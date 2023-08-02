Công thức làm nước rửa chén handmade thơm mát, sạch boong lại mềm dịu với da tay

Chỉ cần bỏ chút thời gian đi lòng vòng ra chợ xin ít vỏ dứa, ít vỏ cam, ra vườn nhổ bụi sả, hái ít hoa hồng, lấy thêm ít bồ hòn về nấu là có ngay mẻ nước rửa chén dùng cả 1-2 tháng.
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Đặc biệt của nước rửa chén này là rửa chén siêu sạch, sạch hơn cả nước rửa chén công nghiệp luôn là cái chắc. Rửa xong tráng nước lại cũng nhanh hơn và quan trọng nhất là mình hoàn toàn an tâm… từ đó những bữa ăn cũng trở nên ngon hơn, khi chén bán sạch thơm.
Cùng khám phá công thức nhé!
Nguồn: Facebook Vi Lê