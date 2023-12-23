Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục có động thái 'ngầm khẳng định' mối quan hệ

Mới đây, cặp đôi Bạch Lộc và Trương Lăng Hách lại tiếp tục có hành động gây bão mạng xã hội. Cụ thể, vào ngày 22/12 vừa qua, Bạch Lộc đã đăng tải hình ảnh trên Weibo cá nhân kèm dòng trạng thái: “Đông chí vui vẻ. Nhớ ăn há cáo nhé”. Không lâu sau đó, Trương Lăng Hách cũng đăng ảnh chụp đang ăn há cảo trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: “Đông chí vui vẻ”.

Bạch Lộc đã đăng tải hình ảnh trên Weibo cá nhân kèm dòng trạng thái: “Đông chí vui vẻ. Nhớ ăn há cáo nhé”.

Trương Lăng Hách cũng đăng ảnh chụp đang ăn há cảo trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: “Đông chí vui vẻ”.

Nhiều người hâm mộ của cả hai diễn viên cho rằng động thái của Trương Lăng Hách chính là 'ngầm' trả lời bài viết của Bạch Lộc cũng như công khai mối quan hệ với cô nàng. Được biết trước đó, paparazzi từng khui tin cặp đôi đi ăn cùng nhau tới khuya. Tuy nhiên, sự thật là bữa ăn này có cả Vương Tinh Việt, chỉ là nam diễn viên đã vô tình bị làm mờ trong đoạn video.