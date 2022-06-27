Sáng nay ăn gì: Bữa sáng healthy, nhanh gọn với bánh mì ức gà phô mai!

Nhân ức gà phô mai thơm béo, bánh mì mềm vừa phải, thơm thơm mùi bơ và mè rang

Bánh mì nhân ức gà

Nguyên liệu:

Vỏ bánh:

170ml sữa tươi không đường

23gr đường

3gr men

250gr bột mì số 13

3gr muối

28gr bơ lạt

Nhân bánh:

120gr hành tây

250gr thịt ức gà

8gr bột bắp

15ml nước tương

15ml dầu hào

Tiêu

1,5gr muối

45ml nước

1 chút tỏi băm

Phô mai sợi Mozzarella

Quét mặt bánh:

1 lòng đỏ trứng gà

Mè trắng

Cách làm:

- Cho tất cả nguyên liệu phần vỏ bánh trừ bơ vào âu và trộn đều, sau đó cho bơ vào nhồi tiếp cho đến khi được cục bột mềm mịn thì bọc màng bọc và ủ 1 tiếng cho bột nở gấp đôi

- Cho chút dầu ăn vào chảo nóng, phi thơm hành tây đã thái hạt lựu, cho gà vào xào sơ, sau đó cho tất cả nguyên liệu còn lại ở phần nhân bánh (trừ phomai Mozzarella) vào 1 cái bát khuấy đều, rồi đổ vào thịt gà đảo đều, nêm nếm vừa miệng và chín tới là tắt bếp và cho vào tủ mát

- Bột ủ đạt thì ép xẹp hết bọt khí và chia đều thành 9 phần và gấp bột vê tròn, lại phủ khăn/ màng bọc và cho bột nghỉ 15 phút

- Sau 15 phút thì ấn dẹt cục bột rồi múc nhân thịt gà, rắc phomai Mozzarella và nặn kín miệng tròn lại.

- Sau đó lại bọc/ phủ khăn cho bột nghỉ 50 phút cho tới khi nở to hơn thì quét lòng đỏ trứng gà lên mặt bánh, rắc thêm mè và chuẩn bị nướng bánh

- Làm nóng lò trước 185 độ trong 15 phút và cho khay bánh vào nướng 185 độ trong 15 phút là xong

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Trang Tura

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-nay-an-gi-bua-sang-healthy-nhanh-gon-voi-banh-mi-uc-ga-pho-mai-479071.html