Công thức làm nước rửa chén handmade thơm mát, sạch boong lại mềm dịu với da tay

Mẹo vặt trong bếp 02/08/2023 05:00

Chỉ cần bỏ chút thời gian đi lòng vòng ra chợ xin ít vỏ dứa, ít vỏ cam, ra vườn nhổ bụi sả, hái ít hoa hồng, lấy thêm ít bồ hòn về nấu là có ngay mẻ nước rửa chén dùng cả 1-2 tháng.

Đặc biệt của nước rửa chén này là rửa chén siêu sạch, sạch hơn cả nước rửa chén công nghiệp luôn là cái chắc. Rửa xong tráng nước lại cũng nhanh hơn và quan trọng nhất là mình hoàn toàn an tâm… từ đó những bữa ăn cũng trở nên ngon hơn, khi chén bán sạch thơm.

 

Cùng khám phá công thức nhé!

 

Công thức làm nước rửa chén handmade thơm mát, sạch boong lại mềm dịu với da tay - Ảnh 1
Nguyên liệu: Vỏ cam, vỏ bưởi, sả, hoa hồng, bò hòn...
Công thức làm nước rửa chén handmade thơm mát, sạch boong lại mềm dịu với da tay - Ảnh 2
Bước 1: Cắt nhỏ vỏ bưởi ra, đập dập sả để thu tối đa tinh dầu... 
 
Công thức làm nước rửa chén handmade thơm mát, sạch boong lại mềm dịu với da tay - Ảnh 3
Bước 2: Bỏ nguyên liệu vào nồi sạch, đun sôi nhỏ lửa trong vòng 1 giờ đồng hồ. 

Công thức làm nước rửa chén handmade thơm mát, sạch boong lại mềm dịu với da tay - Ảnh 4

Bước 3: Sau khi hỗn hợp nguội, dùng bao tay bóp nát nguyên liệu rồi chẳt lấy nước. 

Công thức làm nước rửa chén handmade thơm mát, sạch boong lại mềm dịu với da tay - Ảnh 5
Bước 4: Chiết dung dịch ra chai nhựa sau đó sử dụng như nước rửa chén thông thường. Phần còn lại bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh sử dụng dần.
Công thức làm nước rửa chén handmade thơm mát, sạch boong lại mềm dịu với da tay - Ảnh 6
Thành phẩm vừa rửa sạch chén bát, thơm mát và tốt cho da tay, yên tâm cho cả gia đình, các bạn hãy làm thử nha.

Nguồn: Facebook Vi Lê 

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