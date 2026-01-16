Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt nhưng lại vô cùng tốt cho sức khỏe, nhất là hệ miễn dịch

Dinh dưỡng 16/01/2026 11:30

Bắp cải là một loại rau được ưa chuộng ở Việt Nam, đặc biệt là vào mùa đông ở xứ Bắc. Loại rau này cung cấp cho người dùng nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe

Bắp cải được coi là một nguồn dinh dưỡng phong phú, nhờ chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin C và K cũng như chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ các bệnh tim mạch và tăng cường chức năng não.

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt nhưng lại vô cùng tốt cho sức khỏe, nhất là hệ miễn dịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, ăn bắp cải còn có thể giúp giảm cân và phòng ngừa một số bệnh như bệnh tiểu đường, ung thư và viêm. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý về nguồn gốc và chất lượng của bắp cải để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Tác dụng của bắp cải với sức khỏe là gì?

Tăng cường hệ miễn dịch

Bắp cải là nguồn cung cấp vitamin C phong phú, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa tế bào, giảm cảm giác mệt mỏi và căng thẳng. Vitamin C cũng hỗ trợ cơ thể hấp thụ sắt từ thực phẩm thực vật, góp phần vào việc sản xuất collagen cho sự hồi phục vết thương và củng cố hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, thành phần vitamin B9 có trong bắp cải duy trì hoạt động của hệ thần kinh và hệ miễn dịch.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Bắp cải có lợi cho tim mạch nhờ hai thành phần chính: kali và anthocyanin. Kali là một chất điện giải giúp điều chỉnh huyết áp bằng cách cân bằng nồng độ natri, làm giãn nở mạch máu. Trong khi đó, anthocyanin (chất tạo màu trong bắp cải đỏ) là một loại flavonoid mạnh mẽ, đã được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cải thiện chức năng mạch máu và ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám tích tụ.

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt nhưng lại vô cùng tốt cho sức khỏe, nhất là hệ miễn dịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp vitamin K cần thiết cho xương và máu

Bắp cải là một nguồn thực vật giàu vitamin K, một loại vitamin tan trong chất béo đóng vai trò kép trong cơ thể. Thứ nhất, vitamin K là yếu tố bắt buộc để tổng hợp các protein cần thiết cho quá trình đông máu khỏe mạnh. Thứ hai, nó kích hoạt các protein điều chỉnh quá trình khoáng hóa xương, giúp cơ thể vận chuyển canxi đến đúng vị trí, duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương, gãy xương theo thời gian.

Bảo vệ cơ thể chống lại ung thư

Là một loại rau thuộc họ cải, bắp cải chứa các hợp chất glucosinolate quý giá. Khi được nhai hoặc cắt nhỏ, các glucosinolate được chuyển hóa thành các hợp chất chống ung thư như sulforaphane và indole-3-carbinol. Các chất này hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương DNA và ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng, phổi và vú.

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt nhưng lại vô cùng tốt cho sức khỏe, nhất là hệ miễn dịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối tượng không được ăn rau bắp cải

Người bị hội chứng ruột kích thích: Cần đề phòng khi sử dụng bắp cải đối với những người khó tiêu hóa, đặc biệt là những người bị hội chứng ruột kích thích vì quá trình lên men trong đường tiêu hóa bắp cải có thể gây ra đầy hơi và khí độc.

Phụ nữ cho con bú: Thực phẩm giàu lưu huỳnh như bắp cải cũng có thể gây ra khó tiêu và đầy hơi vậy nên phụ nữ đang cho con bú ăn loại rau này có thể gây ra đau bụng cho trẻ.

Dị ứng: Bắp cải cũng có thể gây dị ứng đối với một số người. Nếu bạn đã từng có triệu chứng dị ứng đối với loại rau thuộc họ cải/ họ Cruciferae như bông cải xanh thì nên cẩn thận khi sử dụng.

Suy giáp: Không nên dùng bắp cải cho những người bị suy giáp.

Chuẩn bị phẫu thuật: Hãy tham khảo ý kiến ​​từ bác sĩ trước khi ăn bắp cải vì loại rau này có nhiều vitamin K có thể gây ảnh hưởng đến chất làm loãng máu.

Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Bắp cải là một trong những loại rau củ phổ biến và quen thuộc trong ẩm thực Việt, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về tất cả những lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   bắp cải công dụng của bắp cải dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Bị rắn hổ mang cắn, người đàn ông có hành động khiến cả bệnh viện hoảng loạn

Bị rắn hổ mang cắn, người đàn ông có hành động khiến cả bệnh viện hoảng loạn

Video 14 phút trước
Chứng kiến cảnh đàn cá rô đồng xếp hàng trật tự di chuyển trên đường, nhiều người vô cùng thích thú

Chứng kiến cảnh đàn cá rô đồng xếp hàng trật tự di chuyển trên đường, nhiều người vô cùng thích thú

Video 17 phút trước
Tai nạn thương tâm: Nữ công nhân rơi từ tầng 5 công trình xây dựng

Tai nạn thương tâm: Nữ công nhân rơi từ tầng 5 công trình xây dựng

Đời sống 23 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (17/1-18/1/2026), 3 con giáp Thần Tài tương trợ, hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, tài vận tăng vọt, tình duyên viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (17/1-18/1/2026), 3 con giáp Thần Tài tương trợ, hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, tài vận tăng vọt, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18 tháng 1), 3 con giáp được Thần Tài 'nâng khăn sửa túi', xòe tay hứng vàng, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tử vi 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18 tháng 1), 3 con giáp được Thần Tài 'nâng khăn sửa túi', xòe tay hứng vàng, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Trong 10 ngày tới (17/1-26/1/2026), 3 con giáp may mắn ngập lối, có số làm giàu, ngồi trên đỉnh cao, chạm đâu cũng ra vàng, sống trong huy hoàng

Trong 10 ngày tới (17/1-26/1/2026), 3 con giáp may mắn ngập lối, có số làm giàu, ngồi trên đỉnh cao, chạm đâu cũng ra vàng, sống trong huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Uống 2 cốc trà sữa mỗi ngày, cô gái 26 tuổi phải chạy thận 'lọc máu' suốt cả đời

Uống 2 cốc trà sữa mỗi ngày, cô gái 26 tuổi phải chạy thận 'lọc máu' suốt cả đời

Sức khỏe 2 giờ 20 phút trước
Vẻ đẹp 'bất lão' tuổi 49 của Ngôn Thừa Húc trong tour diễn mới nhất

Vẻ đẹp 'bất lão' tuổi 49 của Ngôn Thừa Húc trong tour diễn mới nhất

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

Đời sống 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

Cần cẩu xây dựng rơi trúng tàu hỏa khiến ít nhất 22 người tử vong, hơn 50 người bị thương

Cần cẩu xây dựng rơi trúng tàu hỏa khiến ít nhất 22 người tử vong, hơn 50 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ăn bí đỏ thường xuyên, bạn đã biết đến những công dụng tuyệt vời này chưa?

Ăn bí đỏ thường xuyên, bạn đã biết đến những công dụng tuyệt vời này chưa?

Những công dụng bất ngờ của việc uống nước ép dưa leo, bạn đã biết chưa?

Những công dụng bất ngờ của việc uống nước ép dưa leo, bạn đã biết chưa?

Duy trì thói quen ăn nho mỗi ngày, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Duy trì thói quen ăn nho mỗi ngày, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Đây là loại quả được coi là thuốc bổ vì có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng giá rẻ bèo

Đây là loại quả được coi là thuốc bổ vì có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng giá rẻ bèo

4 lợi ích của bông thiên lý đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết?

4 lợi ích của bông thiên lý đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết?

Sữa chua có công dụng như thế nào đối với sức khỏe, ăn nhiều có gây tăng cân không?

Sữa chua có công dụng như thế nào đối với sức khỏe, ăn nhiều có gây tăng cân không?