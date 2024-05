Sam, Phương Oanh, Hồ Ngọc Hà và những sao Việt mang thai đôi: Vất vả nhân hai nhưng thành quả nhận lại xứng đáng

Sau nhiều lần vướng nghi vấn bầu bí, Sam xác nhận mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm và may mắn ngay lần đầu tiên đưa phôi vào cơ thể. Thời điểm đó, cô cũng giải thích lý do không chia sẻ tin vui sớm là để tình trạng em bé được ổn định. Đây cũng là cách nhiều sao nữ áp dụng trong giai đoạn đầu thai kỳ.

Nữ diễn viên cho biết hành trình mang thai nhiều vất vả, cô nghén nặng và nhan sắc bị ảnh hưởng nhiều do nổi mụn trong những tháng đầu. Đến cuối thai kì, Sam cho biết chân đã sưng to, bụng nặng nề nên hạn chế đi lại. Bên cạnh đó, Sam cũng phải trải qua những ngày mất ngủ khi cận kề sinh nở, cô than thở: "Mất ngủ đúng là một cực hình. Sao cứ 2 giờ sáng là dậy vậy trời. Không ngủ lại được luôn". Tuy nhiên, sau tất cả, Sam cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đang mang trong bụng thiên thần nhỏ.