Ngày Tết cận kề, làm ngay bình trà cam uống vừa ngon vừa ấm mà hương vị làm người uống phải khắc ghi

Món ngon mỗi ngày 06/01/2023 18:52

Trà cam uống sáng hoặc tối thì thực sự tuyệt vời, vị cam thơm lừng, vị gừng ấm nóng, rất ẩm họng, phù hợp cho cả gia đình sử dụng để phòng ho và cảm lạnh.

Ngày Tết cận kề, làm ngay bình trà cam uống vừa ngon vừa ấm mà hương vị làm người uống phải khắc ghi - Ảnh 1
Bước 1: Cam rửa sạch với bakingsoda và nước, ngâm 30 phút với nước muối loãng hoặc dung dịch vệ sinh rau củ có bán ở siêu thị
Ngày Tết cận kề, làm ngay bình trà cam uống vừa ngon vừa ấm mà hương vị làm người uống phải khắc ghi - Ảnh 2
Bước 2: Cam thái lát tròn. Nếu làm cam sấy mộc thì thái mỏng chút, nếu làm trà cam (có ướp đường và sên) thì thái dày chút để lúc sên đỡ bị nát cam
Ngày Tết cận kề, làm ngay bình trà cam uống vừa ngon vừa ấm mà hương vị làm người uống phải khắc ghi - Ảnh 3
Bước 3: Cam cho vào sấy liên tục trong 20-25 giờ ở nhiệt độ 50 độ C và có quạt thông gió nhé.
Ngày Tết cận kề, làm ngay bình trà cam uống vừa ngon vừa ấm mà hương vị làm người uống phải khắc ghi - Ảnh 4
Lát cam được sấy khô hoàn toàn nhưng nguyên vẹn và rất thơm, việc sấy ở nhiệt thấp giúp cam giữ nguyên màu và hương thơm, không có "mùi nhiệt"
Ngày Tết cận kề, làm ngay bình trà cam uống vừa ngon vừa ấm mà hương vị làm người uống phải khắc ghi - Ảnh 5
Thành quả: Cam sấy mộc thì pha thêm cùng 1 lát gừng, xả và thêm chút mật ong cũng trên cả tuyệt vời. 

 Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Fb Tupperware Hoàng Hằng

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