Sáng nay ăn gì: Bát bún chả cá full topping cho bữa sáng giữa tuần năng lượng!

Món ngon mỗi ngày 29/06/2022 07:00

Bún chả cá, cá dai dai, nước dùng trong vắt và ngọt thanh

BÚN CHẢ CÁ

Sáng nay ăn gì: Bát bún chả cá full topping cho bữa sáng giữa tuần năng lượng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1/2 trái thơm
  • 1/2 quả bắp cải
  • 4 trái cà chua
  • 1 củ hành tây
  • Bún tươi
  • 5-6 miếng chả cá Quy Nhơn
  • 4-5 miếng cá thu/ cá ngừ/ đầu cá 
  • Tôm viên chiên
  • Gia vị: Hạt nêm, đường, muối, dầu ăn, nước mắm, tiêu, ớt bột, mắm ruốc Huế
  • Rau ăn kèm: Xà lách, rau muống chẻ sợi, giá, hành lá, hành tím, ớt xay, tiêu, chanh
Sáng nay ăn gì: Bát bún chả cá full topping cho bữa sáng giữa tuần năng lượng! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Sơ chế:

- Cá cắt khúc rửa sạch bằng muối và rượu trắng để khử tanh.

- Ướp cá với 1 muỗng canh nước mắm, 2 củ hành cắt lát, tiêu, hạt nêm. Xóc đều, để ướp khoảng 10 phút

- Rau rửa sạch, ngâm nước muối.

- Chả cá cắt thanh xéo/ dài tùy ý

- Cà chua - hành tây rửa sạch, thái múi cau

- Thơm cắt lát mỏng

- Bắp cải thái miếng vuông rửa sạch.

  • Chế biến:

- Phi thơm hành tím, cho 1 muỗng cafe ớt bột vào phi thơm lấy màu cho đẹp.

- Cho cà chua vào xào cho ra nước, cho tiếp bắp cải vào ninh lấy nước ngọt.

- Nêm thêm hạt nêm, 1 bát nước mắm ruốc pha loãng. Đun sôi nồi nước.

- Dùng tay vắt thơm để lấy nước cho vào nồi nước dùng.

- Cho cá vào nhẹ tay kẻo vỡ, nêm thêm 2 muỗng canh nước mắm ngon. Gia giảm tùy khẩu vị 

- Cho tiếp chả cá, tôm viên vào.

- Cho hành tây cắt múi cau vào để nước được trong vắt.

- Cá chín đều, chả cá ngấm vị thì tắt bếp.

 

Sáng nay ăn gì: Bát bún chả cá full topping cho bữa sáng giữa tuần năng lượng! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đào Lan Phương

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