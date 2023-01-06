Ngày Tết cận kề, làm ngay bình trà cam uống vừa ngon vừa ấm mà hương vị làm người uống phải khắc ghi

Trà cam uống sáng hoặc tối thì thực sự tuyệt vời, vị cam thơm lừng, vị gừng ấm nóng, rất ẩm họng, phù hợp cho cả gia đình sử dụng để phòng ho và cảm lạnh.
Chúc các bạn thành công!
Nguồn: Fb Tupperware Hoàng Hằng
Công thức cho những ai ăn thích món kiệu ngâm này, làm 1 hũ để dành ăn thịt luộc cơm nóng chấm mắm nêm ngon... nhức cái nách.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-tet-can-ke-lam-ngay-binh-tra-cam-uong-vua-ngon-vua-am-ma-huong-vi-lam-nguoi-uong-phai-khac-ghi-543203.html