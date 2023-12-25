Bạch Lộc và Dương Dương chuẩn bị góp mặt trong dự án cổ trang Minh Nhật Thiên Lý?

Sao quốc tế 25/12/2023 08:45

Mạng xã hội hiện tại đang rầm rộ thông tin Bạch Lộc và Dương Dương 'sánh đôi' trong một dự án mới.

Vừa qua, trên mạng xuất hiện thông tin Dương DươngBạch Lộc sắp hợp tác trong dự án cổ trang mới. Theo đó, cả hai sẽ cùng nhau 'sánh đôi' trong dự án cổ trang Minh Nhật Thiên Lý chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Nguyệt Minh Thiên Lý của tác giả La Thanh Mai. Đây là một trong những dự án phim lớn cho Tencent và MangoTV hợp tác sản xuất. Hiện tại, thông tin này đang thu hút rất nhiều quan tâm từ netizen, phía hai diễn viên vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

Bạch Lộc và Dương Dương chuẩn bị góp mặt trong dự án cổ trang Minh Nhật Thiên Lý? - Ảnh 1
Cả hai sẽ cùng nhau 'sánh đôi' trong dự án cổ trang Minh Nhật Thiên Lý chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Nguyệt Minh Thiên Lý của tác giả La Thanh Mai.
Bạch Lộc và Dương Dương chuẩn bị góp mặt trong dự án cổ trang Minh Nhật Thiên Lý? - Ảnh 2
Hiện tại, thông tin này đang thu hút rất nhiều quan tâm từ netizen.

Bạch Lộc và Dương Dương hiện đang là hai cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía công chúng bởi vẻ ngoài ưa nhìn và diễn xuất ổn. Chính vì vậy nhiều khán giả cho rằng nếu hai diễn viên cùng hợp tác ở Minh Nhật Thiên Lý thì đây chắc chắn sẽ là một dự án phim không nên 'xem thường'. Bên cạnh đó, nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng dự án cổ trang Minh Nhật Thiên Lý sẽ được khai máy vào quý 2 năm 2024. Phim sẽ bao gồm 40 tập và được đầu tư cực khủng.

Bạch Lộc và Dương Dương chuẩn bị góp mặt trong dự án cổ trang Minh Nhật Thiên Lý? - Ảnh 3
Bạch Lộc và Dương Dương hiện đang là hai cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía công chúng.

Bạch Lộc sinh năm 1994, tên thật là Bạch Mộng Nghiên. Hiện tại cô đang là diễn viên có nhiều bước tiến rất lớn trong sự nghiệp khi bỏ túi vô số bộ phim đình đám như Chiêu DaoNửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Châu Sinh Như Cố, Ninh An Như Mộng,...Ngoài ra, cô còn gây sốt với Dĩ Ái Vi Doanh - hợp tác cùng Vương Hạc Đệ, hiện tại bộ phim cũng trở thành tác phẩm được xem nhiều nhất năm 2023 trên Douyin với hơn 17 tỷ view, đưa tên tuổi của nữ diễn viên lên một tầm cao mới.

Bạch Lộc và Dương Dương chuẩn bị góp mặt trong dự án cổ trang Minh Nhật Thiên Lý? - Ảnh 4
Hiện tại Bạch Lộc đang là diễn viên có nhiều bước tiến rất lớn trong sự nghiệp khi bỏ túi vô số bộ phim đình đám.

Dương Dương sinh năm 1991, anh gây tiếng vang khi nhận lời tham gia bộ phim điện ảnh mang tên Tai Trái. Tiếp đà thành công, Dương Dương nhận lời vào vai đại thần Tiêu Nại của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên và gây bão mạng xã hội ở thời điểm đó. Năm 2023, trong bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi anh lại khiến người xem thất vọng khi bộc lộ những điểm yếu trong cách lột tả nội tâm nhân vật.

Bạch Lộc và Dương Dương chuẩn bị góp mặt trong dự án cổ trang Minh Nhật Thiên Lý? - Ảnh 5
Đại thần Tiêu Nại của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên và gây bão mạng xã hội ở thời điểm đó.
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