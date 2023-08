Mách bạn 5 loại siêu thực phẩm ăn sáng tốt nhất để giảm cân theo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng

Nghiên cứu khoa học cho thấy những người ăn sáng thường xuyên có xu hướng gầy hơn những người thường xuyên bỏ bữa. Hơn nữa, những người ăn sáng thường nhận được nhiều chất dinh dưỡng quan trọng hơn, như chất xơ, vitamin, protein, carbohydrate phức hợp và các chất béo lành mạnh để giúp bạn no lâu và tràn đầy năng lượng cho cả ngày.

Một cốc quả mâm xôi cung cấp một lượng lớn 8 gam chất xơ (cao hơn gấp đôi so với lượng chất xơ trong một cốc dâu tây và tương đương trong một cốc một số loại đậu). Ăn nhiều chất xơ là một cách để ngăn ngừa tăng cân hoặc thậm chí khuyến khích quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng.

2. Bột yến mạch

Bột yến mạch có giúp bạn giảm cân không? Nó chắc chắn có thể! Bột yến mạch có thể giúp bạn giảm cân theo hai cách. Đầu tiên, nó chứa nhiều chất xơ và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Thứ hai, sử dụng bột yến mạch hoặc ngũ cốc nguyên cám ba giờ trước khi tập thể dục có thể giúp bạn đốt cháy nhiều chất béo hơn.

3. Sữa chua

Một báo cáo gần đây được công bố trên Tạp chí Y học New England đã tiết lộ những loại thực phẩm nào có liên quan đến sự thay đổi cân nặng, trong đó có mặt của sữa chua. Mọi người đều biết sữa chua chứa nhiều protein một chất giúp bạn no lâu và cải thiện đường tiêu hóa tốt, tăng cường khả năng hấp thụ chất.

4. Bơ đậu phộng

Các loại hạt cũng chứa nhiều protein và chất xơ giúp bạn no lâu hơn và thúc đẩy quá trình giảm cân. Đó có thể là bởi vì trong bơ đậu phộng và tất cả các loại hạt cung cấp một lượng chất béo tự nhiên lành mạnh, chất xơ và protein.

5. Trứng

Một quả trứng lớn có 6 gam protein và 72 calo giúp bạn no lâu hơn. Một nghiên cứu cho thấy những người ăn trứng vào bữa sáng cảm thấy no lâu hơn và giảm cân nhiều hơn gấp đôi so với những người ăn cùng một lượng calo từ một chiếc bánh mì tròn vào bữa sáng. Thêm vào đó, lòng đỏ rất giàu chất dinh dưỡng lành mạnh, như canxi và chất chống oxy hóa bảo vệ mắt-lutein và zeaxanthin.