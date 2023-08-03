Rau mù tạt và tất tần tật lợi ích tuyệt vời dành cho sức khỏe

Cải đuôi phụng có nhiều loại có màu xanh hoặc màu vàng, thường rau có vị đắng, cay mạnh. Loại rau này có thể dùng để chế biến món xào, cuộn với thịt bò, hoặc thậm chí làm món dưa muối.

Rau mù tạt hay cải mizuna, là một loại rau có nguồn gốc từ Đông Á thuộc chi Brassica. Cải đuôi phụng khá dễ trồng, được trồng nhiều ở vùng có nhiệt độ lạnh.

Rau mù tạt chứa nhiều chất dinh dưỡng , phải kể đến vitamin C có khả năng kích hoạt hệ thống phòng thủ của cơ thể, có khả năng cải thiện hệ miễn dịch. Điều này dẫn đến tỉ lệ mắc các bệnh lý truyền nhiễm thấp hơn.

Ngoài ra, các chất dinh dưỡng có trong rau mù tạt giúp tăng cường tổng hợp collagen nội sinh, loại protein dồi dào nhất trong cơ thể con người, làm chậm quá trình não hoá.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho sức khỏe của mắt

Trong số các chất chống oxy hóa có trong rau xanh mù tạt, lutein và zeaxanthin là hai hợp chất đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe của mắt, giúp bảo vệ võng mạc của bạn khỏi bị hư hại do oxy hóa, cũng như lọc ra ánh sáng xanh có hại.

Các nghiên cứu cho thấy rằng việc ăn thực phẩm giàu lutein và zeaxanthin có thể giúp bảo vệ chống lại thoái hóa điểm vàng.

Chống ung thư

Ngoài các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, rau xanh mù tạt chứa một nhóm các hợp chất thực vật có lợi được gọi là glucosinolates có tác dụng chống ung thư. Cụ thể: Glucosinolates chứa trong rau có tác dụng chống lại ung thư đại trực tràng và phổi.

Ảnh minh họa: Internet

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Rau mù tạt chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid và beta carotene có khả năng giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim. Bên cạnh đó, loại rau này còn chứa các hợp chất ngăn cản sự tái hấp thu axit mật từ đó giảm mức cholesterol.

Nguồn cung cấp vitamin K dồi dào

Vitamin K là loại vitamin giúp tạo ra các protein giúp đông máu và cần thiết cho quá trình hình thành, phát triển xương. Việc cơ thể thiếu vitamin K là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng loãng xương, mắc bệnh tim, mất trí nhớ và suy giảm chức năng não.