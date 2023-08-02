Bất ngờ với 3 nhóm người có thích quả na đến cách mấy cũng không được ăn vì làm bệnh tình thêm 'trầm trọng'

Dinh dưỡng 02/08/2023 11:10

Quả na là loại trái cây yêu thích của số đông người dân Việt Nam, chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe nhưng không phải là lựa chọn tuyệt vời cho 3 nhóm người dưới đây.

Tác dụng của quả na là gì?

Chuyên gia Nguyễn Ngọc Duy – CEO Hebora đã tìm hiểu và tổng hợp lại những tác dụng tuyệt vời của quả na cho sức khỏe như:

- Giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả- Hỗ trợ mắt được sáng hơn và bảo vệ mắt luôn được khỏe mạnh hơn.

- Cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa tình trạng táo bón.

- Đem đến cho bạn một làn da khỏe mạnh và tươi trẻ, mịn màng.

- Cung cấp năng lượng cho cơ thể, giúp cho cơ thể luôn được khỏe mạnh.

- Đối mẹ bầu, na giúp làm giảm triệu chứng ốm nghén và thúc đẩy quá trình phát triển não bộ của thai nhi.

Bất ngờ với 3 nhóm người có thích quả na đến cách mấy cũng không được ăn vì làm bệnh tình thêm 'trầm trọng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Ngăn ngừa hen suyễn tái phát.

- Giúp tim khỏe, giảm nguy cơ bệnh tim, ổn định huyết áp.

- Làm giảm lượng Cholesterol.

- Phòng ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt.

- Ngăn ngừa một số bệnh liên quan đến khớp. 

Nhóm người cần kiêng na để bảo vệ sức khỏe

Người bị mụn nhọt

Một số người có cơ địa hay bị mọc mụn nhọt, rôm sảy, hay bị chắp lẹo mắt thì cũng không nên ăn nhiều na vì hàm lượng đường cao trong quả sẽ làm tăng lượng đường trong máu, là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, nhất là tụ cầu - nguyên nhân gây nên tình trạng mụn nhọt, chốc lở.

Bất ngờ với 3 nhóm người có thích quả na đến cách mấy cũng không được ăn vì làm bệnh tình thêm 'trầm trọng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người bị béo phì, tiểu đường

Nếu ăn một quả na loại 200 – 250g thì cũng tương đương với 1 bát cơm, cho nên nếu ăn nhiều các loại quả ngọt này thì việc tăng cân là chuyện đương nhiên. Vì vậy, người muốn giảm cân, người thừa cân béo phì, người bị tiểu đường được khuyến cáo nên hạn chế ăn na.

Người suy thận

Người suy thận cũng không nên ăn nhiều na vì đây là thực phẩm giàu kali, không tốt cho người mắc bệnh cần ăn kiêng.

Ngoài ra, đối với người mắc tiểu đường, đặc biệt là phụ nữ mang thai có tiền sử bệnh tiểu đường thì cũng không nên ăn bởi na có hàm lượng đường tương đối cao.

Bất ngờ với 3 nhóm người có thích quả na đến cách mấy cũng không được ăn vì làm bệnh tình thêm 'trầm trọng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý cần tránh khi ăn na

- Khi ăn na, không nên cắn vỡ hạt na bởi trong hạt na chứa độc tố cao. Nếu chẳng may cắn vỡ hạt na thì độc tố trong hạt rất dễ gây hại cho cơ thể.

- Không nên ăn những quả na có nhiều vẩy trắng, nhiều vết nứt nẻ và ở những vết đó có dấu hiệu chảy nước.

- Không nên chọn những quả na có mắt thâm đen, cứng bởi khi ăn sẽ không ngon, vị ủng hoặc có thể có giòi. Nếu ăn phải những quả na thế này dễ bị ngộ độc.

Bất ngờ với 3 nhóm người có thích quả na đến cách mấy cũng không được ăn vì làm bệnh tình thêm 'trầm trọng' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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