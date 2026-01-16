Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt nhưng lại vô cùng tốt cho sức khỏe, nhất là hệ miễn dịch

Không chỉ vậy, ăn bắp cải còn có thể giúp giảm cân và phòng ngừa một số bệnh như bệnh tiểu đường, ung thư và viêm. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý về nguồn gốc và chất lượng của bắp cải để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Bắp cải được coi là một nguồn dinh dưỡng phong phú, nhờ chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin C và K cũng như chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ các bệnh tim mạch và tăng cường chức năng não.

Bắp cải là nguồn cung cấp vitamin C phong phú, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa tế bào, giảm cảm giác mệt mỏi và căng thẳng. Vitamin C cũng hỗ trợ cơ thể hấp thụ sắt từ thực phẩm thực vật, góp phần vào việc sản xuất collagen cho sự hồi phục vết thương và củng cố hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, thành phần vitamin B9 có trong bắp cải duy trì hoạt động của hệ thần kinh và hệ miễn dịch.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Bắp cải có lợi cho tim mạch nhờ hai thành phần chính: kali và anthocyanin. Kali là một chất điện giải giúp điều chỉnh huyết áp bằng cách cân bằng nồng độ natri, làm giãn nở mạch máu. Trong khi đó, anthocyanin (chất tạo màu trong bắp cải đỏ) là một loại flavonoid mạnh mẽ, đã được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cải thiện chức năng mạch máu và ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám tích tụ.

Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp vitamin K cần thiết cho xương và máu

Bắp cải là một nguồn thực vật giàu vitamin K, một loại vitamin tan trong chất béo đóng vai trò kép trong cơ thể. Thứ nhất, vitamin K là yếu tố bắt buộc để tổng hợp các protein cần thiết cho quá trình đông máu khỏe mạnh. Thứ hai, nó kích hoạt các protein điều chỉnh quá trình khoáng hóa xương, giúp cơ thể vận chuyển canxi đến đúng vị trí, duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương, gãy xương theo thời gian.

Bảo vệ cơ thể chống lại ung thư

Là một loại rau thuộc họ cải, bắp cải chứa các hợp chất glucosinolate quý giá. Khi được nhai hoặc cắt nhỏ, các glucosinolate được chuyển hóa thành các hợp chất chống ung thư như sulforaphane và indole-3-carbinol. Các chất này hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương DNA và ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng, phổi và vú.

Ảnh minh họa: Internet

Đối tượng không được ăn rau bắp cải

Người bị hội chứng ruột kích thích: Cần đề phòng khi sử dụng bắp cải đối với những người khó tiêu hóa, đặc biệt là những người bị hội chứng ruột kích thích vì quá trình lên men trong đường tiêu hóa bắp cải có thể gây ra đầy hơi và khí độc.

Phụ nữ cho con bú: Thực phẩm giàu lưu huỳnh như bắp cải cũng có thể gây ra khó tiêu và đầy hơi vậy nên phụ nữ đang cho con bú ăn loại rau này có thể gây ra đau bụng cho trẻ.

Dị ứng: Bắp cải cũng có thể gây dị ứng đối với một số người. Nếu bạn đã từng có triệu chứng dị ứng đối với loại rau thuộc họ cải/ họ Cruciferae như bông cải xanh thì nên cẩn thận khi sử dụng.

Suy giáp: Không nên dùng bắp cải cho những người bị suy giáp.

Chuẩn bị phẫu thuật: Hãy tham khảo ý kiến ​​từ bác sĩ trước khi ăn bắp cải vì loại rau này có nhiều vitamin K có thể gây ảnh hưởng đến chất làm loãng máu.