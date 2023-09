Bạch Lộc và La Vân Hi bất ngờ bị tóm gọn bằng chứng hẹn hò từ lâu, dân tình háo hức ngày đôi trẻ về chung 1 nhà

Sau dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc và La Vân Hi bị nghi phim giả tình thật khiến cho thuyền của cặp đôi này được dân tình chèo nhiệt liệt.

Trước đó cặp đôi đã hợp tác trong Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương và từng dính tin đồn hẹn hò. Dù đã lên tiếng xác nhận nhưng khán giả vẫn không ngừng "đẩy thuyền" cả hai. La Vân Hi cũng được cho là rất vui vẻ, thoải mái khi được fan gán ghép với Bạch Lộc.

Đến mới đây, cư dân mạng đã tình cờ phát hiện được một bằng chứng cho thấy cả hai không chỉ yêu trên màn ảnh mà còn hẹn hò thật ngoài đời. Theo đó, một bức ảnh chụp ở thời điểm quay Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc gây chú ý lớn. Trong bức ảnh này, nàng tiểu hoa có ôm một chú cừu bằng bông. Đây cũng là chú cừu mà nhân vật Giang Quân (Bạch Lộc) yêu thích trong Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương.

Ngay lập tức, netizen nổ ra cuộc bàn luận lớn, đa số đều cho rằng Bạch Lộc và La Vân Hi đang hẹn hò. Chú cừu bằng bông đó là minh chứng tình yêu của cả hai từ Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương cho đến Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Hiện tại, khán giả đang vô cùng mong đợi Bạch Lộc và La Vân Hi có thể hẹn hò thật ngoài đời hoặc tái hợp trong một dự án phim mới.

Bạch Lộc đang là một trong những nữ diễn viên được săn đón bậc nhất tại Trung Quốc. Cô từng được biết đến là một hotgirl mạng đình đám giống như Triệu Lộ Tư. Năm 2016, sau khi lọt vào ''mắt xanh'' của Vu Chính, Bạch Lộc đã được trao cho rất nhiều dự án phim đắt giá như Phượng Tù Hoàng, Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương ...

La Vân Hi đang được đánh giá ngày càng tỏa sáng trong sự nghiệp của mình. Ít ai biết, La Vân Hi gia nhập làng giải trí với tư cách thành viên nhóm nhạc Song Tử JL. Nam diễn viên từng gây sốt với hình tượng “Hà Dĩ Thâm thời niên thiếu” trong bộ phim ngôn tình Bên Nhau Trọn Đời năm 2015. Từ đây, sự nghiệp La Vân Hi khởi sắc khi liên tiếp bén duyên với nhiều tác phẩm đình đám, được đầu tư kỳ công.