. Sự ăn ý trong diễn xuất của cả hai khiến khán giả tin rằng tình cảm giữa họ không đơn thuần chỉ là diễn, thậm chí cả hai có nhiều sự hiểu ngầm, luôn nhìn đối phương bằng ánh mắt trìu mến và hiểu được sở thích của nhau, chính vì thế tin tức "phim giả tình thật" cũng bùng nổ.
Vừa qua, trong chương trình Một Triệu Lời Ước Hẹn với sự tham gia của dàn diễn viên Ninh An Như Mộng, cặp đôi Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục làm khán giả tan chảy bởi tương tác ngọt ngào. Dù đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận mối quan hệ yêu đương, nhưng bộ phận fan “đẩy thuyền” chắc rằng hai diễn viên có mối quan hệ trên tình bạn, hy vọng cặp đôi sẽ có một kết quả mỹ mãn.