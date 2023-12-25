Bạch Lộc và Dương Dương chuẩn bị góp mặt trong dự án cổ trang Minh Nhật Thiên Lý?

Vừa qua, trên mạng xuất hiện thông tin Dương Dương và Bạch Lộc sắp hợp tác trong dự án cổ trang mới. Theo đó, cả hai sẽ cùng nhau 'sánh đôi' trong dự án cổ trang Minh Nhật Thiên Lý chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Nguyệt Minh Thiên Lý của tác giả La Thanh Mai. Đây là một trong những dự án phim lớn cho Tencent và MangoTV hợp tác sản xuất. Hiện tại, thông tin này đang thu hút rất nhiều quan tâm từ netizen, phía hai diễn viên vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

Cả hai sẽ cùng nhau 'sánh đôi' trong dự án cổ trang Minh Nhật Thiên Lý chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Nguyệt Minh Thiên Lý của tác giả La Thanh Mai.

Hiện tại, thông tin này đang thu hút rất nhiều quan tâm từ netizen.

Bạch Lộc và Dương Dương hiện đang là hai cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía công chúng bởi vẻ ngoài ưa nhìn và diễn xuất ổn. Chính vì vậy nhiều khán giả cho rằng nếu hai diễn viên cùng hợp tác ở Minh Nhật Thiên Lý thì đây chắc chắn sẽ là một dự án phim không nên 'xem thường'. Bên cạnh đó, nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng dự án cổ trang Minh Nhật Thiên Lý sẽ được khai máy vào quý 2 năm 2024. Phim sẽ bao gồm 40 tập và được đầu tư cực khủng.