Dừng đèn đỏ mua chổi giúp người phụ nữ khắc khổ, tôi suýt ngã ngửa khi nghe giọng nói ấy

Hồi trước, vợ chồng tôi sống rất khổ sở với chị dâu cũ. Chị ấy đanh đá, luôn muốn giành những thứ tốt nhất cho mình. Trong mâm cơm, thứ gì ngon, chị ấy sẽ gắp hết bỏ vào bát, bất kể cha mẹ chồng chưa đụng đũa đến. Anh chồng tôi sợ vợ như sợ cọp nên cũng chẳng dám lên tiếng dạy vợ.

Hồi trước, vợ chồng tôi sống rất khổ sở với chị dâu cũ. Chị ấy đanh đá, luôn muốn giành những thứ tốt nhất cho mình. Trong mâm cơm, thứ gì ngon, chị ấy sẽ gắp hết bỏ vào bát, bất kể cha mẹ chồng chưa đụng đũa đến. Anh chồng tôi sợ vợ như sợ cọp nên cũng chẳng dám lên tiếng dạy vợ.

Khi chia tài sản, chị dâu cũ kể lể đủ điều, bới móc đủ chuyện nên nhận được phần đất nhiều hơn vợ chồng tôi. Chỉ là không ai ngờ tới, vừa sang tên sổ đỏ thì chị ấy đưa đơn ly dị chồng. Vợ chồng tôi lại phải bỏ ra mấy trăm triệu để đưa cho chị ta, giữ lại trọn vẹn phần nhà đất của anh chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ly hôn, chị chồng bỏ đi theo một người đàn ông khác, nghe đâu đem số tiền hậu ly hôn để xây nhà, ở cùng anh ta. Anh chồng tôi sau một thời gian suy sụp cũng dần vực dậy tinh thần, mở tiệm sửa chữa ô tô, giờ cũng đang ăn nên làm ra.Mấy hôm trước, tôi đi làm về, thấy có một người phụ nữ ăn mặc luộm thuộm bán chổi ở một góc đèn đỏ. Thấy tội quá, tôi lại mua giúp. Ngờ đâu người đó cởi nón, cất tiếng chào.

- Chị đây, em không nhận ra chị à?

Tôi nhìn "trân trối" vào người đối diện mà suýt ngã ngửa. Là chị dâu cũ của tôi. Chị ta gầy gò, hốc hác, xanh xao. Chị ta buồn rầu kể chuyện bị người tình mới lừa tình lừa tiền, gạt lấy hết tiền bạc rồi đuổi chị đi. Bên nhà chị vì xấu hổ nên cũng không chấp nhận cho chị về. Chị càng không có mặt mũi cầu xin sự tha thứ của anh chồng tôi. Giờ chị ta ở trọ, bán chổi kiếm tiền ăn qua ngày.

Thấy tội quá, tôi dúi cho chị dâu cũ 3 triệu. Nhưng khi chị ta hỏi xin số điện thoại của anh chồng, tôi bắt đầu hoang mang. Chị còn dò hỏi chuyện anh chồng tôi đã có vợ mới chưa? Có khi nào chị ta muốn nối lại tình xưa với chồng cũ không? Anh chồng tôi đang tìm hiểu một người con gái khác, rất hiền lành, tốt tính. Có khi nào chị ấy định phá họ không? Nhưng thấy chị dâu cũ lâm vào bước đường cùng như vậy, tôi cũng tội. Tôi nên giúp chị ấy bằng cách nào để không ảnh hưởng đến gia đình và mối quan hệ của anh chồng đây?

1 năm sau ly hôn, chồng cũ bất ngờ tìm gặp rồi thốt ra một câu khiến tôi đứng hình mất 5 phút Tôi lấy chồng 7 năm, có với nhau 2 con trai. Nhưng bất hạnh thay, hai con của tôi đều mắc bệnh tự kỷ. Là mẹ, tôi nhìn thấy con lớn lên không như những đứa trẻ khác, bị người khác kì thị chỉ trò, tôi như cạn hết nước mắt. Tháng ngày chạy chữa cho con tốn bạc tiền nhưng bệnh của hai con vẫn chưa khỏi, tôi tự dằn vặt khổ sở rất nhiều. Tôi chỉ mong con khỏe mạnh nhưng cũng thật không dễ dàng gì.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-en-o-mua-choi-giup-nguoi-phu-nu-khac-kho-toi-suyt-nga-ngua-khi-nghe-giong-noi-ay-760813.html