5 lợi ích tuyệt vời của trái thốt nốt mà nhiều người vẫn chưa biết đến

Quả của cây là dạng bạch tròn có màu nâu sẫm, có cạnh, chứa cùi trắng, hạt thuôn chia làm 3 thuỳ ở đầu. Phần nhân bên trong quả mềm như thạch, trong suốt như đá đi kèm với nước ngọt thanh.

Thốt nốt thuộc họ dừa, là cây có thân dạng cột và được chia làm từng khoanh ngắn, cây có thể cao tới 30m. Trên phía ngọn của cây sẽ có một tán lá xòe rộng. Thân cây có thể được dùng làm cột, đồ nội thất,...

Thốt nốt rất giàu vitamin và khoáng chất bởi, có chứa canxi, photpho và sắt. Đây là những chất rất cần thiết để duy trì xương, răng và máu trở nên khỏe mạnh.

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Làm mát cơ thể

Thốt nốt là một chất làm mát tự nhiên và giúp giữ cho cơ thể mát mẻ trong mùa hè. Nước thốt nốt cũng giúp ngăn ngừa một số vấn đề liên quan đến nhiệt như rôm sảy, mất nước, khô da, suy thận và rụng tóc. Đặc biệt, nước thốt nốt không chỉ cung cấp nước cho cơ thể mà còn giúp thay thế các chất dinh dưỡng và chất điện giải bị mất do đổ mồ hôi quá nhiều.

Cải thiện tiêu hóa

Nhiệt độ cơ thể tăng cao sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa do nhiều yếu tố như mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Cùng với đó là sự gia tăng nguy cơ mắc các chứng như ngộ độc thực phẩm và chán ăn.

Do đó, bổ sung quả thốt nốt sẽ cải thiện đáng kể sức khỏe hệ tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho da

Nó rất giàu chất chống oxy hóa, giúp bạn bảo vệ da khỏi những yếu tố gây hại cho các gốc tự do và thúc đẩy tạo làn da khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi

Quả thốt nốt có thể chống lại căng thẳng, mệt mỏi bằng cách cung cấp nước cho cơ thể, cân bằng chất điện giải và các vi chất dinh dưỡng cần thiết. Do đó, bổ sung thốt nốt vào những ngày nắng nóng sẽ giúp cải thiện tâm trạng hiệu quả.