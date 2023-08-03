Người bị sỏi thận không muốn bệnh tình nặng hơn thì tránh ngay 6 loại thực phẩm

Dinh dưỡng 03/08/2023 06:59

Dưới đây là những loại thực phẩm có khả năng tăng cường hấp thu oxalate, người sỏi thận không nên động đến để tránh gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Rau cải thảo

Rau cải thảo (spinach) là một loại rau có nhiều chất oxalate, người bị sỏi thận nên tránh hoặc giảm lượng sử dụng.

Người bị sỏi thận không muốn bệnh tình nặng hơn thì tránh ngay 6 loại thực phẩm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trà

Hầu hết chúng ta bắt đầu ngày mới với một tách trà nóng và nó cũng mang lại những lợi ích sức khỏe riêng. Điều này tốt cho người bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn đang bị sỏi thận, uống trà có thể làm trầm trọng thêm và tăng kích thước sỏi ở những người đang bị tình trạng này.

Mướp đắng

Mướp đắng là thực phẩm thường thấy trên mâm cơm của nhiều gia đình, loại quả này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, được nhiều người rất ưa chuộng.

Tuy nhiên, 100g mướp đắng có chứa 459mg axit oxalic, đây là loại rau có hàm lượng axit oxalic tương đối cao. Những người đang bị bệnh sỏi thận nên ăn ít hơn.

Người bị sỏi thận không muốn bệnh tình nặng hơn thì tránh ngay 6 loại thực phẩm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cần tây

Cần tây cũng chứa oxalate, nên ăn một lượng hợp lý và không tiêu thụ quá nhiều cần tây cùng một lúc.

Người bị sỏi thận không muốn bệnh tình nặng hơn thì tránh ngay 6 loại thực phẩm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Natri hoặc muối

Những người bị sỏi thận nên giảm lượng muối. Hấp thu nhiều natri sẽ làm trầm trọng thêm tình hình. Nên hạn chế lượng muối ăn vào 2500 miligam mỗi ngày.

Một số thực phẩm có chứa lượng natri cao và cần tránh nếu bạn bị sỏi thận là cá chiên, cá khô, dưa chua, nước sốt đóng hộp, sốt cà chua, chutneys, bơ muối, muối ướp muối, phó mát, rau đóng hộp, Đậu phộng và bất cứ loại thực phẩm đóng gói nào.

Rau dền

Rau dền chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau như sắt, canxi, caroten và vitamin C, nhưng 100g rau dền chứa 1142mg axit oxalic, các bạn bị sỏi thận nên chú ý hơn.

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Từ khóa:   dinh dưỡng bệnh sỏi thận thực phẩm gây sỏi thận

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